«Я не хочу, чтобы мне прилетела эта пушка». Великие победы Фёдора Емельяненко

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Главные победы Фёдора Емельяненко
Главные победы Фёдора Емельяненко
Статистика Последнего Императора поражает и по сей день. В его карьере было много красивых побед, но эти лучшие!
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2003 год: победа над Антониу Родригу Ногейрой
2003 год: победа над Антониу Родригу Ногейрой
Бой за титул чемпиона японской лиги Pride был одним из самых важных в карьере Емельяненко. Фёдор завладел инициативой с первых же секунд и выиграл единогласным решением судей.
2004 год: победа над Марком Коулманом
2004 год: победа над Марком Коулманом
Первая встреча с бывшим членом олимпийской сборной США по вольной борьбе началась для Емельяненко неудачно: в партере соперник навалился на него и долго не отпускал, но в итоге Фёдор выбрался, а затем приёмом «рычаг локтя» заставил сдаться.
2005 год: победа над Мирко Филиповичем
2005 год: победа над Мирко Филиповичем
Поединок с Кро Копом дался россиянину непросто: разбитый нос и огромная гематома на грудной клетке из-за мощных ударов соперника. Тем не менее Последний Император переиграл хорвата по всем аспектам и защитил титул чемпиона.
2006 год: победа над Марком Хантом
2006 год: победа над Марком Хантом
В третий раз пояс Pride Емельяненко получил после встречи с Марком Хантом. На девятой минуте поединка Фёдор провёл болевой приём «кимура» и заставил новозеландца сдаться.
2008 год: победа над Тимом Сильвией
2008 год: победа над Тимом Сильвией
Этот бой прошёл в рамках лиги Affliction. Емельяненко за 36 секунд задушил экс-чемпиона UFC, предварительно обрушив на него град точнейших атак.
2009 год: победа над Андреем Орловским
2009 год: победа над Андреем Орловским
Через год Фёдору предстояло защищать титул от посягательств белоруса. Орловский подставил колено в прыжке, но его соперник не растерялся и ответил, встречным правым кроссом нокаутировав Питбуля.
2018 год: победа над Чейлом Сонненом
2018 год: победа над Чейлом Сонненом
Даже спустя почти 10 лет Последний Император наводил ужас на своих противников. Чейл Соннен точно опасался его: «Я не хочу, чтобы мне прилетела эта «пушка». Такой силы я нигде не видел. Не знаю, как человек может сделать такое», — говорил он.
В полуфинале Гран-при тяжеловесов Bellator избежать нокаута американец так и не сумел, хотя в середине первого раунда смог свалить Фёдора на настил. Увы, этого было недостаточно: от смертоносной правой руки Емельяненко он не скрылся.
В полуфинале Гран-при тяжеловесов Bellator избежать нокаута американец так и не сумел, хотя в середине первого раунда смог свалить Фёдора на настил. Увы, этого было недостаточно: от смертоносной правой руки Емельяненко он не скрылся.
«Я не хочу, чтобы мне прилетела эта пушка». Великие победы Фёдора Емельяненко
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