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Хамзат Чимаев — Белал Мухаммад, вызов бойца, претендентский бой, следующий соперник Борза

Хабиб накажет Чимаева — чужими руками. Подопечный Орла собьёт с чеченца весь хайп
Александр Фролов
Хамзат Чимаев — Белал Мухаммад
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Белалу Мухаммаду по силам остановить даже такого опасного парня.

Куда ушли времена, когда Хамзат Чимаев дрался каждую неделю? Теперь чеченский швед стал суперзвездой и, что вполне логично, начал намного более придирчиво выбирать себе соперников. В 2022 году Борз провёл только два боя: устроил фантастическую рубку с Гилбертом Бёрнсом и легко расправился с Кевином Холландом. Что будет с карьерой Хамзата дальше — пока неясно. Многие бойцы заявляют о желании подраться с чеченцем, но, когда дело доходит до переговоров, почти все отказываются.

С Чимаевым не хотят встречаться, потому что это слишком опасно для карьеры. Он не зря заслужил весь хайп вокруг своего имени: друг Рамзана Кадырова дерётся ярко, жёстко и максимально эффективно. Но как минимум один парень из полусреднего веса не боится схватки с Борзом — это Белал Мухаммад. Палестинский американец постоянно бросает Хамзату вызовы, и, в отличие от многих других бойцов, Белал имеет спортивное право это делать. Ведь он не проигрывает с 2019 года!

«Мой бой с Леоном Эдвардсом имеет наибольший смысл. Как вариант – я готов на бой с Чимаевым в том же карде. Я подерусь с ним в Лондоне, даже если он провалит взвешивание, как это было в прошлый раз. Пускай это будет претендентский поединок. Как бы то ни было, я буду в Лондоне. Где бы ни был титул, я хочу быть там, в том же карде. И если что-то пойдёт не так, готов заменить бойца», — рассказал Мухаммад в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Почему именно Белал может стать тем, кто собьёт с Чимаева весь хайп? У этого парня множество сильных сторон. Палестинец имеет громадный опыт и максимально хладнокровен, в отличие, кстати, от Хамзата. Мухаммад шикарно борется, в партере он как минимум не уступит чеченцу, а то и вовсе преподаст ему урок. В стойке Белал тоже заметно прибавил, что доказывает его последний бой с Шоном Брэди. А самое главное, что Мухаммад — умнейший спортсмен, бойцовский интеллект которого работает словно компьютер.

Ещё один немаловажный фактор — Хабиб Нурмагомедов. Да, Орёл стал тренером Мухаммада, и совместное сотрудничество вызвало восторг у бойца: «Некоторые уже успели пустить свой яд, заявив, что я хочу получить больше хайпа, выходя с Нурмагомедовым в углу. На деле же в этом нет никакого смысла, просто у нас одинаковое видение. Я отдаю себе отчёт в том, что этот человек — невероятный тренер и угловой, его советы помогут мне сделать свою работу. Этот человек обладает уникальными знаниями, и он готов нести их с собой за пределами клетки», — рассказал Белал.

Нурмагомедов же с удовольствием подготовит Белала к бою с Хамзатом. Вы же помните, что у команды Хабиба был заочный конфликт с Борзом, обещавшим «разорвать» Орла в случае необходимости? Да, тогда ситуацию удалось замять, но совсем недавно Абубакар Нурмагомедов сцепился с Чимаевым в зрительном зале UFC 280. Потом спортсмены пожали друг другу руки, но нет никаких сомнений, что обиды остались. И тренировать парня, который может победить Хамзата — отличный вариант, чтобы красиво отомстить.

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Главное, чтобы Дана Уайт захотел увидеть бой Чимаева и Мухаммада. Со спортивной и турнирной точки зрения это максимально привлекательная схватка, но для президента UFC это далеко не главные вещи. Куда важнее — не растерять шумиху вокруг имени Хамзата. Лучше снова попробовать свести Борза с кем-то вроде Нейта Диаза: чеченец одержит очередную эффектную победу и снова станет главным героем заголовков. А Мухаммад вполне может прервать шикарную победную серию Чимаева. Нужно ли это Уайту?

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