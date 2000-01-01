Санта-Клаус Фьюри и самая дорогая леди UFC. Рождество в лицах
Тайсон рассмешил фанатов коллажем с побитыми соперниками, девушки устроили жаркие фотосессии!
Ян Блахович
Польский спортсмен, который совсем недавно свёл к ничьей свой титульный поединок с Магомедом Анкалаевым, празднует Рождество в тесном семейном кругу — с женой и сыном.
Тиаго Сантос
Бразилец готов драться когда и с кем угодно. На этот раз он даже провёл стердаун с Санта-Клаусом. Видимо, в 2023 году нас ждёт бой за подарки!
Бритни Палмер
Самая дорогая девушка-боец в UFC порадовала поклонников огненной фотографией в рождественском свитере и с игрушечным медведем. Получилось красиво!
Андреа Ли
Американка также не оставила поклонников без фотосета с подарками. Красотка из UFC желает всем счастливого Рождества.
Тайсон Фьюри
Цыганский король не только раскрыл подробности своего семейного празднества. В своих социальных сетях он поделился смешным коллажем с битыми соперниками.
Ти Джей Диллашоу
После завершения профессиональной карьеры Ти Джей получил возможность проводить больше времени с родными. Семейные костюмы — прилагаются.
Стипе Миочич
От Диллашоу не отстал и Миочич, который также проводит Рождество с семьёй. А общий образ идеально дополняет эту фотографию.
Фрэнки Эдгар
Ещё один бывший чемпион UFC, завершивший карьеру в 2022-м. Но после выхода на пенсию Фрэнки не собирается унывать и вовсю радуется праздникам!
Макс Холлоуэй
Очередное поражение от Александра Волкановски не сломило бойца. Он вместе с семьёй смотрит в светлое будущее.
Майкл Чендлер
Чендлер призывает всех загадывать желания. И в следующем году они обязательно сбудутся!
Аспин Лэдд
Скромная красавица из UFC также поделилась своими фотографиями под ёлкой. Она позировала со своими верными друзьями — двумя собаками.
Конор Макгрегор
Ну и куда же без Ноториуса? Ирландец предложил всем оценить свой стиль. А ещё он настолько брутален, что ждёт, пока ёлка придёт к нему сама.
Санта-Клаус Фьюри и самая дорогая леди UFC. Рождество в лицах
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