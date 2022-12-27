«Считает себя иконой». Усик — разрекламированный победитель бодибилдеров и стариков?

В следующем году нас ждёт невероятно большой боксёрский бой: Александр Усик и Тайсон Фьюри определят первого за 20 лет абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе. Хотя украинец сейчас удерживает почти все пояса, он считается аутсайдером схватки с Цыганским королём. За Тайсона говорят габариты, техника и невероятно крепкая челюсть. Усик тоже классный технарь и в скорости даже превосходит своего оппонента, но в него мало кто верит. Хотя украинец владеет целой охапкой титулов, его по-прежнему считают «ненастоящим» чемпионом.

«Что вообще Усик сделал в супертяжёлом весе? Побил старого Чисору с 12 поражениями на тот момент? И то сделал это еле-еле. Потом побил какого-то непонятного и неизвестного парня [Чазза Уизерспуна], фамилию которого я и не выговорю. Он ни с кем не дрался из серьёзных бойцов, ну разве что побил два раза бодибилдера Джошуа.

И вот эти два боя вознесли его так высоко, что он полностью поменял свою жизнь. Он стал и политической фигурой, и углублённо верующим человеком, что просто к нему не подойти теперь. Он считает себя украинской иконой, но так нельзя делать. Надо оставаться человеком, несмотря ни на что. Ты ещё никого серьёзного не побил, чтобы вести себя таким образом», – заявил украинский боксёр Иван Редкач изданию Allboxing.

Конечно, тут надо делать скидку на искреннюю ненависть Редкача к Усику и его другу Василию Ломаченко. Хотя Иван сам является отличным боксёром, он словно завидует успехам своих бывших коллег по национальной команде. Впрочем, мы не знаем, из-за чего между спортсменами пробежала чёрная кошка — сам Редкач утверждает, что у него не было конфликтов с Александром и Василием. Тем не менее Иван с завидной регулярностью упоминает звёздных коллег в интервью, причём всегда — в резко негативном формате.

Впрочем, на этот раз в словах Редкача есть значительное рациональное зерно. Усик — шикарный боксёр и неплохо пошумел в супертяжёлом весе. Но его единственным большим достижением в новом дивизионе стала успешная дилогия с Энтони Джошуа. При этом Джошуа — далеко не самый опасный супертяжеловес планеты, ведь он умудрялся проиграть даже пузатому и короткорукому Энди Руису. При этом Руис сумел нокаутировать «бодибилдера», а Усик победил британца только судейскими решениями, пусть и достаточно однозначными.

При этом в тяжёлом весе Александр ещё успел подраться с Чаззом Уизерспуном и Дереком Чисорой. Уизерспун не сумел оказать украинцу серьёзного сопротивления, а вот старый и пробитый Чисора дал Усику тяжелейший поединок. Кажется, парень, который хочет стать абсолютным чемпионом мира, должен увереннее проходить подобных соперников. Для сравнения, пару недель назад тот же Фьюри сделал из Дерека боксёрскую грушу, избив ветерана до такого состояния, что Чисору пришлось спасать судье.

Александр Усик Фото: Francois Nel/Getty Images

Называть Усика великим супертяжеловесом откровенно рано. Он не дрался с Фьюри, не пытался уклониться от страшного удара Деонтея Уайлдера — самого опасного нокаутёра планеты. Да, в первом тяжёлом весе украинец выиграл всё, что можно, но теперь он в другом дивизионе. Нужно побить лучших здесь. Джошуа при всём к нему уважении всё-таки боксёр не самого высокого класса. Усик справился с Энтони, но Цыганский король — парень совсем другого уровня. И есть ощущение, что он попросту не по зубам украинцу.