Теперь только бокс? UFC заваливал Нганну деньгами, но африканец слишком жаден

Вот и всё — история Фрэнсиса Нганну в UFC официально завершена. Чемпионский пояс промоушена в тяжёлом весе, который африканский Хищник удерживал почти два года, становится вакантным. Но титул недолго будет свободным: Дана Уайт уже всё решил, назначив на март претендентский бой между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом. Дебют легендарного Джонса в тяжёлом весе, да ещё и после настолько длительного простоя, вызовет громадный зрительский интерес — вряд ли в UFC грустят из-за ухода Нганну. Но Фрэнсиса действительно хотели удержать.

«Мы вели переговоры с Нганну дольше двух лет. Мы предложили Фрэнсису сделку, которая сделала бы его самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории UFC. Он бы заработал больше, чем Брок Леснар, больше, чем кто-либо другой, но он отказался от сделки. Фрэнсис сейчас хочет меньше рисковать и больше зарабатывать», — рассказал Уайт на пресс-конференции.

Предложить Нганну больше, чем Леснару — это невероятно щедрое предложение по меркам Даны. Напомним, знаменитый рестлер входит в топ-5 истории UFC по размерам гонораров, а по некоторым оценкам его заработки и вовсе уступают только Конору Макгрегору. За свой последний бой в организации Леснар получил $ 2,5 млн в качестве гонорара, при этом ему полагался ещё и процент с проданных платных трансляций. Но Нганну не согласился на такие деньги: видимо, его запросы оказались значительно выше, чем был готов платить Уайт.

Фрэнсис давно говорил, что завидует заработкам профессиональных боксёров. Действительно, звёзды бокса вроде Тайсона Фьюри или Деонтея Уайлдера зарабатывают значительно больше, чем чемпионы UFC. Например, Фьюри за бой с Диллианом Уайтом получил больше $ 30 млн — космические деньги! А вот Нганну, защитивший титул в поединке с Ганом, в качестве гонорара получил лишь $ 600 тыс. Конечно, после подписания нового контракта уровень заработков Хищника вырос бы минимум в пять раз, но до боксёров всё равно было бы далековато.

С другой стороны — ради чего Уайту нарушать собственные принципы и создавать финансовый прецедент? Давайте признаемся, что Нганну — вовсе не Макгрегор или Хабиб по уровню популярности. Да, камерунец весьма яркий тяжеловес с мощными пушками в руках, но таких сейчас половина дивизиона, возьмите хотя бы Сергея Павловича. Вдобавок Фрэнсис не умеет выдавать шоу на пресс-конференциях, давно мучается с коленом и дерётся не чаще раза в год. Плюс ведёт холодную финансовую войну против президента UFC. Смысла цепляться за Нганну не было никакого.

Теперь Хищник сможет осуществить свою мечту и наконец-то дебютировать в боксёрском ринге. Но это может оказаться большой ошибкой: при всём уважении Нганну всё-таки не профессиональный боксёр. И первый же бой с условным Тайсоном Фьюри это покажет. После того как Нганну деклассируют в боксе, интерес к нему может резко упасть. А тогда камерунцу придётся возвращаться в смешанные единоборства, где даже Bellator не даст ему тех денег, которых он требует. Не пожалеет ли Фрэнсис о своём уходе из UFC?