Набивает рекорд на непонятных красотках. Пуле нужны не цифры, а Нуньес

Прославленная Валентина Шевченко получила новую соперницу: по информации сразу нескольких журналистов, уроженка Бишкека 4 марта встретится в октагоне с Алексой Грассо. Для Пули это будет уже восьмая защита чемпионского пояса в женском наилегчайшем весе, которым она владеет с 2018 года. Напомним, последняя защита далась Шевченко непросто: Тайла Сантос проиграла чемпионке только раздельным решением судей. Но Грассо вряд ли доставит Пуле столько же неприятностей.

Алекса — замечательная спортсменка и при этом ещё и красавица, тут нет вопросов. 29-летняя девушка справедливо получила титульный шанс, выйдя на серию из четырёх побед. Да, начало карьеры Грассо в UFC получилось непростым: мексиканка чаще проигрывала, нежели выходила из октагона победительницей. Но за несколько лет Алекса продемонстрировала большой прогресс, подтянула ударную технику и защиту от тейкдаунов. Как итог — успех в боях с такими крепкими соперницами, как Вивиан Араужо и Джоанн Вуд.

Но этого слишком мало, чтобы иметь серьёзные шансы против Шевченко. Грассо, занимающей только четвёртую строчку в рейтинге, попросту не хватит класса для победы. Даже если Алекса выдаст лучшее выступление в карьере, а Валентина покажет только половину от своих возможностей. Пуля сильнее в партере, у неё лучше ударная техника и полный порядок с выносливостью, несмотря на достаточно зрелый возраст. Мексиканка может надеяться разве что на лаки-панч — но крушащего удара у неё нет.

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В другой ситуации Грассо, скорее всего, не получила бы титульного шанса, но Шевченко давно зачистила весь дивизион. Наша красавица уже установила рекорд по защитам среди женщин, но это ли её цель? Будем надеяться, что после победы над Алексой русско-киргизская чемпионка всё-таки пойдёт за скальпом Аманды Нуньес. В своё время Шевченко дважды спорно проиграла бразильянке, после чего сменила весовую категорию. Пришло время вернуться и отомстить, тем более что Аманда вовсе не является непобедимой. Шевченко заслужила свой второй чемпионский пояс.