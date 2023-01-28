Бетербиев — Ярд: Артур заставит притихнуть британскую публику на «Уэмбли». Live

28 января на арене «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания) состоится грандиозный боксёрский вечер. В главном бою столкнутся россиянин Артур Бетербиев (18-0) и британец Энтони Ярд (25-2). Наш соотечественник будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBC (четвёртая защита), IBF (седьмая защита) и WBO (первая защита) в полутяжёлом весе.



В соглавном событии бой проведут Артём Далакян (21-0) и Дэвид Хименес (12-0). На кону стоит титул чемпиона мира по версии WBA. Далакян проведёт шестую защиту пояса.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию боксёрского вечера и событий вокруг него.