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UFC: Пётр Ян – Мераб Двалишвили, когда бой, кто фаворит, прогноз и ставки на бокс/ММА

Бой за честь и карьеру. Под каток Петра Яна бросили лютого грузина
Сергей Сорокин
Пётр Ян – Мераб Двалишвили
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Лучший друг Стерлинга – ступенька к заветному титулу.

2023 год может стать определяющим для многих российских бойцов из UFC. Особенно это касается Петра Яна, который получил от лучшего промоушена планеты ещё один шанс вернуться в чемпионскую гонку. 11 марта на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 221, главным событием которого станет поединок россиянина с Мерабом Двалишвили. Для каждого из соперников этот бой выглядит определяющим.

Ян переживает в организации сложнейшие времена, на кону в предстоящем поединке будет стоять дальнейшая карьера. Победа над Жозе Альдо летом 2020 года принесла россиянину титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Но первая же защита пояса обернулась крахом. Беспощадный нанёс запрещённый удар коленом в голову американцу Алджамейну Стерлингу и был дисквалифицирован. Но Пётр не отчаялся. Он завоевал временный титул чемпиона UFC уже в следующем поединке с Кори Сэндхагеном. Однако реванш со Стерлингом вновь завершился разочаровывающе – единогласным решением судей в пользу американца.

Сенсационное поражение от 11-го (на тот момент) номера рейтинга Шона О'Мэлли раздельным решением практически выкинуло Петра из чемпионской гонки. И предстоящий поединок станет последней возможностью реабилитироваться в глазах боссов организации, чтобы снова побороться за титул в обозримом будущем. Для этого нужно максимально убедительно побеждать Двалишвили, выходить на победителя возможного боя Генри Сехудо и О'Мэлли, а затем уже закрывать трилогию с Стерлингом. И весь этот тернистый путь может посыпаться с первой же ступени. Очень важно не допустить осечки, которая наверняка станет роковой.

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Двалишвили начинал в UFC с двух поражений подряд. Но после этого Мераб перезагрузил карьеру и выиграл восемь поединков. Особенно показательной стала победа над Жозе Альдо – одним из самых статусных соперников за всё время выступлений в лучшем промоушене планеты. Организация наконец-то поверила в грузина и начала давать ему статусные поединки. А ещё Двалишвили занимает третье место в рейтинге и уже наступает Яну на пятки. Поэтому очное противостояние может откинуть проигравшего далеко назад, а победителя – максимально приблизить к потенциальному титульнику.

Не стоит забывать и о том, что бой между Яном и Двалишвили будет носить принципиальный характер. Мераб является лучшим другом Стерлинга, поэтому постоянно вступал с россиянином в конфликты и перепалки. Случалось это и в социальных сетях, и при столкновениях в реальной жизни. А во время одной из ссор Беспощадный даже пообещал отлупить всю команду Алджамейна. Теперь у Яна есть прекрасная возможность начать сразу с «правой руки» чемпиона.

Ян выглядит фаворитом этого противостояния, но Двалишвили совершенно точно даст россиянину тяжёлый бой. И всё-таки Петру нужно побеждать любой ценой, причём делать это максимально эффектно. Тогда, вполне возможно, организация задумается над тем, чтобы организовать трилогию со Стерлингом. Да и сам Алджамейн совершенно точно захочет отомстить за лучшего друга.

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