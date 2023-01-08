Хабиб ушёл насовсем. Орёл был на вершине мира, но выбрал семью

Хабиб Нурмагомедов ушёл из спорта. Точнее, из индустрии ММА, которая дала ему в этой жизни всё, что он имеет. В это трудно поверить, но, судя по всему, решение Орёл принял твёрдое и окончательное. Мы также не верили в то, что, находясь на пике своей карьеры, Хабиб не просто уйдёт из UFC, а закончит карьеру профессионального бойца. Нурмагомедов за 30 лет спортивной карьеры (от мальчишки-самбиста до лучшего бойца UFC вне зависимости от весовых категорий) добился всего, о чём можно только мечтать. Богатство, слава, влиятельные (арабские шейхи, например) друзья и безграничное уважение фанатов по всему миру.

По итогам 2022 года его тандем с Хавьером Мендесом был признан лучшим тренерским дуэтом года. После того как этот мир покинул отец Орла — Абдулманап, Хабиб встал на тренерский мостик рядом с Хавьером. Тем самым он удержал дисциплину в команде, добившись невероятных результатов всего за полтора-два года. Главными достижениями стали триумф Ислама Махачева и чемпионский пояс Усмана Нурмагомедова, завоёванный в Bellator.



И вот в конце года Орёл публикует фото своей огромной команды, под которым делает двусмысленную, как тогда показалось, подпись: «Надеюсь, моё решение пойдёт только на пользу, обнял вас всех крепко. Спасибо вам, вы были большой причиной моего успеха в спорте».

И на какое-то время близкие к Хабибу люди хранили обет молчания. Но долго это продолжаться не могло. Махачев с командой отбывает в Австралию, где ему предстоит очередное главное событие в жизни. Это будет бой с чемпионом UFC в полулёгком весе, лучшим бойцом лиги вне зависимости от весовых категорий Алексом Волкановски. Бой на вражеской территории. И отсутствие в составе его команды само по себе вызвало бы огромные вопросы.



Продолжать держать такую паузу не только сложно, но и опасно. Люди начнут придумывать собственные версии, порой не самые оптимистичные. Всё было исполнено в стиле Хабиба. Уверенно и филигранно. Он дал Исламу время закончить домашнюю часть подготовки к главному бою в жизни, а когда команда готова была к отправлению в Австралию, подтвердил инсайд, который появился ещё в пятницу.

«Хабиб покидает индустрию ММА с концами. Это касается тренерской карьеры и всего остального, что связано с ММА. Причиной является желание Хабиба уделить время семье», – говорится в записи, которую репостнул Нурмагомедов.

Орёл подтвердил, что завершает не только тренерскую карьеру, но и вовсе завязывает со всеми активностями, связанными с профессиональным спортом. Судя по всему, это касается и его лиги Eagle FC, которая стремительно набрала обороты исключительно благодаря авторитету и связям Хабиба. Организация строит в США комплекс, подобный Институту развития UFC, проводит турниры буквально по всему миру. Без влиятельных покровителей Нурмагомедова такое не могло быть возможно в принципе.

Решение Орла подтвердил и один из самых близких его друзей — Шамиль Завуров. Президент Eagle FC опубликовал пост, в который поместил их фото с Хабибом после тренировки. «Со спорта он ушёл, вот спорт из него никуда не уйдёт. Хорошо отпахали на ночь», — подписал его Шамиль.



История получается увлекательная, но рискованная. Хабиб уже доказал, что слово своё держит, с выбранного пути не свернёт. Лично у него всё будет хорошо (надеемся, со здоровьем у чемпиона проблем нет), а вот как там будут развиваться другие начатые им проекты, последить будет любопытно. Парни из команды Хабиба неоднократно заявляли, что Орёл поддерживал ещё более жёсткую дисциплину, чем была у его отца. Спрашивал жёстко, но и давал много. По заслугам.



Что будет сейчас, предсказать сложно. Уход Хабиба из медийного пространства со временем повлечёт утрату интереса к его фигуре. Если, конечно, он не начнёт двигаться в другом направлении. «Я хочу посвятить время своей семье», – заявил Нурмагомедов. Прекрасные намерения, но опыт подсказывает, что это может сказаться на публичных проектах, которые затеял чемпион.

Хабиб Нурмагомедов Фото: CHRIS UNGER/GETTY IMAGES

Конор Макгрегор — его главный антагонист — отличный пример того, что, как только ты перестаёшь давать результат в своём основном деле, медийность не спасёт. Понимая менталитет Хабиба Абдулманаповича, можем предположить, что и из медийного поля он уйдёт. Огромное испытание для всего материального и нематериального наследия Абдулманапа и Хабиба.

Что же касается вариантов для профессиональной деятельности Хабиба, то он уже сейчас имеет ряд проектов, не имеющих непосредственного отношения к спорту. В частности, он выступает в качестве бизнес-тренера, проводит семинары и всё большее внимание уделяет общественной деятельности. Поэтому увидеть Орла в публичной сфере нам определённо ещё удастся, а вот как без его постоянной опеки будут существовать спортивные проекты, большой вопрос.