Сногсшибательная Эбани, Пуля и осетинская красавица! Лучшая девушка-боец 2022 года

2022 год – уже история! Славных побед, фантастических ивентов, огненных боёв. Настало время подвести его итоги, а также выбрать самых-самых. На очереди рейтинг лучших девушек-бойцов в мире бокса и MMA. Одни удивляли тем, что буквально штамповали победы, другие – невероятными апсетами, третьи – мастерством и красотой. Мы собрали самых сильных представительниц бокса и MMA за прошедший год. А кто достоин стать первой – решаете вы!
Этот Рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Бойцы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Диана Авсарагова — россиянка рвётся на вершину
Диана Авсарагова выступает в Bellator и стремительно рвётся к вершине. Перед 2022 годом она имела рекорд 4-0 в MMA. А в марте её соперницей стала американская спортсменка Кира Батара. Девушки провели трёхраундовый поединок по-разному. Авсарагова буквально разрывала и чувствовала себя превосходно, Батара молотила руками воздух и не попадала по нашей красавице. Как итог все судьи единогласным решением отдали победу представительнице России. И теперь Авсарагова идёт за новой жертвой!
Валентина Шевченко — Пуля по-прежнему безупречна
Валентина Шевченко – настоящая красавица! Но в октагоне она превращается в безупречную машину, которая буквально сносит все преграды на своём пути. 2022 год не стал исключением. В июне Валентина выступила на турнире UFC 275 – соперницей стала бразильянка Тайла Сантос. Огненный пятираундовый поединок Пуля провела превосходно. Она, пусть и раздельным решением судей, одержала девятую победу подряд. А ещё Шевченко защитила титул чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе в седьмой раз – феноменальный результат!
Эбани Бриджес — секс-символ мирового бокса
Эбани Бриджес – главная красотка мира бокса и смешанных единоборств. И такого звания она достойна не только из-за внешних данных, но и из-за поведения вне ринга. Мало кто может позволить себе появиться на взвешивании в настолько откровенных нарядах, сверкая своими выдающимися формами. Но и на канвасе австралийка не оставляет соперницам никаких шансов. Сначала в марте она провела поединок с представительницей Аргентины. Мария Сесилия Роман шла на седьмую защиту титула чемпионки мира в легчайшем весе по версии IBF. Но судьи единогласным решением отдали победу Бриджес. А свою первую защиту пояса Эбани превратила в настоящее избиение. В третьем раунде красотка отправила соотечественницу Шеннон О'Коннелл в нокдаун, а в восьмом – в технический нокаут.
Вэйли Чжан — идеальная перезагрузка
Вэйли Чжан очень печально для себя провела 2021 год. Она дважды подряд проиграла Роуз Намаюнас и сначала утратила титул, а затем не смогла воспользоваться возможностью вернуть его. Но в 2022 году китаянка вернулась и отожгла в UFC. Сначала девушка буквально разбила Йоанну Енджейчик, бэкфистом отправив её в нокаут во втором раунде. А затем Вэйли получила титульник с Карлой Эспарзой. Весь первый раунд китаянка полностью доминировала, а во втором забрала спину и одержала победу удушающим приёмом. Чжан заслуженно вернула себе титул чемпионки UFC в женском минимальном весе.
Манон Фиоро — будущее UFC
Манон Фиоро свой путь в UFC прокладывает уверенно. И к 2022 году она подошла с рекордом 3-0 под знамёнами лучшей организации на планете. В марте на пути девушки встала бразильянка Женнифер Майя. Поединок продлился все три раунда, но тотальное превосходство Фиоро не вызывало сомнений. Судьи отдали ей единогласную победу. А в октябре француженка провела ещё один поединок. Пришлось согласиться на промежуточный вес, поскольку американка Кэтлин Чукагян не уложилась в установленные рамки. В итоге вновь тотальная доминация в октагоне превратилась в единогласное судейское решение о победе Фиоро.
Кларесса Шилдс — полное превосходство
Кларесса Шилдс – яркое явление в женском боксе. Она появилась и начала мощно лупить соперниц. В последнее время ей дают исключительно супертопов, но и с ними она разбирается играючи. В феврале 2022 года на пути американки встала представительница Словении Эма Козин (21-0-1). С ней Шилдс буквально игралась весь поединок, спокойно отправляла в свою копилку раунд за раундом. В итоге все судьи единогласным решением отдали ей победу со счётом 100-90 – тотальное превосходство. Теперь в рекорде у Кларессы – 10-0, она чемпионка мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и The Ring.
Крис Сайборг Жустину — разрывая всех подряд
Переход в Bellator для Крис Сайборг Жустину стал прекрасной возможностью перезагрузиться после UFC. И пока в новом промоушене бразильянку невозможно остановить. В 2022 году она провела поединок на Bellator 279, турнир состоялся в апреле. На пути Сайборг встала австралийка Арлин Бленкоу. Все пять пятиминутных раундов Крис методично разбивала соперницу, раз за разом проходя её оборону. Поэтому, даже когда дело дошло до решения судей, никто не сомневался в исходе. Рефери единогласным вердиктом отдали победу бразильянке, для которой защита титула чемпионки Bellator в женском полулёгком весе стала уже пятой!
Аманда Нуньес — вернула пояс на родину
Аманда Нуньес подходила к 2022 году не в самом лучшем настроении. Она проиграла американке Джулианне Пенье и утратила титул чемпионки UFC в женском легчайшем весе. Но было понятно, что история этого соперничества не закончена. Организация согласилась с этим и дала девушкам возможность провести реванш. Но теперь бразильянка подготовилась более серьёзно и тотально превосходила соперницу во всех ключевых аспектах. Она лупила её на протяжении всех пяти пятиминуток и не оставила никаких шансов на успех. Судьи лишь единогласно констатировали победу Нуньес.
Ларисса Пачеко — главная сенсация года
Ларисса Пачеко изначально котировалась не очень высоко, но 2022 год она может считать лучшим в своей жизни. Девушка выступает в PFL, где бразильянка последовательно разбивала одну соперницу за другой. От её сокрушительных ударов уже в первом раунде улетали в нокауты Замзагуль Файзолланова, Джена Фабиан и Елена Колесник. А квинтэссенцией стала битва с Кайлой Харрисон. Американка шла на сумасшедшей серии побед и имела рекорд 15-0, а также намеревалась побороть самого Хабиба Нурмагомедова. Но в итоге бразильянка идеально провела поединок, легко нивелировала все сильные стороны соперницы и отправила победу в свою копилку.
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