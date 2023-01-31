Порвёт Волкановски и сменит дивизион? Махачев готов превзойти Хабиба во всём!

До эпохального боя Ислама Махачева осталось меньше двух недель. Ранним утром 12 февраля по московскому времени россиянин проведёт первую защиту своего чемпионского пояса в лёгком весе. Соперник — самый опасный из всех возможных: Волкановски годами доминировал в полулёгком весе и не зря возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Больше того, австралиец ещё и будет драться в родных стенах, а Ислам выступит без Хабиба — его друг и наставник внезапно ушёл из спорта.

Тем не менее Махачев максимально уверен в себе. Он уже прилетел в Австралию и обещает разобрать местную звезду на глазах болельщиков Алекса. Мало того, Ислам даже готов задуматься о смене весовой категории: «Скажу так: эта тема актуальна. Мне нравится конкурировать, нравится драться с сильными бойцами. Я люблю большие поединки – кто бы ни был чемпионом в полусреднем дивизионе, это будет огромное противостояние. Мне это очень интересно. Но чтобы в 2023-м… Есть достойные претенденты, с кем я ещё должен встретиться», — рассказал Махачев «РИА Новости Спорт».

И это очень громкое заявление. Действительно, если Ислам победит Волкановски и потом проведёт успешную защиту титула с кем-нибудь вроде Бенеила Дариуша, ему будет попросту не с кем драться в лёгком дивизионе. Да, есть уже побеждённый Чарльз Оливейра или Майкл Чендлер, но бразилец и американец вряд ли смогут оказать россиянину полноценное сопротивление. А вот переход в полусредний дивизион сделает из Махачева звезду даже большего уровня, нежели сейчас.

Кто будет править полусредним весом в условном 2024-м году, когда Ислам может решиться на переход в новый дивизион, неизвестно. Там сейчас закрутилась интрига: Леон Эдвардс, Камару Усман, Хорхе Масвидаль — все эти парни будут конкурировать в титульной гонке. Но Махачева это интересовать не должно, поскольку россиянин готов доминировать над любыми оппонентами. Габаритов нашему парню точно хватит, а его умения и так находятся на невероятном уровне. Хотя, конечно, легко не будет.



Переход в полусредний дивизион заманчив для Ислама ещё и потому, что он сможет превзойти Хабиба. Да, между друзьями нет конкуренции, но всегда приятно в чём-то обойти легенду смешанных единоборств. Ведь Нурмагомедов, несмотря на многочисленные проблемы с весогонками, так и не решился попробовать свои силы в полусреднем дивизионе. А вот Махачев готов к самым сложным вызовам, что он доказал, согласившись встретиться с Волкановски. Впрочем, для начала нужно победить австралийца — а потом уже можно строить планы по смене веса.