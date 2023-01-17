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Рафаэль Физиев не платит за дом в Таиланде, обвинения от зала MMA Phuket Top Team, подробности скандала, бой с Гэтжи

«Гэтжи, выбей из него арендную плату». Звезда UFC совсем обнаглел в Таиланде?
Сергей Сорокин
Физиев не платит за дом в Таиланде
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Физиев затеял опасную игру с законом!

2023 год в мире смешанных единоборств не перестаёт удивлять. Правда, пока больше именно с негативной стороны. Теперь в громкий скандал вляпался и звезда UFC Рафаэль Физиев. И это происходит в самый ответственный момент карьеры – перед запланированным боем с одним из самых ярких представителей дивизиона легковесов – Джастином Гэтжи. Поединок должен состояться в марте на турнире UFC 286 в Лондоне. Но теперь у Физиева могут быть большие проблемы с законом.

Причиной скандала стало громкое заявление тренировочной команды Phuket Top Team, которое она сделала на своих страницах в социальных сетях. Представители лагеря сообщили, что существуют неопровержимые доказательства – Физиев не платит за свой дом в Таиланде. Более того, это не единичный случай. По информации команды, Рафаэль злоупотреблял доверием и трижды пропускал свой платёж.

«Физиев задолжал владельцу дома арендную плату. Писал, что заплатит, но так и не заплатил. Он не оспаривает этот факт, просто не хочет платить. Джастин Гэтжи, пожалуйста, собери с него арендную плату», — говорится в сообщении Phuket Top Team.

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При этом нельзя сказать, что Физиев раньше был тихим и спокойным бойцом. Напротив, различные скандалы и неприятные ситуации уже случались. Но постоянно получалось выйти сухим из воды. А карьера Рафаэля продолжает набирать обороты. Дебют в UFC получился не самым удачным, Физиев отлетел в нокаут от Магомеда Мустафаева. Но следующие шесть поединков неизменно заканчивались победой. Особенно показательной получилась последняя – над бразильцем Рафаэлем дос Аньосом. На протяжении пяти поединков подряд Физиев неизменно забирает одну из наград – за «Лучший бой вечера» или «Выступление вечера». А теперь он получил битву с третьим номером дивизиона легковесов, что может стать выходом на пояс в будущем.

С одной стороны, Физиеву стоит попытаться уладить конфликт. Он переживает слишком важный этап в карьере, чтобы отвлекаться на подобные вещи. Да и вряд ли последние бонусы от UFC не покрывают оплату дома в Таиланде. Видимо, действия Рафаэля связаны не с его финансовым состоянием. С другой стороны, набирающая обороты звезда UFC может специально привлекать к себе повышенное внимание. И такой скандал может положительно сказаться в плане узнаваемости.

И всё-таки не стоит забывать про проблемы с законом. Действиями Физиева вполне могут заинтересоваться правоохранительные органы. И такие разборки вряд ли нужны бойцу, сосредоточенному на развитии своей яркой карьеры. Поэтому в ближайшее время, особенно после общественной огласки, ситуация должна окончательно разрешиться.

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Теги Бокс/ММА UFC UFC Джастин Гэтжи Рафаэль Физиев •••

Заглавное фото: Chris Unger/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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