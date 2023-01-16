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Пётр Ян — тренировочный лагерь в Таиланде, возвращение в Дагестан, зачем менять место подготовки к следующему бою в UFC

Яну срочно нужно возвращаться в Россию. Снова стать чемпионом поможет только Дагестан!
Сергей Сорокин
Яну срочно нужно возвращаться в Россию
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Последний визит в горы принёс Петру пояс.

2023 год должен стать для Петра Яна определяющим в промоушене UFC. Победа в следующем бою может вновь вернуть его в чемпионскую гонку, нужно лишь постараться. А вот поражение может окончательно поставить крест на всех притязаниях, серия из трёх поражений подряд не оставит шансов сиять в топе дивизиона. Чтобы получить желаемый результат, обязательно нужно что-то менять. Кажется, что начинать нужно с возвращения на родину, где Петра с удовольствием примут в Дагестане. Каникулы в Таиланде должны поскорее закончиться.

На эти мысли натолкнул первый турнир промоушена UFC в 2023 году. Сначала Умар Нурмагомедов, двоюродный брат легендарного Хабиба, выкинул такой жёсткий нокаут (первый в карьере!), что за соперника стало страшно. А затем Роман Копылов спокойно разобрался с оппонентом. Видимо, победа помогла ему сохранить сотрудничество с лучшим промоушеном на планете. А после завершения поединка россиянин несколько раз подчеркнул – такую подготовку дала дагестанская школа.

Пётр уже имел практику подготовки к UFC на родине. И перед титульником с Кори Сэндхагеном Ян готовился в Дагестане, улететь в привычный Таиланд помешал карантин. И закончилось всё идеально. Все пять раундов россиянин доминировал и выглядел превосходно. Это касалось и физической подготовки, и работы в стойке, и борьбы. Победа единогласным решением судей выглядела единственным закономерным исходом.

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Казалось, что после такого грандиозного перевоплощения можно остаться в Дагестане надолго. Но Пётр вернулся в Таиланд. И последовали поражения от Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли. Причём каждый раз не хватало именно того, что могли дать в Дагестане. Проседала борьба, чувствовались трудности с дистанцией. Именно работа в партере стала краеугольным камнем всего. Пластичному Стерлингу россиянин раз за разом отдавал спину, с О’Мэлли не получилось развить ни одного тейкдауна. Ян переводил соперника на канвас, а затем буквально не знал, как заполучить более выгодную позицию.

Если ничего не поменять, любой соперник вновь может стать «задачкой со звёздочкой». Слишком уж сильно в Таиланде сосредоточены на работе в стойке. Постоянно рассчитывать на то, что получится перебить оппонента, нельзя. А отсутствие борьбы дважды уже привело к поражению раздельным решением судей. Так, может быть, пора вернуться домой?

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