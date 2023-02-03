Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер, где и во сколько смотреть, онлайн-трансляция, Bellator 290, прогнозы на ММА

Где смотреть трансляцию последнего боя Фёдора Емельяненко. Мы обязательно его увидим!
Александр Фролов
Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер
Комментарии
Такое событие пропускать нельзя, даже если вы не фанат Последнего императора.

Дата и время Bellator 290 с главным боем Емельяненко — Бейдер

Утром 5 февраля на «Арене Форум» в Инглвуде (США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 290. В главном бою примет участие российский боец Фёдор Емельяненко, который попробует отнять чемпионский титул в супертяжёлом весе у американца Райана Бейдера. В соглавном поединке россиянин Анатолий Токов проведёт поединок с действующим чемпионом Bellator в среднем весе американцем Джонни Эблином.

Начало предварительного карда Bellator 290 запланировано на 5 февраля в 2:00 по московскому времени. Основной кард стартует около 5:00 мск.

Прямая трансляция боя Емельяненко — Бейдер

Официального эфира Bellator 290 с главным боем Емельяненко — Бейдер в России не запланировано. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Возможно, с просмотром основного карда поможет телеграм-канал Чемп.Fights — подписывайтесь!

Полный кард турнира Bellator 290

Основной кард

Райан Бейдер (33-7) — Фёдор Емельяненко (40-6);
Джонни Эблин (13-0) — Анатолий Токов (31-2);
Сабах Хомаси (17-10) – Бреннан Уорд (16-6).

Предварительный кард

Нейман Грейси (11-4) – Данте Широ (9-4);
Лоренц Ларкин (25-7) – Мухамед Берхамов (14-1);
Генри Корралес (19-6) – Ахмед Магомедов (9-0);
Стив Моури (11-0) – Али Исаев (9-0);
Крис Гонсалес (7-2) – Макс Роскопф (6-1);
Грант Нил (9-1) – Карл Албректссон (13-4);
Алехандра Лара (6-2) – Диана Авсарагова (5-0).

Ранние прелимы

Даррион Колдуэлл (15-6) – Никита Михайлов (8-2);
Джорнел Луго (11-1) – Джейлон Бейтс (9-0);
Исайя Хокит (2-1) – Питер Исигуро (2-1);
Итан Хьюс (3-0) – Юсуф Каракая (1-0).

Материалы о бое Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер

Звёзды ММА мощно поддерживают Емельяненко! Проиграть Бейдеру в такой компании невозможно Звёзды ММА мощно поддерживают Емельяненко! Проиграть Бейдеру в такой компании невозможно
Уважение есть, жалости не будет. Американский чемпион не пощадит Федора Уважение есть, жалости не будет. Американский чемпион не пощадит Федора
Своих не бросает! Фёдор — не Хабиб, ему хватает сил на всё Своих не бросает! Фёдор — не Хабиб, ему хватает сил на всё

Прогнозы на бой Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер

Райан Бейдер, соперник Фёдора Емельяненко, дал прогноз на свой бой с Последним Императором: «Он легенда спорта. Я уважаю его, он хороший человек. Если я смотрю бой Фёдора, то болею за него. Мне нравится это делать. Знаю, что люди будут болеть за него. Но, с другой стороны, у меня есть работа. Я должен пойти туда, испортить эту вечеринку и сделать то, ради чего пришёл сюда — сохранить этот пояс, выиграть этот бой и двигаться дальше. Желаю ему всего наилучшего. К нему будет уважение, несмотря ни на что», — приводит слова Бейдера MMAJunkie.

Чемпион Bellator Вадим Немков поделился ожиданиями от боя своего учителя: «Это же бой двух бойцов, которые давно состоялись и через многое прошли за эти годы. Я бы не сказал, что у кого-то есть преимущество. Бой получится интересный. Выиграть может как Фёдор, так и Райан Бейдер, но я думаю, что выиграет Фёдор. Емельяненко может и в стойке ударить, и в партере что-нибудь отломать. Так же и Бейдер может и попасть, и забрать поединок за счёт борьбы», — цитирует Немкова MMA.Metaratings.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023