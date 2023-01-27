Усик уже победил Фьюри «на его поле». Украинец ведёт 1:0 в футболе

Одним из самых ожидаемых событий 2023 года является боксёрский поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика. Они активно работают над организацией первого боя, а также рассматривают возможность проведения реванша. И с каждым днём всё отчётливее видно, что соперники являются практически полной противоположностью друг друга. Но у них всё-таки есть одна общая черта – любовь к футболу. Правда, на этом поприще они добились совершенно разных успехов. Пока Фьюри яростно топит за «Манчестер Юнайтед» и сборную Англии, Усик успел сыграть за профессиональную команду. Для Цыганского короля это может так и остаться большой мечтой.

Фьюри обожает футбол и отчаянно фанатеет за «Манчестер Юнайтед». Клуб часто пользуется этим, приглашает на важные поединки. А однажды уже бывший главный тренер Уле-Гуннар Сульшер, в тяжёлые для команды времена, предложил Цыганскому королю произнести мотивационную речь для футболистов. Разумеется, Тайсон — яростный фанат сборной Англии, не пропускает ни одного ключевого турнира. Ну и в лучших традициях устраивает там грандиозные попойки. В 2016 году в Ницце болельщики выпили за его счёт 200 коктейлей, которые Тайсон назвал Jagerbombs. Это не фейк – боксёр подтвердил информацию чеком на £ 1 тыс.

Фьюри старается не пропускать матчи манкунианцев. А ещё он мечтает провести боксёрский поединок на «Олд Траффорд» – домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед». И у прославленного спортсмена есть все шансы, чтобы получить такой подарок от клуба.

Усик пошёл намного дальше своего британского оппонента. В детстве он занимался футболом и задумывался о профессиональной карьере. А ещё Александр поддерживает киевское «Динамо», в то время как его сын болеет за «Шахтёр». Но самое важное – 3 февраля 2022 года боксёр принял участие в товарищеском матче в составе профессиональной команды. Сложно представить себе, как Фьюри может переплюнуть это достижение Александра.

И Усика нельзя назвать статистом, который вышел на поле на последних минутах «ради галочки». Напротив, он дебютировал в составе «Полесья» в матче с «Вересом» (2:1) на 76-й минуте. Александр отыграл оставшееся время на позиции нападающего и выглядел довольно бодро, активно шёл в прессинг. Усик стал первым бойцом, который дебютировал за профессиональную команду. Получается, что и Хабиба он обскакал.

Александр Усик украинский боксёр «Эмоции зашкаливают. Когда только вышел на поле, было интересно. Я благодарен команде, что меня довольно тепло приняли, подружились. Спасибо тренеру и президенту, что предложили. Я мечтал сыграть за профессиональную команду, когда был маленьким, но пошёл в бокс. А в 35 лет сбылась мечта детства».

Большая любовь к футболу – не редкость. Но Усик действительно сыграл за профессионалов. А Фьюри остаётся лишь гонять на матчи «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, пить пиво и угощать болельщиков. Будем надеяться, что Тайсон всё-таки исполнит свою мечту и проведёт заветный боксёрский поединок на «Олд Траффорд».