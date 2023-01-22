«Никто не просит вас смотреть». В США ненавидят Дану Уайта или его лигу пощёчин?

18 января вышел пилотный выпуск шоу Power Slap, которое принадлежит президенту UFC Дане Уайту. Менеджер долгое время раскручивал своё детище, всячески подогревал к нему интерес. Не пропала даром и новогодняя перепалка с женой, которая вылилась … во взаимные пощёчины. Как оказалось, это не было промо, это был ляп. И вообще, всё, что крутится вокруг этого проекта, выглядит пока как провал. В США на лигу дядюшки Даны накинулись буквально всё, негатив сочится со всех сторон. Причём критикуют не столько само шоу, сколько его владельца. Поэтому пока будущее Power Slap выглядит весьма туманным.

Бойцы всячески пытались поддержать Дану после новогоднего инцидента, высказывались в его защиту. Но агрессивно настроенные граждане, в особенности законодательная женская фракция Калифорнии, требовали отменить не только лигу пощёчин, но и самого Дану. Мы осуждаем новогодний поступок Уайта. И теперь под откос идёт и без того неоднозначное детище менеджера.



Пилотный выпуск лишь усугубил ситуацию. А чего вы хотели? Многие фанаты смешанных единоборств буквально завалили социальные сети гневными сообщениями. Они настаивали на том, что лига ставит под угрозу здоровье спортсменов, наносит им огромный ущерб. Дошло до того, что начались требования признать шоу негуманным и запретить этот вид единоборств на законодательном уровне.

Жёстко проехались по лиге и профессионалы. Экс-боец UFC Брендан Шауб раскритиковал детище Даны: «Посмотрел на эту лигу пощёчин. Так вот это самое глупое дерьмо, которое я когда-либо видел. Тот факт, что это связано с UFC, отбрасывает спорт на 10 лет назад. Может, кто-нибудь захочет поспорить, что через год этого не будет?»

Сам Дана моментально отреагировал на критику. Причём сделал это традиционно экспрессивно: «Мы работаем только с атлетами, кондиции которых предварительно проверяем. Во время соревнований и сразу после них мы готовы оказать медицинскую помощь надлежащего уровня. В этой лиге спортсмены получают от трёх до пяти пощёчин в ходе состязаний. Бойцы в боксе наносят 300 или 400 ударов за поединок. Теперь вы догадываетесь, каков мой ответ на эту критику? Если вам это, чёрт возьми, не нравится, не смотрите. Никто не просит вас смотреть».

На протяжении всей своей карьеры Дана балансирует на грани. Он нажил себе армию врагов и злопыхателей. И зачастую он сам это провоцировал. А потому не должен удивляться тому, что «все» хотят избавиться от его «злого гения». Он всё ещё на плаву, UFC продолжает бить рейтинги и привлекать к себе запредельное внимание. Неудачные решения есть, но их не так много. Вы спрашиваете нас про шансы жить и развиваться у лиги Power Slap? Она настолько же жизнеспособна, как и большинство проектов Даны. А «чёрный пиар» лишь дополнительно подогревает интерес.



Уайт не душегуб и не садист. Он просто идеально чувствует повестку и даёт зрителям то, что им нравится. Многие это отрицают, но просмотры подобных зрелищ говорят сами за себя. А ещё Уайт даёт возможность заработать тем, кто так и не нашёл себя в смешанных единоборствах, но умеют классно махать кулаками. Возможно, когда-нибудь свой миллион долларов заработает и знаменитый сибирский фермер Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень. В России он перебил всех, пора выходить на новый уровень.