Бетербиев — Ярд: Артур заставит притихнуть британскую публику на «Уэмбли». Live

28 января на арене «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания) состоится грандиозный боксёрский вечер. В главном бою столкнутся россиянин Артур Бетербиев (18-0) и британец Энтони Ярд (25-2). Наш соотечественник будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBC (четвёртая защита), IBF (седьмая защита) и WBO (первая защита) в полутяжёлом весе.
В соглавном событии бой проведут Артём Далакян (21-0) и Дэвид Хименес (12-0). На кону стоит титул чемпиона мира по версии WBA. Далакян проведёт шестую защиту пояса.
«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию боксёрского вечера и событий вокруг него.
Ярд сравнил Бетербиева с Ковалёвым
Энтони Ярд поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка с чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым.
«Бетербиев не такой, как Сергей Ковалёв. Тот был намного осторожнее. Не думаю, что Бетербиев такой же осторожный. Он уверен в сокрушительной силе своего удара. Мне кажется, именно поэтому его несколько раз потрясали, но я ещё не причинил боли. Когда сделаю это, то доведу свою работу до конца. Мы с Артуром уважаем друг друга, так как оба знаем, на что способны. Это сделает наш бой захватывающим и взрывным», — приводит слова Ярда BoxingScene.
Сергей Ковалёв прогнозирует досрочную победу Бетербиева
Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе и бывший член рейтинга pound-for-pound российский ветеран Сергей Ковалёв предположил, что Артур Бетербиев сумеет досрочно завершить поединок с Энтони Ярдом.
«Думаю, Артур добьёт Ярда примерно в середине поединка. Не позже шестого. Я так предполагаю, что будет пять или шесть раундов. Оба бойца большие, сильные, умные, так что бой получится очень интересным, но Бетербиев разнесёт Энтони ещё до того, как пройдёт половина поединка», — приводит слова Ковалёва BoxingScene.
Когда состоится боксёрский вечер с главным боем Бетербиев – Ярд
Боксёрский вечер с главным боем Артур Бетербиев – Энтони Ярд состоится 28 января на арене «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Начало — в 20:00 по московскому времени. Поединок Артура Бетербиева и Энтони Ярда начнётся не раньше 23:00.
Артур Бетербиев и Энтони Ярд сделали вес перед боем
Стали известны результаты взвешивания перед боем Артура Бетербиева и Энтони Ярда. Российско-канадский боксёр показал результат – 79,2 кг, британский – 79 кг. Дозволенный лимит для полутяжёлого веса – 79,38 кг.
Где смотреть боксёрский вечер с боем Бетербиев – Ярд
Онлайн-трансляцию спортивного мероприятия проведёт «Чемпионат». Кроме того, увидеть бой Бетербиева и Ярда можно будет в прямом эфире на ESPN+ и BT Sport Box Office. В Российской Федерации официальной трансляции поединка не запланировано.
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Полный кард боксёрского вечера с боем Бетербиев – Ярд
- Артур Бетербиев – Энтони Ярд (титульный бой по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе);
- Артём Далакян – Дэвид Хименес (титульный бой по версии WBA в наилегчайшем весе);
- Вилли Хатчинсон – TBA (полутяжёлый вес);
- Кароль Итаума – TBA (полутяжёлый вес);
- Джошуа Фрэнкхэм – Джо Харди (полусредний вес).
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