А там у вас — печень? Русский воин через американца выбил контракт с UFC

В ночь с 14 на 15 января на арене «UFC Apex» в городе Лас-Вегас (Невада, США) проходит первый в 2023 году турнир промоушена UFC. Основной кард изобилует огненными событиями. Особенное внимание поклонников смешанных единоборств из России вызывают поединки, в которых выступают наши соотечественники. Средневес Роман Копылов зарубился с американцем Пунахеле Сориано. Бой получился ярким и оправдал все ожидания!
Начало поединка получилось тревожным. Сориано выкидывал мощные удары и даже попытался перевести россиянина на канвас. Но Роман играючи пресёк эту попытку и перехватил инициативу. После этого весь первый раунд прошёл при тотальном контроле Копылова. Он набрасывал по сопернику точные джебы, ловил моменты для убойных лоу-киков. Лишь под занавес стартового отрезка Пунахеле взорвался и начал попадать. Но этого уже не хватало, чтобы попытаться зацепить раунд в глазах судей.
Начало второй пятиминутки вновь осталось за Сориано. Тот выглядел опасно и попадал, намеревался отправить россиянина в нокаут. Он понимал, что с каждой секундой ситуация становится всё более плачевной. Но в этом всплеске Пунахеле потратил слишком большое количество эмоций. Чувствовалось, что он не выдерживает нагрузки, начинает замедляться. И тут Копылов начал ожесточённо лупить соперника. Сначала он едва не уронил Сориано точными ударами в голову. А затем прошла мощнейшая атака по печени, после которой на Пунахеле было жалко смотреть. Россиянин бросился финишировать соперника и вынудил судью остановить избиение.
Копылов провёл очень мощный поединок и буквально деклассировал Сориано. Было заметно, что спасти соперника могли лишь лаки-панчи, насколько уверенно чувствовал себя Роман. А после завершения боя россиянин выразил надежду, что в лучшем промоушене планеты продлят с ним контракт. И яркий технический нокаут вполне может заставить боссов UFC выйти на нашего соотечественника с предложением о более статусном противостоянии.
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