Бой за честь и карьеру. Под каток Петра Яна бросили лютого грузина

2023 год может стать определяющим для многих российских бойцов из UFC. Особенно это касается Петра Яна, который получил от лучшего промоушена планеты ещё один шанс вернуться в чемпионскую гонку. 11 марта на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 221, главным событием которого станет поединок россиянина с Мерабом Двалишвили. Для каждого из соперников этот бой выглядит определяющим.

Ян переживает в организации сложнейшие времена, на кону в предстоящем поединке будет стоять дальнейшая карьера. Победа над Жозе Альдо летом 2020 года принесла россиянину титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Но первая же защита пояса обернулась крахом. Беспощадный нанёс запрещённый удар коленом в голову американцу Алджамейну Стерлингу и был дисквалифицирован. Но Пётр не отчаялся. Он завоевал временный титул чемпиона UFC уже в следующем поединке с Кори Сэндхагеном. Однако реванш со Стерлингом вновь завершился разочаровывающе – единогласным решением судей в пользу американца.



Сенсационное поражение от 11-го (на тот момент) номера рейтинга Шона О'Мэлли раздельным решением практически выкинуло Петра из чемпионской гонки. И предстоящий поединок станет последней возможностью реабилитироваться в глазах боссов организации, чтобы снова побороться за титул в обозримом будущем. Для этого нужно максимально убедительно побеждать Двалишвили, выходить на победителя возможного боя Генри Сехудо и О'Мэлли, а затем уже закрывать трилогию с Стерлингом. И весь этот тернистый путь может посыпаться с первой же ступени. Очень важно не допустить осечки, которая наверняка станет роковой.

Двалишвили начинал в UFC с двух поражений подряд. Но после этого Мераб перезагрузил карьеру и выиграл восемь поединков. Особенно показательной стала победа над Жозе Альдо – одним из самых статусных соперников за всё время выступлений в лучшем промоушене планеты. Организация наконец-то поверила в грузина и начала давать ему статусные поединки. А ещё Двалишвили занимает третье место в рейтинге и уже наступает Яну на пятки. Поэтому очное противостояние может откинуть проигравшего далеко назад, а победителя – максимально приблизить к потенциальному титульнику.



Не стоит забывать и о том, что бой между Яном и Двалишвили будет носить принципиальный характер. Мераб является лучшим другом Стерлинга, поэтому постоянно вступал с россиянином в конфликты и перепалки. Случалось это и в социальных сетях, и при столкновениях в реальной жизни. А во время одной из ссор Беспощадный даже пообещал отлупить всю команду Алджамейна. Теперь у Яна есть прекрасная возможность начать сразу с «правой руки» чемпиона.

Ян выглядит фаворитом этого противостояния, но Двалишвили совершенно точно даст россиянину тяжёлый бой. И всё-таки Петру нужно побеждать любой ценой, причём делать это максимально эффектно. Тогда, вполне возможно, организация задумается над тем, чтобы организовать трилогию со Стерлингом. Да и сам Алджамейн совершенно точно захочет отомстить за лучшего друга.