Звёзды ММА мощно поддерживают Емельяненко! Проиграть Бейдеру в такой компании невозможно

Звёзды ММА, которые будут болеть за Емельяненко

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что у него лежит полтора десятка заявок на посещение поединка Бейдер — Емельяненко от легендарных бойцов прошлых лет. Эти уважаемые господа изъявили желание лично поддержать Последнего Императора. Рассказываем, кто они.