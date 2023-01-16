Емельяненко хочет бой с экс-чемпионом UFC? Дядя Саша, только не убей Нганну!

Утром в информационном поле UFC разорвалась настоящая бомба! Фрэнсис Нганну освободил пояс чемпиона в тяжёлом весе, покинул организацию и стал свободным агентом. Все эти новости всколыхнули общественность. Пока остаётся туманным будущее суперзвезды. Одни сватают Фрэнсиса в PFL, куда совсем недавно перешёл и Джейк Пол. Видимо, организация всерьёз решила сосредоточиться на проведении громких поединков с «жирными» контрактами и запредельной выручкой. Другие активно отправляют Нганну в профессиональный бокс, где жива ещё идея провести бой с легендарным Тайсоном Фьюри. Но самый неожиданный вызов экс-чемпион получил из России.
С Нганну надумал подраться Александр Емельяненко. Он заманивает Фрэнсиса в бокс огромными гонорарами. Вспомнить хотя бы невероятную сумму, которую Мага Исмаилов получит за проходной поединок с Тимуром Никулиным. А Емельяненко решил сорвать большой куш, поэтому смело бросает вызов самому Нганну.
«Очевидно, Нганну не устроили условия, предложенные UFC, так же как в своё время условия не устроили Фёдора. Если есть возможность заработать 10 миллионов, зачем подписывать контракт на один миллион? Посмотрите гонорары боксёров, а бокс по подготовке проще, чем ММА. Внутри ММА как минимум три дисциплины, включая бокс. Поэтому, если Нганну может заработать в боксе во много раз больше, он всё делает правильно. Сейчас мой менеджер ведёт переговоры о поединке в ОАЭ, попрошу его организовать мне с Нганну бой по боксу», – заявил Александр в интервью «Матч ТВ».
Берегись, Нганну, это тебе не Тайсон Фьюри! Александр продолжает тренироваться, он мощно готовится к новому поединку в Дубае. И дерётся Емельяненко не абы с кем. Сначала он спарринговал с бразильцем Кристофером Сильвой, а затем и вовсе поработал в зале с самим арабским шейхом. Ушли в прошлое пагубные привычки, дядя Саша – на спорте. А в своё время его таланта вполне могло хватить, чтобы зарубиться даже с Фрэнсисом.
Мы, конечно же, понимаем, что все разговоры о потенциальном поединке Емельяненко с Нганну – это фантастика. С таким же успехом можно попытаться организовать бой с Лионелем Месси или Александром Овечкиным. Но если хотя бы на секунду помечтать…
Александр уже вряд ли может конкурировать на равных с топами, да и любителям всё чаще проигрывает, последние поединки это наглядно продемонстрировали. Однако дядя Саша всё так же ярок и интересен в медиа, отжигает и делает всё, чтобы веселить своих фанатов. А за это мы его и любим, и не нужен нам никакой Нганну!
- 16 января 2023
-
00:21
- 15 января 2023
-
23:46
-
23:30
-
22:55
-
22:27
-
21:48
-
21:37
-
21:30
-
20:34
-
20:07
-
19:55
-
19:48
-
18:54
-
18:09
-
17:36
-
16:30
-
15:26
-
15:00
-
14:45
-
14:37
-
14:20
-
14:07
-
13:53
-
13:13
-
13:09
-
13:03
-
12:59
-
12:30
-
12:07
-
11:58
-
11:34
-
10:37
-
09:54
-
09:27
-
09:14