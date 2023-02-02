Уважение есть, жалости не будет. Американский чемпион не пощадит Федора

Даже не верится, что на грядущих выходных Фёдор Емельяненко окончательно повесит перчатки на гвоздь. Карьера Последнего Императора получилась настолько длительной и невероятной, что, казалось, он не уйдёт из спорта никогда. Прославленный Хабиб Нурмагомедов успел вырасти на боях Фёдора, стать чемпионом UFC и завершить карьеру. А Емельяненко до сих пор выступает! Но после второго боя с Райаном Бейдером россиянин уйдёт навсегда. И, естественно, ему хочется закончить на высокой ноте.

Однако уйти победителем Емельяненко будет невероятно сложно. Он выбрал самого опасного соперника из всех возможных — Бейдер слишком давно доминирует в супертяжёлом весе Bellator. Тем более Фёдор уже проигрывал американцу в 2019 году: тогда Последний Император оказался в нокауте уже на 35-й секунде, пропустив тяжёлый удар в подбородок. Райан на семь лет моложе, сохранил куда больше здоровья и «на бумаге» выглядит сильнее Емельяненко как в стойке, так и в партере.

Вдобавок Фёдор провёл всю тренировочную подготовку в Старом Осколе, не имея возможности пройти лагерь в США из-за проблем с визой. Въезд на североамериканский континент вообще стоил Последнему Императору множество нервов — ему пришлось дважды летать на собеседование в другую страну, а заветную визу он получил перед самым вылетом в США. Получается, что у Емельяненко не только скомкалась подготовка, но были и психологические сложности.

Вдобавок Бейдер настроен максимально воинственно: «Фёдор — легенда спорта. Я уважаю его, он хороший человек. Если смотрю бой Фёдора, то болею за него. Мне нравится это делать. Мне нравится, когда такие легенды выходят на первое место. Знаю, что люди будут болеть за него. Но, с другой стороны, у меня есть работа. Я должен пойти туда, испортить эту вечеринку и сделать то, ради чего пришёл сюда — сохранить этот пояс, выиграть этот бой и двигаться дальше. Желаю ему всего наилучшего. К нему будет уважение, несмотря ни на что.



Сначала я не хотел драться с Фёдором и думал: «А что я получу от этого боя?» Но чем больше мы об этом говорили, тем лучше я понимал, насколько это большой бой. Его будут транслировать на национальном ТВ, да и это всё же Фёдор! Встретиться с ним в октагоне дважды — особенные ощущения. Я и перед первым боем не верил, что дерусь с ним. К тому же у меня есть шанс стать единственным человеком на планете, который выиграл у Фёдора Емельяненко дважды».

Райан Бейдер Фото: Dean Mouhtaropoulos/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Нет никаких сомнений, что Бейдер точно не будет щадить Последнего Императора. Американец просто выполняет свою работу и хочет выступить эффектно: если у Бейдера будет возможность вырубить Емельяненко максимально брутально, он обязательно это сделает. Да, Райан уважает Фёдора и понимает, что тот проводит заключительный бой великой карьеры, но это ничего не меняет. Есть неприятное предчувствие, что Последний Император уйдёт из спорта, находясь в глубочайшем нокауте. Но как же хочется ошибаться.