Где смотреть трансляцию последнего боя Фёдора Емельяненко. Мы обязательно его увидим!

Дата и время Bellator 290 с главным боем Емельяненко — Бейдер
Утром 5 февраля на «Арене Форум» в Инглвуде (США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 290. В главном бою примет участие российский боец Фёдор Емельяненко, который попробует отнять чемпионский титул в супертяжёлом весе у американца Райана Бейдера. В соглавном поединке россиянин Анатолий Токов проведёт поединок с действующим чемпионом Bellator в среднем весе американцем Джонни Эблином.
Начало предварительного карда Bellator 290 запланировано на 5 февраля в 2:00 по московскому времени. Основной кард стартует около 5:00 мск.
Прямая трансляция боя Емельяненко — Бейдер
Официального эфира Bellator 290 с главным боем Емельяненко — Бейдер в России не запланировано. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Возможно, с просмотром основного карда поможет телеграм-канал Чемп.Fights — подписывайтесь!
Полный кард турнира Bellator 290
Основной кард
Райан Бейдер (33-7) — Фёдор Емельяненко (40-6);
Джонни Эблин (13-0) — Анатолий Токов (31-2);
Сабах Хомаси (17-10) – Бреннан Уорд (16-6).
Предварительный кард
Нейман Грейси (11-4) – Данте Широ (9-4);
Лоренц Ларкин (25-7) – Мухамед Берхамов (14-1);
Генри Корралес (19-6) – Ахмед Магомедов (9-0);
Стив Моури (11-0) – Али Исаев (9-0);
Крис Гонсалес (7-2) – Макс Роскопф (6-1);
Грант Нил (9-1) – Карл Албректссон (13-4);
Алехандра Лара (6-2) – Диана Авсарагова (5-0).
Ранние прелимы
Даррион Колдуэлл (15-6) – Никита Михайлов (8-2);
Джорнел Луго (11-1) – Джейлон Бейтс (9-0);
Исайя Хокит (2-1) – Питер Исигуро (2-1);
Итан Хьюс (3-0) – Юсуф Каракая (1-0).
Материалы о бое Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер
Прогнозы на бой Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер
Райан Бейдер, соперник Фёдора Емельяненко, дал прогноз на свой бой с Последним Императором: «Он легенда спорта. Я уважаю его, он хороший человек. Если я смотрю бой Фёдора, то болею за него. Мне нравится это делать. Знаю, что люди будут болеть за него. Но, с другой стороны, у меня есть работа. Я должен пойти туда, испортить эту вечеринку и сделать то, ради чего пришёл сюда — сохранить этот пояс, выиграть этот бой и двигаться дальше. Желаю ему всего наилучшего. К нему будет уважение, несмотря ни на что», — приводит слова Бейдера MMAJunkie.
Чемпион Bellator Вадим Немков поделился ожиданиями от боя своего учителя: «Это же бой двух бойцов, которые давно состоялись и через многое прошли за эти годы. Я бы не сказал, что у кого-то есть преимущество. Бой получится интересный. Выиграть может как Фёдор, так и Райан Бейдер, но я думаю, что выиграет Фёдор. Емельяненко может и в стойке ударить, и в партере что-нибудь отломать. Так же и Бейдер может и попасть, и забрать поединок за счёт борьбы», — цитирует Немкова MMA.Metaratings.
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