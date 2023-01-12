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UFC Вегас 67: Умар Нурмагомедов – Келвин Барселус, отсутствие в углу Хабиба Нурмагомедова, шансы россиянина на победу

Умар – первый, кому придётся драться без Хабиба! Отсутствие брата может стать фатальным
Сергей Сорокин
Умар Нурмагомедов – Келвин Барселус
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Если Нурмагомедов проиграет, запереживает даже Махачев.

В ночь с 14 на 15 января на арене «UFC Apex» в городе Лас-Вегас (Невада, США) состоится первый в 2023 году турнир промоушена UFC. Знаковое событие привлекает к себе особенный интерес российских фанатов. Всё потому, что очередной поединок проведёт представитель легчайшего веса Умар Нурмагомедов. Он сразится с опасным бразильцем Раони Барселусом. А главная интрига – отсутствие в углу легендарного Хабиба Нурмагомедова, который принял решение уйти из мира смешанных единоборств и сосредоточиться на семье. Выступление Умара может стать показательным, продемонстрировать реальное влияние Орла на команду и всю индустрию.

Умар осознал всю важность братской помощи и поддержки ещё задолго до прихода в UFC. В 2016 году он дрался в финале чемпионата России с Касумом Касумовым. Секундантом Нурмагомедова стал Хабиб. И противостояние носило принципиальный характер, потому что место в противоположном углу занял отец Орла – великий Абдулманап. Поединок продлился всю дистанцию и драматично завершился судебным решением. Умар добыл важнейшую победу и стал чемпионом. А ещё он до сих пор вспоминает важность того, что его секундантом был именно Хабиб!

Умар Нурмагомедов
Умар Нурмагомедов
боец UFC, брат Хабиба Нурмагомедова

«Как в тот раз, я его никогда не слушал. Всё делал, что он говорил, и мне это очень сильно помогло. В любом случае, когда Хабиб в углу, знаешь, как это уверенности придаёт! Нереально уверенным себя чувствуешь, но всё всегда зависит от твоей подготовки. А Хабиб, как в игре бывает самый большой бонус, вот это такой же бонус к твоей победе, если он в углу. А так, конечно, если Хабиб в углу, но ты не подготовился, всё равно проиграешь. Оттого что Хабиб тебе будет говорить «вставай», а ты уже устал, ты никакой, ты точно не встанешь».

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Сейчас Умар имеет прекрасную возможность своими руками создать идеальную карьеру в UFC. Он идёт на статистике 15-0 в MMA, а в лучшем промоушене планеты успел победить трижды. Удушающим приёмом Нурмагомедов финишировал Сергея Морозова, а затем последовательно разбил двух американцев: Брайана Келлехера – сабмишеном и Нейта Манесса – единогласным решением. Умар занимает уже 11-е место в рейтинге дивизиона, стремительно рвётся к титульнику. А теперь есть прекрасная возможность доказать всему миру, что и без Хабиба он может побеждать.

Драматичная история 2016 года при этом не заканчивается и по сей день. А на UFC Вегас 67 она может получить новое прочтение. Хабиб Нурмагомедов ушёл, но оставил брату нового секунданта, который и выведет Умара в октагон. И им стал… тот самый Касум Касумов.

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