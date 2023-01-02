Сногсшибательная Эбани, Пуля и осетинская красавица! Лучшая девушка-боец 2022 года

2022 год – уже история! Славных побед, фантастических ивентов, огненных боёв. Настало время подвести его итоги, а также выбрать самых-самых. На очереди рейтинг лучших девушек-бойцов в мире бокса и MMA. Одни удивляли тем, что буквально штамповали победы, другие – невероятными апсетами, третьи – мастерством и красотой. Мы собрали самых сильных представительниц бокса и MMA за прошедший год. А кто достоин стать первой – решаете вы!

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