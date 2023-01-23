Цзю снова убежал от Маги! Вместо супербоя в России — схватка с невнятным американцем

Буквально через неделю мы должны были увидеть шикарный боксёрский поединок: Тимофей Цзю планировал отобрать у Джермелла Чарло звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе. К сожалению, американец умудрился на тренировке сломать руку сразу в двух местах, из-за чего от схватки с Цзю пришлось временно отказаться. Подобное развитие событий стало для Тимофея серьёзным разочарованием: боксёр тщательно готовился к главному бою в карьере, но вся подготовка пошла прахом.
«Я очень расстроен. Чувствовал, что все звёзды сошлись для поединка за титул абсолютного чемпиона… но мы двигаемся дальше. Я готов к следующему обязательному претенденту. Вернусь к Чарло, как только он залечит травму и будет готов выйти на ринг», — заявил Цзю.
Однако просто терпеливо ждать, пока Чарло залечит повреждение — не лучший вариант для боксёра в самом расцвете сил. Двойной перелом руки может заживать долго, и никто не знает точно, когда именно Джермелл почувствует себя готовым к возвращению в ринг. Вот и Цзю решил не простаивать в ожидании: уже 12 марта Тимофей встретится с Тони Харрисоном, на кону будет звание временного чемпиона WBO. Поединок пройдёт на территории Цзю, в Австралии, потому что Тони — не самый именитый оппонент.
Да, 32-летний Харрисон — боксёр с большим опытом. На счету американца 33 поединка на профессиональном ринге и звание экс-чемпиона мира по версии WBC. Между прочим, именно Тони нанёс Джермеллу Чарло единственное поражение в его карьере. В реванше Джермелл нокаутировал своего соперника, но Харрисон уверяет, что знает рецепт победы над чемпионом. И надеется устроить трилогию с Чарло, ради чего сначала необходимо победить Цзю. Поэтому Тони будет максимально мотивирован.
Тем не менее сын великого Кости Цзю должен уверенно побеждать Харрисона — класс у него попросту выше, нежели у соперника. За Тони говорит лишь больший опыт, в остальных спортивных аспектах он заметно слабее Тима. Конечно, австралийца с русскими корнями ждёт непростое испытание: Харрисон отлично обучен, обладает отличной выносливостью и ловко использует грязный бокс. Зато его вполне можно нокаутировать, а техника Цзю станет для американца неприятным сюрпризом. Верим в уверенную победу Тима.
Тимофей Цзю
Фото: Adam Bettcher/Getty Images
А вот Магомеда Курбанова вряд ли порадует новость об организации боя Цзю — Харрисон. Наш соотечественник уже несколько лет добивается поединка с сыном великого боксёра и со спортивной точки зрения давно его заслужил. Но Костя Цзю несколько раз говорил, что не хочет выставлять сына против российских спортсменов. Да и политическая ситуация не располагает к организации подобной схватки. Жаль, что мы не увидим Тимофея Цзю в России, как минимум в ближайшее время. Пусть приедет хотя бы в статусе абсолютного чемпиона мира.
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