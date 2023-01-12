Бетербиев — лучший нокаутёр мира с тремя поясами. Но Бивол всё равно круче!

Кто лучший нокаутёр планеты? Большинство поклонников бокса ответят однозначно — Артур Бетербиев. Уроженец Хасавюрта закончил нокаутами все 18 боёв своей профессиональной карьеры, что является попросту уникальным достижением. Кто бы ни стоял напротив Бетербиева в ринге, можно с уверенностью утверждать — он окажется в нокауте. В первом раунде, пятом или 10-м, но Артур сделает свою работу. Немудрено, что россиянин с канадским паспортом сейчас удерживает три из четырёх самых престижных поясов полутяжёлого веса.
В 2022 году Бетербиев провёл только один бой — с Джо Смитом-младшим, активно претендовавшим на титулы Белого панчера. Смит казался весьма опасным соперником для Артура, однако не продержался и двух раундов — технический нокаут поставил крест на чемпионских надеждах американца. Быстрый и красивый успех Бетербиева в очередной раз показал, почему друг Рамзана Кадырова доминирует в полутяжёлом дивизионе. Но Артур всё равно не лучший боксёр в своём весе. Во всяком случае прямо сейчас.
2022 год прошёл под знаком Дмитрия Бивола. Россиянин уже собрал целую охапку наград «Боксёр года» — ESPN, WBA, BWAA и другие организации посчитали, что лучше Дмитрия в минувшем году не было никого. На днях состоится объявление победителя подобной награды от The Ring, где наш соотечественник также является фаворитом. При этом Бивол уже пять лет не побеждает нокаутами, а в его руках только один титул в полутяжёлом весе — по версии WBA. И тем не менее Диму считают лучшим в мире.
Разумеется, главную роль в подобном признании сыграла победа над Саулем Альваресом. Вчистую переиграть живую легенду бокса — дорогого стоит. Канело был побеждён настолько уверенно и красиво, что многие буквально не поверили своим глазам: мексиканец оказался попросту беспомощен перед скоростью, техникой и идеальным геймпланом Бивола. Даже местные судьи не сумел спасти Альвареса от поражения — суперзвезду бокса побил парень, чьё имя до поединка многие и вовсе не слышали. Фантастика!
Следом Дмитрий в похожем стиле расправился с Хильберто Рамиресом: мексиканец был непобеждённым боксёром с чемпионским опытом, но и его Бивол переиграл словно играючи. Немудрено, что россиянин пачками собирает награды, и многие эксперты считают его фаворитом схватки с Бетербиевым, которая однажды непременно произойдёт. Несмотря на все нокауты Артура, Дмитрий в глазах публики сейчас попросту круче — и это справедливо. Бивол доказал, что красоту бокса делают не только нокауты.
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