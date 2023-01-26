Самый долгий бой в жизни Бетербиева. Немецкому неваляшке не хватило 27 секунд до спасения!

Считаные дни остались до боксёрского поединка между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом. Вечером 28 января соперники зарубятся на арене «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Пока непобеждённый российско-канадский спортсмен идёт на идеальной статистике нокаутов – все 18 боёв в его карьере завершались досрочно. Но был один поединок, который едва не добрался до судейского решения. Соперник Бетербиева был в считаных секундах от того, чтобы лишить его феноменальной серии.

11 ноября 2017 года на арене «Save Mart» в городе Фресно (Калифорния, США) Артур встретился с немцем Энрико Кёллингом. Это был 12-й поединок Бетербиева на профессиональном ринге. И изначально в словах нашего соотечественника было заметно некоторое пренебрежение к сопернику: «При всём моём уважении, но для меня он не представляет никакой угрозы, не того уровня боксёр. Кёллинг станет моей двенадцатой жертвой».



С самого начала поединка стало понятно, что лёгкой прогулки не будет. Стартовые раунды прошли в осторожной работе. Соперник шёл на статистике 23-1, поэтому выглядел очень опасной оппозицией. В определённый момент зрители даже начали недовольно гудеть, настолько они заскучали от событий в ринге. Бетербиев давил и поджимал соперника, но тот выглядел достаточно уверенно.

С каждым раундом немецкому боксёру становилось всё тяжелее. Уже к экватору боя начало казаться, что выстоять не получится. Но Кёллинг проявлял чудеса выносливости и демонстрировал характер. Бетербиев дважды отправлял соперника в нокдаун, однако тот неизменно вставал. И всё-таки развязка наступила в решающем 12-м раунде…

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Артур буквально бросился избивать соперника, поскольку совсем не хотел доводить дело до судейского решения. Немец пытался отвечать, но все его удары летели мимо цели. Бетербиев почувствовал вкус крови после падения соперника на канвас и продолжил атаки. Точным панчем он отправил соперника в нокаут, после которого немец так и остался сидеть на коленях. До заветного гонга, который мог спасти от молотов Артура, оставалось всего лишь 27 секунд.



Бетербиев никогда не называл этот поединок самым сложным в карьере. В одном из интервью он заявлял, что самой серьёзной оппозицией для него стал Александр Гвоздик. Но ни один соперник Артура не выстоял столько, сколько Кёллинг.