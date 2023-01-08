Такого Танка размазал бы и Ломаченко! Дэвис снова победил — но дрался плохо

Боксёрский календарный год стартовал с отличного турнира в Вашингтоне — такое стоило посмотреть даже в последний день новогодних праздников. В ринг выходили такие грозные ребята, как Джарон Эннис, Карен Чухаджян и Ройман Вилья. Но главный бой вечера стоял особняком: непобеждённый Джервонта Дэвис, до недавнего времени находившийся под крылом великого Флойда Мейвезера, проводил очередную защиту своего пояса WBA. Претендент был соответствующим — доминиканец Эктор Луис Гарсия.

Разумеется, чемпион считался фаворитом с огромным отрывом. «На бумаге» за американца по прозвищу Танк говорили не только многочисленные титулы вкупе с мировой славой, но и невероятный уровень мастерства. Эктор Гарсия — отличный боксёр с неплохим ударом и рекордом 16-0, но Дэвис мог похвастаться куда более широким набором навыков. Главным козырем американца остаётся нокаутирующая мощь, которой не могут противостоять даже топовые боксёры: на счету Джервонты перед боем с доминиканцем насчитывалось 25 нокаутов!



Всем было понятно, что Дэвис просто не хочет простаивать перед схваткой с Райаном Гарсией, поэтому и согласился встретиться с «другим Гарсией». Но для Эктора это тоже был большой шанс, учитывая, что американец мог столкнуться с психологическими проблемами. Всего за пару недель до поединка Дэвис загремел в крупный скандал, связанный с домашним насилием. Американца даже арестовали: разумеется, он быстро оказался на свободе, но сегодня его мысли вполне могли быть заняты проблемами с законом, а не защитой титула.

Впрочем, у чемпиона было время сконцентрироваться — старт поединка получился неторопливым. Спортсмены стали более-менее активно включаться только со второго раунда, но было заметно, что они откровенно не форсируют темп. В третьей трёхминутке Дэвис пытался забирать инициативу, однако регулярно натыкался на болезненные контратаки Гарсии. Тем не менее Джервонта продолжал идти вперёд и доносить до соперника всё больше тяжёлых боковых ударов. Голова, корпус, голова — американец менял этажи и углы ударов, стремясь вымотать доминиканца.



Почти все атаки были силовыми: как чемпион, так и претендент откровенно нацеливались на нокаутирующее попадание. Дэвис словно не выкладывался на максимум — ученик Мейвезера выглядел заметно медленнее, нежели обычно. А вот Эктор дрался попросту здорово, демонстрируя хороший геймплан и умение бить навстречу. В седьмом раунде бойцы получили небольшую передышку: в зрительном зале началась потасовка, разнимать которую пришлось охране и даже сотрудникам полиции. Зачинщиков вывели, и поединок продолжился.

Пауза словно разбудила Джервонту — и восьмой раунд он выиграл вчистую, буквально избив своего доминиканского коллегу. Гарсия напропускал множество тяжёлых ударов, но выстоял до гонга. Претендент пошёл в свой угол, сел на табуретку и уже не встал — Эктор отказался от продолжения боя! Дэвис одерживает победу в непростом для себя поединке и защищает титул. Нужно признать, что Джервонта, несмотря на успех, был далёк от лучших образцов самого себя. Хорошо, что сейчас Танк не встретился с условным Василием Ломаченко — американцу пришлось бы туго в схватке с топовым оппонентом. Посмотрим, как Дэвис проявит себя в следующем бою.