«Бойцом, по-моему, я стал случайно». Хабибу стоит вернуться в футбол?

Хабиб Нурмагомедов – один из самых ярых фанатов футбола в мире смешанных единоборств. И эта любовь по-прежнему не отпускает его. А ведь Орёл пообещал полностью уйти из спорта, чтобы посвятить время семье. И на турнир своего брата Умара он не поехал. Зато Хабиб посетил на прошедших выходных футбольный матч «Ливерпуля» и «Челси» в Англии. Он продолжает активно фанатеть. Так, может, стоит вернуться в футбол?

А ведь Хабиб может не только владеть футбольным клубом или быть эффективным менеджером, тренировать подрастающих звёзд. В своё время он имел реальные шансы дебютировать в профессиональном футболе. Орёл постоянно показывал свои дружеские игры с товарищами, участвовал в тренировках «Спартака» и даже фотографировался с Криштиану Роналду, который тогда выступал за его любимый мадридский «Реал». И это заметил президент «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов, который предложил Нурмагомедову играть за свой клуб. Но в тот момент Хабиб был полностью поглощён индустрией MMA, поэтому не пошёл на такой серьёзный шаг.



При этом Орёл много раз говорил, что стать футболистом – его детская мечта: «Я люблю футбол с детства и всегда мечтал стать футболистом, но я родился в Дагестане, и там вы сами знаете, что в приоритете. Кто знает, может, если Роналдо родился бы в Дагестане, тоже стал бы чемпионом UFC. В общем, я хочу сказать, что футбол — это и есть спорт. А бойцом, по-моему, я стал случайно. Шучу, не случайно. Я когда-нибудь расскажу вам про своё увлечение футболом в детстве и как я, сидя на уроке (в шестом классе), написал на тетради 200 футбольных имён (тогда не было интернета)».

Хабиб по-прежнему не разрывает связи с футболом. Поэтому исключать его возвращения совершенно точно не стоит. Потому что Орёл продолжает активно болеть, посещать матчи и участвовать в футбольной жизни. А возможностей для камбэка – масса. В последнее время активно развивается медиафутбол, где себя великолепно проявляет команда Fight Nights. И Камил Гаджиев совершенно точно найдёт там местечко для Нурмагомедова. Кроме того, Хабиб вполне может обзавестись собственной командой, причём даже на профессиональном уровне. А уж «Легион-Динамо» примет Орла с распростёртыми объятиями.

Хабиб вполне может вернуться. Но не в смешанные единоборства, а в футбол. И нет уверенности, что там он будет менее эмоциональным. Орёл живёт этим делом, поэтому вполне может ворваться даже в РПЛ. А мы на это с удовольствием посмотрим!