По Железному Майку снова плачет тюрьма! «Жертва» вымогает у Тайсона $ 5 млн

В США последние годы появилась новая мода — обвинять знаменитостей в преступлениях, совершённых много лет назад. Казалось бы: годы прошли, серьёзных доказательств, кроме голословных обвинений, добыть почти невозможно, но суды регулярно встают на сторону «потерпевших». К сожалению, спортсмены тоже зачастую попадают под удар — теперь уголовный срок грозит легендарному Майку Тайсону! На 56-летнего боксёра подали в суд, припомнив «преступление» 30-летней давности!

Женщина, чьё имя пока неизвестно, написала заявление на Железного Майка. Дама «припомнила», как в 90-х годах подверглась сексуальному насилию со стороны боксёра после того, как они вместе отдыхали в ночном клубе: «Я села в лимузин Тайсона, чтобы забрать мою подругу из её дома. Тайсон сразу начал прикасаться ко мне и попытался поцеловать. Я несколько раз говорила ему нет и просила прекратить, но он продолжал нападать на меня. Затем он стянул с меня штаны и жестоко изнасиловал», — цитирует потерпевшую Daily Mail.

Разумеется, обвинение подано не просто так — «жертва» требует от Тайсона $ 5 млн! Сумма огромная даже для Майка, который давным-давно промотал своё огромное состояние. Да, в последние годы боксёр взялся за ум: зарабатывает на производстве легализованной в США марихуаны и активно монетизирует своё громкое имя, но богачом Тайсона точно не назвать. Однако платить, скорее всего, придётся — слишком часто в подобных делах суд встаёт на сторону «потерпевшей». Возможно, придётся и отправиться за решётку. Ведь Майк когда-то оказался в тюрьме именно за подобное преступление.

Напомним, в 1992 году суд признал Тайсона виновным в изнасиловании Дезире Вашингтон. Боксёру дали шесть лет, но благодаря хорошему поведению и помощи адвокатов он сумел вернуться на свободу уже через три года. История тёмная: Майк всегда откровенно говорит о своём прошлом и признаётся во многих незаконных делах, но твёрдо уверяет — мисс Вашингтон его тогда оговорила, всё было «по обоюдному согласию». Однако историю уже не повернуть назад, и на спортсмене закрепилось клеймо уголовника.

Майк Тайсон Фото: Hollywood To You/Star Max/GC Images

Главное, чтобы Тайсон снова не оказался за решёткой. Будет глупо, если боксёр отправится в тюрьму по откровенно надуманному обвинению. Если преступление действительно было совершено, почему «жертва» молчала столько лет? Неужели через три десятка лет проснулось чувство оскорблённой справедливости, или дамочке просто нужны миллионы от Майка? Будем надеяться, что суд докажет полную невиновность легендарного боксёра. Но, признаемся честно, надежды эти довольны зыбкие.