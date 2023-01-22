Фьюри совсем страх потерял? Цыганский король хочет бить Нганну в ММА-перчатках!

Знаменитый тяжеловес Фрэнсис Нганну покинул промоушен UFC уже неделю назад, но пока так и не сообщил, где продолжит карьеру. А предложений у камерунца хватает: PFL, кулачные бои, российские промоушены — крупнейшие организации мира выстроились в очередь, надеясь переманить к себе одного из самых страшных нокаутёров планеты. Но есть один парень, с которым Нганну хочет подраться особенно сильно, и это прославленный Тайсон Фьюри. И, что самое главное, Цыганский король тоже этого хочет.

Ранее британец и камерунец обсуждали возможность стандартного поединка по правилам бокса. Но теперь Фьюри готов всё переиграть: «Фрэнсис, я знаю, что у тебя закончился контракт с UFC. Если хочешь заработать большие деньги, посмотри на Цыганского короля и давай устроим большой бой за звание главного засранца на планете. Дадим огня в октагоне, по правилам Куинсберри, с перчатками в четыре унции. И с крутым судьёй, типа Железного Майка Тайсона», — заявил Фьюри в интервью Seconds Out.

Такое ощущение, что Цыганский король пересмотрел фильмов Гая Ричи вроде «Большого куша». Бой в клетке, но по правилам бокса, перчатки из смешанных единоборств и Майк Тайсон в качестве рефери — звучит как увлекательный киношный сюжет. Зрителям такое понравится, но что с шансами Фьюри на победу? Смена привычных боксёрских перчаток на ММА-перчатки превращает Тайсона из уверенного фаворита поединка в откровенного аутсайдера. Да ещё и октагон вместо привычного ринга: Цыганский король словно хочет проиграть, специально создавая себе максимально сложные условия.

Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну Фото: Andrew Redington/Getty Images

Даже бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо, уважающий навыки Фьюри, считает, что отказ от боксёрских перчаток станет для Цыгана роковым: «У Фрэнсиса тяжёлые руки, но из-за перчаток по 10 унций он потеряет привычную для себя мощь. Я бы дал ему шанс при других обстоятельствах: если Нганну и Фьюри будут драться в перчатках MMA, то готов даже поставить дом на Фрэнсиса».

Казалось бы, это просто замена одних перчаток на другие, ведь правила всё равно остаются боксёрскими. Однако на самом деле ММА-перчатки превращают бокс в совсем другой спорт: скорее, это уже ближе к обычному бою на голых кулаках. Относительно крупные боксёрские перчатки позволяют намного увереннее защищаться, там требуется совсем другая техника атаки, и, что греха таить, легче переносить удары. Если бы Деонтей Уайлдер в первом бою попал по голове Фьюри в ММА-перчатках, тот точно не сумел бы повторить своё уникальное спасение.



Цыганский король точно не трус — и любит куражиться. Кто знает, возможно, его нереальный технический уровень поможет и здесь. Но бой с Нганну, на руках которого будут привычные ему перчатки, может стать для Фьюри роковым — и тот всё-таки улетит в свой первый нокаут. Удар у Фрэнсиса, возможно, самый сильный на планете, он вырубал самых жутких ребят: даже каменная челюсть Тайсона может не выдержать подобного стресса. Впрочем, шансы парней мы будем обсуждать, когда они наконец договорятся о поединке. Ради такого зрелища можно временно отложить даже Александра Усика.