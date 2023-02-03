Где смотреть трансляцию последнего боя Фёдора Емельяненко. Мы обязательно его увидим!

Дата и время Bellator 290 с главным боем Емельяненко — Бейдер

Утром 5 февраля на «Арене Форум» в Инглвуде (США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 290. В главном бою примет участие российский боец Фёдор Емельяненко, который попробует отнять чемпионский титул в супертяжёлом весе у американца Райана Бейдера. В соглавном поединке россиянин Анатолий Токов проведёт поединок с действующим чемпионом Bellator в среднем весе американцем Джонни Эблином.

Начало предварительного карда Bellator 290 запланировано на 5 февраля в 2:00 по московскому времени. Основной кард стартует около 5:00 мск.

Прямая трансляция боя Емельяненко — Бейдер

Официального эфира Bellator 290 с главным боем Емельяненко — Бейдер в России не запланировано. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Возможно, с просмотром основного карда поможет телеграм-канал Чемп.Fights — подписывайтесь!

Полный кард турнира Bellator 290

Основной кард



Райан Бейдер (33-7) — Фёдор Емельяненко (40-6);

Джонни Эблин (13-0) — Анатолий Токов (31-2);

Сабах Хомаси (17-10) – Бреннан Уорд (16-6).



Предварительный кард



Нейман Грейси (11-4) – Данте Широ (9-4);

Лоренц Ларкин (25-7) – Мухамед Берхамов (14-1);

Генри Корралес (19-6) – Ахмед Магомедов (9-0);

Стив Моури (11-0) – Али Исаев (9-0);

Крис Гонсалес (7-2) – Макс Роскопф (6-1);

Грант Нил (9-1) – Карл Албректссон (13-4);

Алехандра Лара (6-2) – Диана Авсарагова (5-0).



Ранние прелимы



Даррион Колдуэлл (15-6) – Никита Михайлов (8-2);

Джорнел Луго (11-1) – Джейлон Бейтс (9-0);

Исайя Хокит (2-1) – Питер Исигуро (2-1);

Итан Хьюс (3-0) – Юсуф Каракая (1-0).

Материалы о бое Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер

Прогнозы на бой Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер

Райан Бейдер, соперник Фёдора Емельяненко, дал прогноз на свой бой с Последним Императором: «Он легенда спорта. Я уважаю его, он хороший человек. Если я смотрю бой Фёдора, то болею за него. Мне нравится это делать. Знаю, что люди будут болеть за него. Но, с другой стороны, у меня есть работа. Я должен пойти туда, испортить эту вечеринку и сделать то, ради чего пришёл сюда — сохранить этот пояс, выиграть этот бой и двигаться дальше. Желаю ему всего наилучшего. К нему будет уважение, несмотря ни на что», — приводит слова Бейдера MMAJunkie.



Чемпион Bellator Вадим Немков поделился ожиданиями от боя своего учителя: «Это же бой двух бойцов, которые давно состоялись и через многое прошли за эти годы. Я бы не сказал, что у кого-то есть преимущество. Бой получится интересный. Выиграть может как Фёдор, так и Райан Бейдер, но я думаю, что выиграет Фёдор. Емельяненко может и в стойке ударить, и в партере что-нибудь отломать. Так же и Бейдер может и попасть, и забрать поединок за счёт борьбы», — цитирует Немкова MMA.Metaratings.