Удивительные факты о Фёдоре Емельяненко
Последний Император готовится к решающему бою с Бейдером. Американцу нужно опасаться россиянина — даже на закате карьеры он внушает страх.
До чемпионского пояса Bellator Фёдору рукой подать, победы в трёх других промоушенах — Pride, RINGS и WAMMA — у него уже есть. Мы собрали и другие невероятные факты о бойце.
46-летний Емельяненко — самый возрастной боец лиги Bellator. Следовательно, он может установить рекорд, если возьмёт титул.
Фёдор выиграл шесть боёв и проиграл два с тех пор, как в первый раз завершил карьеру в декабре 2015 года.
Кроме того, в поединках с бывшими чемпионами UFC Последний Император ведёт со счётом 9:2 (девять побед и два поражения). При этом один бой — с Антониу Родригу Ногейрой — был признан несостоявшимся.
Ещё одно крутое достижение Емельяненко — это 40 побед в карьере, 32 из которых были досрочными.
Также все четыре победы в лиге Bellator россиянин одержал, нокаутировав своих соперников в первом раунде.
Благодаря этому Фёдор входит в топ-3 тяжеловесов Bellator по количеству нокаутов. На первом месте находится Тайрелл Форчун (8), на втором — Виталий Минаков (5).
Король нокаутов и гроза чемпионов UFC. Удивительные факты о Фёдоре Емельяненко
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