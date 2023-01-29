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UFC 287: Исраэль Адесанья — Алекс Перейра, когда бой, кто фаворит, история противостояния, прогноз и ставки на Бокс/ММА

UFC издевается над Адесаньей? Исраэля снова столкнули лицом к лицу с «ночным кошмаром»
Сергей Сорокин
Перейра получил возможность добить злейшего врага
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Перейра получил возможность окончательно добить злейшего врага.

Дана Уайт и его банда решили сделать 2023 год огненным, поскольку анонсируют один шикарный кард за другим. 8 апреля состоится номерной турнир UFC 287. В главном событии в октагон выйдут заклятые враги – Исраэль Адесанья и Алекс Перейра. Они в четвёртый раз за карьеру, начиная с молодёжного уровня, сойдутся между собой. И все три победы до этого момента остались за бразильцем. Поэтому для Изи новоиспечённый чемпион UFC в среднем весе стал настоящим «ночным кошмаром».

Перейра с воодушевлением воспринял новость о том, что он вновь получил в соперники своего старого знакомого. Он отреагировал на это короткой, но яркой фразой: «Я готов убивать». Первая защита титула – отличная возможность расставить в этом соперничестве все точки над i. Но стоит напомнить, что Алекс по ходу чемпионского поединка не выглядел идеально. Более того, он едва выживал на протяжении четырёх раундов подряд, а в пятом выкинул сумасшедший удар, после которого соперник и поплыл. Поэтому уверенность бразильца выглядит напускной. Если он хочет сохранить пояс у себя, нужно провести очень качественную работу над ошибками.

Адесанья также успел отреагировать на анонс предстоящего сражения. Он не стал много говорить: «В этой игре мы не ведём счет, а сводим счёты!» Исраэль прекрасно понимает, что в последней битве он был очень близок. А в одном из раундов ему банально не хватило времени, чтобы финишировать соперника. Было отчётливо заметно, что Изи тотально доминировал, но ему не хватило навыков борьбы. Адесанья даже переводил громилу Перейру в партер, поскольку прекрасно понимал силу его колотушек, но там не мог развить своё преимущество.

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Есть подозрение, что если Исраэль не подтянет борьбу, то может потерпеть четвёртое поражение от Алекса. На это указывает и бывший претендент на титул UFC в среднем весе итальянец Марвин Веттори: «Если они подерутся во второй раз, то Перейра снова побьёт Исраэля. Не знаю, у меня такое чувство, что у Перейры была миссия победить его, а теперь… Очевидно, он, как и все, задумывается о деньгах. И он понимает, что выходить на бой с кем-то, имеющим хорошую борьбу, довольно опасно».

8 апреля история Адесаньи и Перейры может закончиться или приобрести новое развитие. Если Изи снова проиграет своему злейшему врагу, он рискует больше не получить шанса поквитаться с ним. А если Исраэль победит, то он вполне может замахиваться на трилогию на взрослом уровне. Битва просто обязана получиться огненной!

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