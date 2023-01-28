Любит Россию издалека. Почему Артур Бетербиев выбрал Канаду

Когда накал спортивных санкций в отношении России оказался максимально высок, наши профессиональные боксёры оказались под серьёзным ударом. Например, президент WBC Маурисио Сулейман волевым решением просто вычеркнул наших спортсменов из рейтингов. Однако никакие «политические бури» не коснулись самого титулованного российского боксёра Артура Бетербиева, владеющего поясами WBC, IBF и WBO. Почему? Всё просто — Бетербиев почти во всём мире считается канадским спортсменом.

«Бетербиев является законным жителем Канады. Он живёт там уже много лет. У него есть канадский паспорт. И он не имеет никакого отношения к России. Бетербиев — канадец. Дело в том, что он проживает в Канаде на постоянной основе, что эквивалентно грин-карте, и у него есть канадский паспорт. Не российский паспорт, а канадский паспорт. Это паспорт, который у него был и которым он пользовался по крайней мере последние пять лет. Наступает момент, когда он становится, по сути, частью другой страны, а не страны своего рождения», — рассказывал промоутер Боб Арум BoxingScene.

Изначально Артура ничего не связывало с далёкой заокеанской страной. Великий нокаутёр родился в Дагестане, имеет чеченские корни и никогда не думал о том, чтобы перебраться в Канаду. Бетербиев строил любительскую карьеру в сборной России, ездил на Олимпийские игры и устраивал невероятно упорные «зарубы» с Александром Усиком. Всё изменилось, когда Артур решил перебраться на профессиональный уровень. Потенциальную звезду засыпали предложениями из разных стран — и боксёр выбрал Канаду.

Артур Бетербиев Фото: Mikey Williams/Getty Images

Изначально планировалось, что Бетербиев проведёт в Стране кленового листа всего несколько месяцев. Артур приехал, не нашёл общего языка с пригласившими его промоутерами, зато оперативно нашёл других боксёрских организаторов. Навыки россиянина оценили и пригласили в перспективную команду — так Бетербиев и остался в Канаде. В его контракте было прописано обязательное проживание в стране: карьера нокаутёра затачивалась специально под Северную Америку, где он проводил все свои поединки.

Артур обзавёлся в Канаде жильём и друзьями, планировал защищать цвета страны на ОИ-2016, в Монреале родились двое его детей — неудивительно, что постепенно уроженца Хасавюрта стали считать настоящим канадцем. Бетербиев даже получил канадский паспорт! Но, несмотря на длительное проживание за океаном, Артур считает, что в нём по-прежнему «намного больше российского, нежели канадского». И уверяет, что после ухода из спорта обязательно вернётся на родину, несмотря на отлаженный быт в Канаде.

«Вот завтра завершу карьеру – больше чем уверен, что вернусь в Россию. Мои дети «Россия, Россия!» кричат (смеётся). Всё время в Россию хотят. В Канаде я чисто из-за бокса. Сейчас вся моя команда… примерно мой рекорд знаете какой? Это всё я с этой командой сделал. Менять эту команду – как говорится, на переправе коней не меняют. Мне смысла нет сейчас уходить от этих людей», — рассказывал Бетербиев в интервью «Чемпионату».

Артур Бетербиев Фото: Mikey Williams/Getty Images

Поэтому мы с полным правом можем продолжать называть Бетербиева российским боксёром. Он вырос именно здесь, искренне любит Россию и обязательно вернётся сюда, когда повесит перчатки на гвоздь. Промоутеры могут приклеивать на трансляцию любые флаги, заокеанские комментаторы могут сколько угодно называть Артура канадским спортсменом, но сам Бетербиев остаётся россиянином. Верим, что сегодняшним вечером наш нокаутёр досрочно победит Энтони Ярда и оформит 19-ю победу в карьере.