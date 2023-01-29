Шёл за поясом UFC, но будет первым парнем на деревне. Аскаров вернулся в Россию

За громким боем Артура Бетербиева можно было пропустить важную новость: звёздный боец наилегчайшего веса Аскар Аскаров подписал контракт с российским промоушеном АСА. 30-летний спортсмен решил вернуться в Россию, где, без сомнения, будет доминировать в своём дивизионе. Ведь ещё перед вояжем в UFC Аскаров перебил всех коллег в промоушене, который тогда назывался АСВ. Тогда казалось, что в таком же стиле уроженец Дагестана «зачистит поляну» из океаном. Более того, в этом был уверен и сам Аскар.

Но получилось так, как получилось. Россиянин начал в американской организации весьма бодро: уже в первом бою перебил будущего чемпиона Брэндона Морено, хотя судьи откровенно «подтянули» мексиканца, объявив спорную ничью. Впрочем, Аскарова это не смутило — он вышел на серию из трёх побед, справившись с такими крепкими бойцами, как Тим Эллиотт и Джозеф Бенавидес. Казалось бы, не за горами чемпионский поединок, но карьера Аскарова откровенно пробуксовывала — он долго ждал боёв и получал «не тех» соперников. Тому было сразу несколько причин.

Главное, что смущало команду Даны Уайта и болельщиков — чрезвычайно низкий уровень зрелищности бойца. Аскаров все свои поединки завершал судейскими решениями, лишний раз не лез в рубку и предпочитал аккуратно и методично набирать очки. При этом за пределами октагона россиянин держался в абсолютной тени: почти не давал интервью, никому не грубил и вообще вёл себя максимально скромно. Спортсмен даже не играл на своём физическом недуге, хотя мог бы поднять с этого немалый хайп.

Даже не все поклонники ММА знают, что Аскаров является слабослышащим бойцом — лишь вторым в истории UFC. В своё время дагестанец даже добыл золото Сурдлимпийских игр. Проблемы со слухом возникли у Аскара ещё в раннем детстве, а потом усугубились после неудачной операции. В обычной жизни спортсмен пользуется специальным аппаратом для улучшения слуха, а вот во время поединка он практически ничего не слышит. Что не мешает ему справляться с самыми опасными бойцами планеты.

Первым оппонентом, которому удалось переиграть Аскарова, стал Кай Кара-Франс. Новозеландец неожиданно сумел справиться с борьбой россиянина, перебил его в стойке и заслуженно праздновал победу. Казалось, что Аскар просто оступился и вскоре всё-таки поборется за пояс UFC, но россиянин внезапно покинул промоушен. Самое обидное, что ухода топового бойца почти никто не заметил — настолько незаметным в инфополе был Аскаров. Теперь же он будет драться в России: радует, что Аскар будет радовать наших болельщиков, но был способен на большее, нежели просто оставаться «первым парнем на деревне».