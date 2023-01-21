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Хамзат Чимаев весовая категория, в каком весе выступает Борз, кто следующий соперник

Зато можно есть тирамису. Чимаев сменит весовую категорию ради комфорта?
Александр Фролов
Чимаев сменит весовую категорию ради комфорта?
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Хамзат уже сорвал одну весогонку, а постоянно сидеть на диете — очень непросто.

На протяжении последних дней UFC будоражат слухи относительно Хамзата Чимаева. Главным объектом для обсуждения является дивизион, в котором будет выступать чечено-шведский спортсмен. Сразу несколько журналистов рассказали, что Борз планирует перебраться из полусреднего в средний вес. Подтверждает такую информацию и бывший оппонент Хамзата — бразилец Гилберт Бёрнс. Вдобавок косвенно намекает на подобное развитие событий проблема с поиском соперника для Чимаева: Дана Уайт недавно посетовал, что ситуация с Борзом не двигается с места.

Если Чимаев действительно поднимется в дивизион средневесов, это будет громкой, но вполне ожидаемой новостью. Напомним, перед последним боем Борз показал на весах огромный перевес — три с половиной килограмма, из-за чего вместо Нейта Диаза пришлось драться с Кевином Холландом. Да, чеченец всё равно добыл красивую победу, поднял волну хайпа и порадовал руководителей UFC. Но репутация Хамзата как профессионала серьёзно пострадала, если не сказать большее. Может, пора действительно менять вес?

Например, так считает Шон О'Мэлли, искренне жалеющий Чимаева: «Это был бы самый умный ход в карьере этого парня. Потому что в полусреднем весе ему приходится сидеть на строгой диете круглый год. Ему трудно будет справляться с тем, чтобы укладываться в лимит этой весовой категории. Так что поднимайся в средний, где ты сможешь есть. Ты сможешь быть сильным – делай именно так. Было бы интересно понаблюдать за ним в этом дивизионе», — рассказал Шон на своём YouTube-канале.

Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Конечно, есть и другое мнение. Например чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра уверен, что чеченец просто боится проиграть: «Если бы он был готов, я бы согласился встретиться с ним. Некоторое время назад он говорил о боях в среднем или полутяжёлом весе, но в своём весе он уже следующий претендент на титул, так что мог бы там провести поединок, почему бы и нет? Я думаю, если Чимаев проиграет в полусреднем весе, то это положит конец шумихе вокруг его имени. Если он проиграет в полусреднем весе, то что он сможет предъявить в среднем или полутяжёлом? Он бежит оттуда, потому что сейчас Хамзат — претендент на титул».

Но с Перейрой тут довольно сложно согласиться. Если кто-то и должен сейчас бояться, то это сам Алекс, в дивизион которого может перейти самый доминирующий боец промоушена. На самом деле, переход в средний вес — максимально непростой вызов для Борза, который лишится значительной части преимущества в габаритах. На подобный переход в своё время не решился даже знаменитый Хабиб Нурмагомедов, хотя Орёл провалил несколько весогонок и позволил появиться скандальному мему про тирамису от Тони Фергюсона.

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Хотя с точки зрения физических кондиций Хамзат вполне готов к переходу в средний вес. Его рост составляет 188 сантиметров — вполне достойный показатель даже для полутяжеловеса, с размахом рук тоже полный порядок. Плюс проблема весогонки будет практически решена: Борз сможет полноценно готовиться к боям, не заботясь о каждом лишнем грамме. Да и жить на постоянной диете — то ещё удовольствие. Пусть лучше Чимаев кушает больше, дерётся как можно чаще и радует болельщиков. Он точно это умеет.

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