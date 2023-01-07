Свой среди чужих. Российский «двойник» Махачева готовит Волкановски к бою года!

2023 год в мире смешанных единоборств обещает получиться просто фантастическим. Самым ожидаемым выглядит номерной турнир UFC 284, который состоится в ночь с 11 на 12 февраля на «RAC Арене» в австралийском Перте. Особенное внимание привлекает главное событие, в котором в октагон выйдут настоящие чемпионы! Наш соотечественник Ислам Махачев зарубится с австралийцем Александром Волкановски в логове соперника. Бойцы уже начали активную подготовку к важнейшему поединку в карьере. И неожиданно выяснилось, что в лагере Великого не обошлось без россиян!

Наш соотечественник не просто помогает команде австралийца советами. Стало известно, что российский легковес Майрбек Тайсумов является одним из основных спарринг-партнёров Волкановски. Он имитирует стиль Ислама Махачева, о чём рассказал тренер Александра – Фрэнк Хикмэн: «Мы пригласили в лагерь Майрбека – мы давно с ним знакомы, он большой парень и обладает подходящим стилем борьбы. Он помогает нам отрабатывать определённые позиции, плохие сценарии. Майрбек подходит для этого наилучшим образом».

Майрбек Тайсумов не выступает в UFC с далёкого 2019 года. В своём последнем поединке он проиграл бразильцу Карлосу Диего Феррейре единогласным решением судей. Статистика бойца в MMA – 27-6, что является очень достойным показателем. А ещё больше поражает то, что в UFC Тайсумов забрал семь из девяти проведённых поединков. Трижды подряд он нокаутировал соперников и выдавал «Выступление вечера». В лице Майрбека команда Волкановски получила очень сильного помощника. Он может и отработать в стойке, и натаскать в партере. Судя по видео, именно этому аспекту и будет уделяться основное внимание. Тайсумов похож в антропометрическом плане на Махачева, поэтому Александр совершенно точно прочувствует на себе возможные тейкдауны, будет искать возможность избежать борьбы с Исламом.

Тайсумов – опасное оружие в лагере Великого. А всё потому, что самого Волкановски практически невозможно повторить. Будет невероятно сложно найти похожего по типажу и антропометрии бойца. А вот Майрбек практически копирует Ислама. Разве что на пару сантиметров ниже, но это вряд ли сильно скажется на процессе подготовки. Тайсумов классно работает в стойке, хорошо борется. И с помощью него Александр за месяц вполне может проработать все негативные сценарии. Тогда Махачеву будет невероятно сложно разбить Волкановски, да ещё и на глазах у родной публики.