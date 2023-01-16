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Александр Емельяненко намерен организовать боксёрский поединок с Фрэнсисом Нганну, подробности, бой с экс-чемпионом UFC

Емельяненко хочет бой с экс-чемпионом UFC? Дядя Саша, только не убей Нганну!
Сергей Сорокин
Александр Емельяненко хочет подраться с Нганну
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Фрэнсису стоит бежать, так его не отметелит даже Фьюри.

Утром в информационном поле UFC разорвалась настоящая бомба! Фрэнсис Нганну освободил пояс чемпиона в тяжёлом весе, покинул организацию и стал свободным агентом. Все эти новости всколыхнули общественность. Пока остаётся туманным будущее суперзвезды. Одни сватают Фрэнсиса в PFL, куда совсем недавно перешёл и Джейк Пол. Видимо, организация всерьёз решила сосредоточиться на проведении громких поединков с «жирными» контрактами и запредельной выручкой. Другие активно отправляют Нганну в профессиональный бокс, где жива ещё идея провести бой с легендарным Тайсоном Фьюри. Но самый неожиданный вызов экс-чемпион получил из России.

С Нганну надумал подраться Александр Емельяненко. Он заманивает Фрэнсиса в бокс огромными гонорарами. Вспомнить хотя бы невероятную сумму, которую Мага Исмаилов получит за проходной поединок с Тимуром Никулиным. А Емельяненко решил сорвать большой куш, поэтому смело бросает вызов самому Нганну.

«Очевидно, Нганну не устроили условия, предложенные UFC, так же как в своё время условия не устроили Фёдора. Если есть возможность заработать 10 миллионов, зачем подписывать контракт на один миллион? Посмотрите гонорары боксёров, а бокс по подготовке проще, чем ММА. Внутри ММА как минимум три дисциплины, включая бокс. Поэтому, если Нганну может заработать в боксе во много раз больше, он всё делает правильно. Сейчас мой менеджер ведёт переговоры о поединке в ОАЭ, попрошу его организовать мне с Нганну бой по боксу», – заявил Александр в интервью «Матч ТВ».

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Берегись, Нганну, это тебе не Тайсон Фьюри! Александр продолжает тренироваться, он мощно готовится к новому поединку в Дубае. И дерётся Емельяненко не абы с кем. Сначала он спарринговал с бразильцем Кристофером Сильвой, а затем и вовсе поработал в зале с самим арабским шейхом. Ушли в прошлое пагубные привычки, дядя Саша – на спорте. А в своё время его таланта вполне могло хватить, чтобы зарубиться даже с Фрэнсисом.

Мы, конечно же, понимаем, что все разговоры о потенциальном поединке Емельяненко с Нганну – это фантастика. С таким же успехом можно попытаться организовать бой с Лионелем Месси или Александром Овечкиным. Но если хотя бы на секунду помечтать…

Александр уже вряд ли может конкурировать на равных с топами, да и любителям всё чаще проигрывает, последние поединки это наглядно продемонстрировали. Однако дядя Саша всё так же ярок и интересен в медиа, отжигает и делает всё, чтобы веселить своих фанатов. А за это мы его и любим, и не нужен нам никакой Нганну!

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