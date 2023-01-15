Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC Вегас 67: Умар Нурмагомедов — Раони Барселос, отчёт о бое, кто победил, победа Нурмагомедова, видео

Хабиб больше не нужен! Умар Нурмагомедов в первом раунде ушатал крутого бразильца
Александр Фролов
UFC Вегас 67: Умар Нурмагомедов — Раони Барселос
Комментарии
Молодой Орёл впервые победил нокаутом в UFC.

В 2023 году поклонники смешанных единоборств вынуждены были жить без турниров UFC целых две недели — новогодняя пауза немного затянулась. Но всё плохое когда-нибудь заканчивается: бойцовский вечер UFC Vegas 67 ознаменовал новый календарный год для главного промоушена планеты. Естественно, без россиян обойтись попросту не могло — в одном из поединков основного карда Умар Нурмагомедов должен был встретиться с Раони Барселосом. И брата легендарного Хабиба ожидал максимально непростой бой.

Умар – первый, кому придётся драться без Хабиба! Отсутствие брата может стать фатальным Умар – первый, кому придётся драться без Хабиба! Отсутствие брата может стать фатальным
Нурмагомедовы — не самые крутые братья в ММА. Представляете? Нурмагомедовы — не самые крутые братья в ММА. Представляете?

Дело заключалось не только в том, что Барселос — весьма крепкий парень, в последней схватке оказавшийся сильнее Тревина Джонса. Против Нурмагомедова-младшего говорило и сенсационное решение его легендарного родственника: совсем недавно Орёл оконательно решил покинуть смешанные единоборства, что означало и его уход с должности тренера. А ведь именно Хабиб был тем, кто буквально за руку вёл Умара ко всем значимым достижениям. Но сегодня россиянин должен был драться без Орла в своём углу — первый из огромной команды Хабиба.

Права на видео принадлежат UFC.

На первых секундах бойцы проводили активную разведку, быстро работая на ногах. Нурмагомедов постоянно выбрасывал миддл-кики и лоу-кики, но даже не пытался провести тейкдаун. Россиянину это было и не нужно: Умар оказался точнее и результативнее в стойке, хотя Барселос стремился владеть инициативой. На лице бразильца появились первые сечки, а за 30 секунд до перерыва он внезапно улетел в глухой нокаут! Нурмагомедов промахнулся коленом, но тут же пробил короткий левый — идеально точно.

К чести Умара, нужно отметить, что он сам остановил добивание поверженного соперника, а потом ещё и извинялся за свой напор. Нурмагомедов успел нанести первый удар, но вовремя понял, что добивать не требуется — и вместо второго удара попросту приобнял Барселоса. Бразильца ещё долго приводили в сознание. Ну а брат Хабиба одерживает красивейшую и одновременно важнейшую победу: Умар доказал, что команда Орла может выигрывать и без своего многолетнего лидера. Исторический успех!

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023