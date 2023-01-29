UFC издевается над Адесаньей? Исраэля снова столкнули лицом к лицу с «ночным кошмаром»

Дана Уайт и его банда решили сделать 2023 год огненным, поскольку анонсируют один шикарный кард за другим. 8 апреля состоится номерной турнир UFC 287. В главном событии в октагон выйдут заклятые враги – Исраэль Адесанья и Алекс Перейра. Они в четвёртый раз за карьеру, начиная с молодёжного уровня, сойдутся между собой. И все три победы до этого момента остались за бразильцем. Поэтому для Изи новоиспечённый чемпион UFC в среднем весе стал настоящим «ночным кошмаром».

Перейра с воодушевлением воспринял новость о том, что он вновь получил в соперники своего старого знакомого. Он отреагировал на это короткой, но яркой фразой: «Я готов убивать». Первая защита титула – отличная возможность расставить в этом соперничестве все точки над i. Но стоит напомнить, что Алекс по ходу чемпионского поединка не выглядел идеально. Более того, он едва выживал на протяжении четырёх раундов подряд, а в пятом выкинул сумасшедший удар, после которого соперник и поплыл. Поэтому уверенность бразильца выглядит напускной. Если он хочет сохранить пояс у себя, нужно провести очень качественную работу над ошибками.



Адесанья также успел отреагировать на анонс предстоящего сражения. Он не стал много говорить: «В этой игре мы не ведём счет, а сводим счёты!» Исраэль прекрасно понимает, что в последней битве он был очень близок. А в одном из раундов ему банально не хватило времени, чтобы финишировать соперника. Было отчётливо заметно, что Изи тотально доминировал, но ему не хватило навыков борьбы. Адесанья даже переводил громилу Перейру в партер, поскольку прекрасно понимал силу его колотушек, но там не мог развить своё преимущество.

Есть подозрение, что если Исраэль не подтянет борьбу, то может потерпеть четвёртое поражение от Алекса. На это указывает и бывший претендент на титул UFC в среднем весе итальянец Марвин Веттори: «Если они подерутся во второй раз, то Перейра снова побьёт Исраэля. Не знаю, у меня такое чувство, что у Перейры была миссия победить его, а теперь… Очевидно, он, как и все, задумывается о деньгах. И он понимает, что выходить на бой с кем-то, имеющим хорошую борьбу, довольно опасно».

8 апреля история Адесаньи и Перейры может закончиться или приобрести новое развитие. Если Изи снова проиграет своему злейшему врагу, он рискует больше не получить шанса поквитаться с ним. А если Исраэль победит, то он вполне может замахиваться на трилогию на взрослом уровне. Битва просто обязана получиться огненной!