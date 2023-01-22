В UFC поставили рекорд, которым не стоит гордиться. Судьбу пояса решили врачи

В ночь на 22 января на Jeunesse Arena в бразильском городе Рио-де-Жанейро проходит огненный номерной турнир UFC 283. В соглавном событии вечера за титул чемпиона организации в наилегчайшем весе сошлись Дейвисон Фигейреду и Брэндон Морено. Бой вошёл в историю, поскольку впервые соперники в четвёртый раз вышли в октагон. Примечательно, что в этом противостоянии царило абсолютное равенство – каждый забрал по одной победе, а одна из встреч завершилась вничью. И в этом поединке всё должно было разрешиться окончательно.

С самого начала между бойцами чувствовалось запредельное напряжение. Фигейреду даже не подал сопернику руку, что выглядело пиком их конфронтации. И с первых же секунд поединка стало понятно, что никто не будет форсировать события. Оппоненты ушли в партер и пролежали там минуту, вызвав негодование публики. Бойцы вернулись в стойку и начали осторожно обмениваться ударами, присматриваясь друг к другу. Акцентированнее атаковал именно Морено, который лучше подбирал момент для выпада. Концовку раунда соперники провели в партере, Дейвисон даже нанёс запрещённый удар, но судьи закрыли на него глаза.

Дейвисон Фигейреду — Брэндон Морено Фото: Buda Mendes/Zuffa LLC via Getty Images

С самого начала второго раунда Фигейреду действовал в доминирующем стиле, чувствовал себя комфортно. А на экваторе всё-таки началось настоящее веселье. Сначала Морено несколько раз хорошо потряс соперника, а затем Дейвисон даже попытался задушить оппонента «гильотиной»! Но всё это не дало своего результата, после чего бойцы вновь успокоились. И трибуны опять загудели, не такого чемпионского боя они ждали.

В третьем раунде соперники действовали по похожему сценарию. Фигейреду пытался владеть инициативой. Но Брэндон классно действовал вторым номером, выкидывал опаснейшие панчи. А в одном из моментов Морено попал настолько хорошо, что соперник отправился на настил. Бразилец ссылался на тычок в глаз, но судья вновь не стал обращать внимание на этот момент. Чувствовалось, что третий отрезок полностью остался за мексиканцем.



Повтор показал – удар в глаз был легитимным. Но он оказался роковым. После третьего раунда Фигейреду посоветовался с врачами и решил не продолжать поединок. Такой неожиданной получилась развязка четвёртого боя между соперниками. Брэндон победил и стал полноценным чемпионом UFC в наилегчайшем весе. Теперь организация просто обязана дать возможность другим претендентам в дивизионе разбить этот тандем. Пятого поединка между Фигейреду и Морено болельщики могут уже не стерпеть.