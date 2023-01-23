«Внезапно ему прибавляются два очка!» Ковалёв возненавидел Бетербиева за «мошенничество»

Меньше недели осталось до очередного поединка Артура Бетербиева. 28 января наш соотечественник встретится с Энтони Ярдом в Лондоне, где британец попытается нанести Бетербиеву первое поражение в его профессиональной карьере. Любопытно, что Ярд уже проигрывал российским боксёрам: в 2019 году Энтони отважно приехал в Челябинск, где дал хороший бой Сергею Ковалёву, но уступил Крашеру техническим нокаутом. Теперь Ярд подерётся с главным недругом своего победителя — ведь Ковалёв и Бетербиев давно и крепко недолюбливают друг друга.

Противостояние двух великих боксёров зародилось давным-давно, когда Артур и Сергей были ещё молодыми спортсменами и конкурировали за место в сборной России. Впрочем, дело было не только в амбициях: все боксёры одного веса в некоторой степени конкурируют между собой, но между Бетербиевым и Ковалёвым имелась ещё и личная история: «У меня всегда была неприязнь к этому человеку, но дело тут не в национальности. Я не националист и всегда за дружбу народов. Просто Бетербиев мне неприятен как человек», — рассказывал Крашер.

Как уверяет Ковалёв, на тренировках он был заметно сильнее Артура: «На спаррингах первые два раунда у Битера голова до задницы отлетала, а третий и четвертый раунды, когда я устал, так и не смог со мной ничего сделать. Все удары бил по воздуху, словно делал бой с тенью». Однако когда боксёры встретились в полуфинале чемпионата России, Бетербиев в напряжённом бою одолел Ковалёва. Хотя Сергей до сих пор уверен — его попросту обокрали мошенники-судьи. И после этого Крашер реально возненавидел своего коллегу.

Артур Бетербиев Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

«Бетербиев — очень высокомерный. Считает, что реально победил меня в Якутске. Хотя тоже всё очевидно. Мониторы, на которых показывался счёт, были развернуты к зрителям. Я вел 23:22, за пять секунд до гонга сближение, сумбур, где ни я не попал, ни он. Внезапно ему прибавляются два очка! Прямо после гонга», — уверял Крашер через несколько лет. Бетербиев версию своего соперника не подтвердил, но отметил, что действительно тогда провёл не самый удачный поединок.

Артур выиграл домашнее первенство и отправился сначала на чемпионат мира, а потом и на Олимпийские игры — 2008. Впрочем, в Пекине наш соотечественник выступил неудачно, вылетев уже во втором раунде. Зато чуть позже Бетербиев добыл золото мирового первенства и выиграл Кубок мира, поставив красивую точку в своей любительской карьере. Ковалёв же в это время уже активно создавал громкое имя на профессиональном ринге, добывая одну победу за другой. Конфликт на какое-то время затих.

Когда Бетербиев только начинал идти к титулу IBF, Ковалёв уже был чемпионом мира в полутяжёлом весе сразу по трём версиям. Но Артур всё равно заговорил о желании встретиться с давним недругом — и нарвался на откровенно оскорбительный ответ Крашера: «Титульный бой надо заслужить, пусть он сначала докажет право на бой с чемпионом, потом можно будет говорить. На сегодняшний день он отказался боксировать даже с Чилембой! А это говорит о том, что он испугался».

В 2018 году Бетербиев по статусу уже не уступал Ковалёву, что позволило ему тоже отметиться дерзким заявлением: «Ты до сих пор не принял моё приглашение, хотя везде говоришь о желании встретиться со мной в ринге. Серёга, давай наконец поставим точку в наших отношениях! В России тебя прозвали Лапша, а в Америке — Крушитель. Так кто же ты: лапша или крушитель?! Наши болельщики ждут твой ответ. Я жду твой ответ. Время пошло», — написал Бетербиев.

Сергей Ковалёв Фото: Ethan Miller/Getty Images

К сожалению, в силу разных причин Артур и Сергей так и не встретились в профессиональном ринге. И вряд ли когда-нибудь там пересекутся: теперь уже Бетербиев носит статус лучшего полутяжеловеса планеты, а его бывший оппонент откровенно «едет с ярмарки». Да, Ковалёв старше Артура всего на два года, но провёл в профессионалах в два раза больше поединков, серьёзно износив организм. Да и дерётся Сергей теперь в первом тяжёлом весе. Поэтому про бой двух принципиальных соперников, увы, стоит забыть.