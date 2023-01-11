Последний шанс Яна! Разбираем, как россиянину вернуть титул чемпиона UFC

В октябре 2022 года на турнире UFC 280 Пётр Ян потерпел обиднейшее поражение от Шона О’Мэлли. Поединок носил статус претендентского. Видимо, организация имела виды на потенциальную трилогию россиянина с Алджамейном Стерлингом. Но наш соотечественник не убедил. Судьи раздельным решением отдали победу американцу и вызвали волну негодования. Вердикт до сих пор называют одним из самых больших ограблений минувшего года. В тот момент показалось, что Пудель похоронил карьеру Беспощадного в UFC и его шансы вернуть пояс чемпиона в легчайшем весе. Но последние новости вновь всё перевернули – Ян по-прежнему в большой игре!

О’Мэлли победил в претендентском поединке, и у него с ходу наметились два варианта продолжения карьеры. Сначала Шон заявил о желании подраться сразу за пояс, поэтому активно начал обмениваться «любезностями» со Стерлингом. А затем в диалог внезапно вмешался Генри Сехудо, который не дрался с 2020 года, но постоянно говорит о возможном возобновлении карьеры и возвращении в октагон.

35-летний экс-чемпион вряд ли станет возвращаться ради обычного поединка, где на кону не будет стоять пояс. Он рассчитывал спровоцировать Алджамейна, вывести его на конфликт и сразу попытаться вернуть себе титул. Вот только соотечественник в очередной раз прикрывается травмой, в ближайшее время он вообще не собирается выходить в октагон: «Сейчас главный вопрос в том, смогу ли я выступать с повреждённым бицепсом. Проходить ещё один тренировочный лагерь с порванным бицепсом против парня, который сильнее меня в плане борьбы, который будет больше использовать свою борьбу… Мне понадобится этот бицепс, чтобы выступать на 100%. И я не отношусь к Генри Сехудо легкомысленно… Реально ли мне драться в марте? Я так не думаю».

Бой с О’Мэлли для Сехудо – «русская рулетка». Яркий ударник может лаки-панчем стереть все дороги Генри к поясу. Поэтому экс-чемпион будет терпеливо ждать, пока Стерлинг перестанет мучиться со своими болячками. А словесный конфликт с Шоном – прекрасная возможность постоянно напоминать о себе боссам UFC.

Такой момент – самая прекрасная возможность для Яна. Ему нужно потребовать реванш с О’Мэлли. Да-да, именно потребовать! Потому что это может лишь расположить к себе руководство лиги и самого Дану Уайта. В последнее время стало понятно, что организация не особенно жалует скучных чемпионов. Чего стоит только «ограбление» судьями Магомеда Анкалаева в бою с Яном Блаховичем. И у Петра есть положительные сдвиги. Уже перед поединком с Шоном он начал вести себя более раскованно, даже отжёг во время стердауна. А высказывания относительно судейства и выпады в сторону UFC лишь могут привлечь больше внимания, сделать бунтарём в глазах болельщиков.

Есть ощущение, что лиге будет очень выгоден потенциальный реванш Яна и О’Мэлли. А предельно неоднозначный исход первого поединка лишь накаляет интерес ко второму бою. Поэтому в UFC вполне могут решиться на такой шаг. И россиянину необходимо цепляться за такой шанс изо всех сил. Если получится победить Шона, Беспощадный всё-таки добьётся своего, вряд ли его оставят без трилогии со Стерлингом и чемпионского боя. Но поражение в любом из этих поединков будет значить лишь одно – на карьере Петра в UFC поставят жирный крест. Больше таких шансов может уже и не быть!