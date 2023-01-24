Спаслась от Конора, выпрыгнув с яхты. Макгрегора снова обвиняют в насилии над женщиной

Конор Макгрегор и скандал — почти синонимы. Несмотря на то что Печально известный позиционирует себя примерным семьянином, он регулярно оказывается в эпицентре криминальных или судебных историй. Ещё не утихла громкая и не совсем красивая история судебной тяжбы с бывшим лучшим другом Артёмом Лобовым, как в адрес экс-двукратного чемпиона UFC летит очередное обвинение.

История эта не нова, она случилась во время празднования 34-летия Конора. Вечеринка проходила в яхт-клубе на Ибице. Землячка Макгрегора, уроженка Ирландии, была приглашена бойцом сначала на саму вечеринку, а затем, уже под утро 17 июля — на яхту спортсмена. Сообщается, что там присутствовала жена Конора, его друзья.

В какой-то момент, по словам заявительницы, Макгрегор начал вести себя агрессивно. Потерпевшая утверждает, что он словесно оскорблял её, а затем пустил в ход свои боевые навыки. Девушка получила удар ногой в живот, а затем кулаком в лицо. Сбив жертву с ног, Конор принялся кричать и угрожать, что он выбросит её за борт.

Потерпевшая в итоге выпрыгнула за борт яхты, на которой оставались Макгрегор, его жена и два приятеля спортсмена. Пострадавшую спасло судно Красного креста. Тогда она и сообщила, что произошло, и назвала Макгрегора виновником случившегося. Однако, когда её допрашивали уже представители местной полиции, она отказалась от показаний. Позже она сослалась на то, что была напугана, у неё не было денег и она просто хотела поскорее попасть домой.

Её доставили на Ибицу, откуда она спешно отправилась в Ирландию. Широкое освещение инцидент получил спустя неделю. Жертва из-за языкового барьера и шока от случившегося не смогла дать внятные показания французским полицейским. Когда её достали из моря сотрудники Красного креста, она лишь сообщила, что выпрыгнула с яхты.

Информация стала известна широкой общественности только после того, как девушка обратилась в ирландскую полицию. При первоначальном разбирательстве полиция сняла с Макгрегора обвинения, но спустя полгода появились новые показания пострадавшей. Она представила данные о тех людях, которые были в ту ночь в яхт-клубе и непосредственно на яхте. Кроме того, есть свидетельства очевидцев, которые, собственно, спасли девушку, когда она выпрыгнула с яхты.

«В какой-то момент поведение его кардинально изменилось, он словно потерял рассудок. Он кричал, что выбросит меня за борт и утопит. Я была в полной уверенности, что он хочет меня убить и мне нужно срочно выбраться с яхты. Ничего не предвещало такого, у нас есть общие друзья, мы общались и ранее. Но в ту ночь я полностью была уверена, что, если не сбегу с яхты, он убьёт меня», — именно так пересказывает события того утра вероятная жертва в своём новом заявлении в полицию Ирландии.

Серьёзность ситуации подтверждается немедленной реакцией представителей Макгрегора. Его пресс-секретарь Карен Кесслер опубликовала заявление, в котором настаивает на том, что Конор твёрдо отрицает все обвинения по поводу инцидента на яхте.



Увы, но это далеко не первая проблема Макгрегора с законом. Несколько лет назад его арестовали в Корсике и выдвинули обвинение в сексуальном насилии. Дело удалось разрешить без серьёзных последствий для ирландца. Позднее он избил пожилого мужчину в баре, когда тот отказался пить виски, которое производит компания Конора.

Сейчас ситуация выглядит таким образом. Заявительница приводит многочисленные данные о лицах, которые всё время сопровождали её на той злополучной вечеринке, а также о тех, кто присутствовал тогда на яхте. Судья, который изначально дело закрыл, возвращается к изучению деталей из-за вновь открывшихся обстоятельств. Кроме того, пострадавшая подала заявление в полицию Дублина, а значит, в процесс будут вовлечены и правоохранительные органы Ирландии.



Следующим шагом будет сбор следственными органами необходимой информации. После этого судья рассмотрит дело и примет решение о том, следует ли заводить уголовное производство по факту нанесения бойцом телесных повреждений. Мы будем следить за этой непростой и запутанной историей.