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Интервью с бойцом AMC Дмитрием Арышевым: предстоящий поединок с Марсио Сантосом, желание подраться с Владимиром Минеевым

«Минеев — чемпион. Бой с ним — мой приоритет!» Честное интервью с чемпионом Hardcore
Сергей Сорокин
Интервью с бойцом AMC Дмитрием Арышевым
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Восходящая звезда Дмитрий Арышев — о ближайших планах, братьях Емельяненко и решении Хабиба.

20 января на турнире AMC Fight Nights 117 состоится поединок, в котором сразятся Дмитрий Арышев и Марсио Сантос. Российский боец продолжает свой славный путь в этом промоушене. Он уже становился чемпионом Hardcore, а теперь покоряет новые вершины. В эксклюзивном интервью Арышев поделился планами на ближайшее будущее, ожиданиями от топовых боёв из мира Bellator и UFC и честно рассказал о жизни.

– Как проходит весогонка перед боем с Марсио Сантосом?
– Весогонка проходит, как обычно, подготовка – по плану. Она практически завершилась. На данный момент вешу 92 кг, от этого и буду гонять вес до конца. Сначала сделаю до 87 кг, а затем скину остальное и буду в весе. Нас попросили уступить немного для Марсио, нужно сделать 85,5 кг, поэтому ещё проще для меня.

– Смотрели бой Сантоса с Емельяненко? Какие ошибки допустил Александр?
– Да, конечно смотрел этот бой. Александр был не в лучшей своей форме в том бою, да и вообще в последнее время. А конкретно в том поединке он начал бороться с чёрным поясом по бразильскому джиу-джитсу, с физически крепким. А у Александра всегда были проблемы в партере. Причём он сам стал инициатором этой борьбы, его бросок. Я считаю, что у него было бы больше шансов драться в стойке.

– Вы планируете избегать работы в партере и рубиться с Сантосом в стойке?
– Всё правильно. Мой план – двигаться в стойке и наносить много ударов, не давать ему бороться. Я могу это и Марсио озвучить. Пусть попробует помешать мне.

Дмитрий Арышев

Дмитрий Арышев

Фото: Из личного архива Арышева

– На кого бы вы хотели выйти после этого боя? Есть ли какие-то дальнейшие планы?
– Планы, конечно, есть, однако не хотелось бы заглядывать за спину сопернику. Но мне хотелось бы подраться за пояс, я пришёл в AMC, чтобы забрать его. Поэтому мне нужен выход на титульник. А чемпионом в этом весе является Владимир Минеев. Он для меня в приоритете. И для многих в российском MMA он считается номером один, одним из самых популярных бойцов. Этот бой мне много что даст, победа над ним – большой шаг вперёд.

– А если одновременно будет два предложения – подраться с Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым?
– Ну, если будет выбор между Исмаиловым и Минеевым, а я считаю, что они по медиа на плюс-минус одной высоте, то уже можно подумать. Они примерно одинаковые по узнаваемости для обывателя.

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– Вы вернулись в AMC из Hardcore. Были ли какие-то другие варианты, рассматривали ли предложения из-за границы?
– Я подписал контракт с менеджерским агентством Gagarin Sports Management. И вот Артём Харламов обзванивал организации, выбрали наиболее выгодный вариант. И в плане роста, и в мировых рейтингах, и в финансовом плане, чтобы потом можно было куда-то двигаться дальше.

– У вас нет побед решением, зато все поражения – судейские. Почему так происходит?
– Раньше я часто выходил без должной подготовки, но при этом всегда люблю драться до конца. В некоторых боях мне не хватало времени, чтобы до конца вытянуть всё из соперника и победить. Это происходило из-за недостаточной подготовки с моей стороны. Я ещё и работал в личной охране, она отнимала очень много времени, график «3–3». Поэтому так и получалось. Никакой мистики и заговоров искать не стоит, все решения были по делу. Если не хочешь проигрывать бои решениями – не доводи до них дело. С судьями я не спорю.

– Что вы вообще думаете о последних поединках Емельяненко? О том, как он активно позиционирует себя в социальных сетях.
– Считаю, если смотреть правде в глаза, в спортивном плане он уже не сможет себя показать, помотала его жизнь, к сожалению. Остаётся смотреть только на его битвы с блогерами. А если ему сделают бои с какими-то серьёзными соперниками, менеджера можно за такое под суд пускать. В таком состоянии он не должен драться с серьёзными бойцами. Со стороны выглядит всё так, что окружение Александра пытается выжать из него все соки. А о нём самом мало кто думает.

– Что думаете про приглашение Нганну в российские промоушены? Хотели бы увидеть там бойца такого уровня или это нереально?
– Я считаю, что это реально. Хотел бы посмотреть на него в России. Нганну – ударник, чемпион UFC. Если смотреть Hardcore, то это бой по правилам бокса с Сосланом Асбаровым. Но мне был бы более интересен поединок с Гаджи «Автоматом» Наврузовым на голых кулаках. Я бы на это посмотрел.

Дмитрий Арышев

Дмитрий Арышев

Фото: Hardcore MMA

– Последний бой Гаджи Наврузова с Тимуром Слащининым получился очень резонансным. Особенно всех удивило судейское решение. Как вы считаете, за кем должен был остаться этот поединок?
– Я был на арене, смотрел. По очкам не буду спорить с судьями. По боксу выиграл Слащинин. Он забрал третий и четвёртый раунды, второй – был за Гаджи. Первый получился близким. Поэтому как максимум могла быть ничья, но отдали победу Слащинину. Я не вижу поводов её оспаривать. Почему произошёл такой эффект для зрителей – многие большего ждали от Слащинина, меньшего – от Гаджи. Если бы дрались по кулáчке, всё бы закончилось плачевно для Тимура. Когда он начинал боксировать, тогда у него всё получалось, когда останавливался и начинал рубиться, в разменах ему Автомат накидывал больше ударов.

– Как вы видите дальнейшее продолжение карьеры, может, хотели бы попробовать себя в боксе, кулачных боях?
– В первую очередь хочу сосредоточиться на MMA. Но можно было бы рассмотреть и бои по другим дисциплинам. Это всё зависит от конкретных соперников и предложений. Не хотелось бы выходить по боксу с крутым нокаутёром, это заведомо проигрышная ситуация, потому что ты бьёшься на его территории. То же самое с кулачкой. Я вообще не знаю, сколько мне надо заплатить, чтобы я вышел на кулачку. Даже в перчатках MMA я отбиваю руки, а с голыми кулаками можно вообще выбыть надолго из спортивного процесса.

Дмитрий Арышев

Дмитрий Арышев

Фото: Из личного архива Арышева

– Чего вы ждёте от предстоящего прощального боя Фёдора Емельяненко с Райаном Бейдером?
– Если честно, думаю, что получится уйти на красивой ноте. Бейдер не на пике, он подсдаёт. У него всегда это было, он и морально сдавал. В последних поединках он был не в лучшей форме. Кроме того, в первом бою вылетел лаки-панч, не умаляя заслуг Бейдера. Но, думаю, второй раз это точно не пройдёт. Думаю, Фёдор нокаутирует соперника, это будет досрочная победа.

Ислам Махачев сразится с опаснейшим австралийцем Александром Волкановски. Как вы считаете, каковы шансы российского бойца?
– Мне тоже интересен этот бой. Волкановски и Махачев – очень крутые бойцы. Для меня здесь интрига. Хочется увидеть плотный и конкурентный бой. Многие считают Махачева фаворитом, но я не из этих людей. Волкановски начинал карьеру в 93 кг, он просто низкорослый, однако при этом очень мощный крепыш. До карьеры в MMA играл в регби. Он совершенно точно даст хороший бой.

– По поводу предстоящего боя Петра Яна и Мераба Двалишвили. Это последний шанс зацепиться за чемпионскую гонку в UFC?
 – Это не последний шанс Яна зацепиться за пояс. Но этим шансом Пётр воспользуется. Мераб мне не нравится как человек. Он льёт много грязи в сторону русских бойцов, по крайней мере, так было раньше. Поэтому надеюсь на уверенную победу Петра Яна. Буду смотреть и болеть за него.

Дмитрий Арышев

Дмитрий Арышев

Фото: Из личного архива Арышева

– Хабиб ушёл, чтобы проводить больше времени с семьёй. Как оцениваете это решение? Как вам удаётся совмещать бои и личную жизнь?
– Хабиба я прекрасно понимаю. Иногда хочется выключить телефон и закрыться от всех. Но пока я не заработал тех миллионов, которые заработал Хабиб на безбедную старость. Поэтому сделать так пока не могу. Справляюсь, как могу, стараюсь больше времени проводить с семьёй. У меня ещё работа сейчас, начальник идёт навстречу, работаю немного. Жена относится с пониманием, но всё равно ссоры на этом фоне возникают. Однако как-то живём, как все живут у нас в стране. Будем живы, не помрём, будем двигаться вперёд!

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