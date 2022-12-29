Хабиб накажет Чимаева — чужими руками. Подопечный Орла собьёт с чеченца весь хайп

Куда ушли времена, когда Хамзат Чимаев дрался каждую неделю? Теперь чеченский швед стал суперзвездой и, что вполне логично, начал намного более придирчиво выбирать себе соперников. В 2022 году Борз провёл только два боя: устроил фантастическую рубку с Гилбертом Бёрнсом и легко расправился с Кевином Холландом. Что будет с карьерой Хамзата дальше — пока неясно. Многие бойцы заявляют о желании подраться с чеченцем, но, когда дело доходит до переговоров, почти все отказываются.

С Чимаевым не хотят встречаться, потому что это слишком опасно для карьеры. Он не зря заслужил весь хайп вокруг своего имени: друг Рамзана Кадырова дерётся ярко, жёстко и максимально эффективно. Но как минимум один парень из полусреднего веса не боится схватки с Борзом — это Белал Мухаммад. Палестинский американец постоянно бросает Хамзату вызовы, и, в отличие от многих других бойцов, Белал имеет спортивное право это делать. Ведь он не проигрывает с 2019 года!

«Мой бой с Леоном Эдвардсом имеет наибольший смысл. Как вариант – я готов на бой с Чимаевым в том же карде. Я подерусь с ним в Лондоне, даже если он провалит взвешивание, как это было в прошлый раз. Пускай это будет претендентский поединок. Как бы то ни было, я буду в Лондоне. Где бы ни был титул, я хочу быть там, в том же карде. И если что-то пойдёт не так, готов заменить бойца», — рассказал Мухаммад в интервью YouTube-каналу The Schmo.



Почему именно Белал может стать тем, кто собьёт с Чимаева весь хайп? У этого парня множество сильных сторон. Палестинец имеет громадный опыт и максимально хладнокровен, в отличие, кстати, от Хамзата. Мухаммад шикарно борется, в партере он как минимум не уступит чеченцу, а то и вовсе преподаст ему урок. В стойке Белал тоже заметно прибавил, что доказывает его последний бой с Шоном Брэди. А самое главное, что Мухаммад — умнейший спортсмен, бойцовский интеллект которого работает словно компьютер.



Ещё один немаловажный фактор — Хабиб Нурмагомедов. Да, Орёл стал тренером Мухаммада, и совместное сотрудничество вызвало восторг у бойца: «Некоторые уже успели пустить свой яд, заявив, что я хочу получить больше хайпа, выходя с Нурмагомедовым в углу. На деле же в этом нет никакого смысла, просто у нас одинаковое видение. Я отдаю себе отчёт в том, что этот человек — невероятный тренер и угловой, его советы помогут мне сделать свою работу. Этот человек обладает уникальными знаниями, и он готов нести их с собой за пределами клетки», — рассказал Белал.



Нурмагомедов же с удовольствием подготовит Белала к бою с Хамзатом. Вы же помните, что у команды Хабиба был заочный конфликт с Борзом, обещавшим «разорвать» Орла в случае необходимости? Да, тогда ситуацию удалось замять, но совсем недавно Абубакар Нурмагомедов сцепился с Чимаевым в зрительном зале UFC 280. Потом спортсмены пожали друг другу руки, но нет никаких сомнений, что обиды остались. И тренировать парня, который может победить Хамзата — отличный вариант, чтобы красиво отомстить.

Главное, чтобы Дана Уайт захотел увидеть бой Чимаева и Мухаммада. Со спортивной и турнирной точки зрения это максимально привлекательная схватка, но для президента UFC это далеко не главные вещи. Куда важнее — не растерять шумиху вокруг имени Хамзата. Лучше снова попробовать свести Борза с кем-то вроде Нейта Диаза: чеченец одержит очередную эффектную победу и снова станет главным героем заголовков. А Мухаммад вполне может прервать шикарную победную серию Чимаева. Нужно ли это Уайту?