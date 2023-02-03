После того боя Фёдор перестал быть прежним. Что произошло с Последним Императором?

Одна из главных причин считать Фёдора Емельяненко величайшим бойцом в истории смешанных единоборств — его легендарная победная серия. Россиянин не проигрывал почти 10 лет подряд! На этом отрезке Последний Император побеждал лучших спортсменов мира, выиграв 27 поединков! Антониу Родригу Ногейра, Мирко Филипович, Андрей Орловский — никто не смог подыскать ключей к Фёдору. Но, как и всё на свете, победная серия Емельяненко всё-таки закончилась. Давайте вспомним, когда и почему это произошло.

22 июня 2010 года Последний император проводил свой второй бой в рамках промоушена Strikeforce. Соперника нашему парню подобрали весьма именитого: Фабрисиу Вердум считался максимально опасным бойцом, великолепно владеющим джиу-джитсу. Впрочем, полноценной суперзвездой Вердума назвать было сложно, учитывая его поражения от Орловского, Ногейры и Джуниора дос Сантоса. Но Фёдор не собирался расслабляться и готовился к вязкой борьбе в партере. Во всяком случае обещал быть готовым.

Разумеется, Емельяненко единодушно считался фаворитом. Россиянина справедливо называли самым опасным бойцом планеты: эксперты спорили лишь о том, в каком раунде Вердум окажется нокаутирован. Хотя бой ещё не состоялся, все уже заглядывали «за голову» бразильца и подыскивали Последнему Императору следующего оппонента. Болельщики хотели увидеть встречу Фёдора с Алистаром Оверимом, который тогда набрал не только огромную мышечную массу, но и побеждал буквально всех подряд.

Бой Фёдора Емельяненко Фото: Jon Kopaloff/Getty Images

Однако пройти Вердума нашему бойцу не удалось, пусть никто и не хотел в это верить. Хотя поединок начался для Емельяненко отлично: рванувший вперёд бразилец пропустил несколько тяжёлых ударов и рухнул на канвас. Россиянин побежал на добивание и допустил роковую ошибку — его рука оказалась в плотном захвате Фабрисиу. Тот накинул свой коронный «треугольник» и держался за конечность Фёдора так крепко, будто от этого зависела его жизнь. И добился успеха, заставив Последнего Императора сдаться на 69-й секунде схватки!

Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC на YouTube.

Сказать, что это была сенсация, значит не сказать ничего. Спортивный мир буквально сошёл с ума, вознося Вердума и одновременно жалея проигравшего. Сам же Фёдор отнёсся к своему поражению стоически, заявив, что «все проигрывают, бывает». Однако неудача была не случайна: потом Емельяненко досрочно проиграл Антониу Силве и Дэну Хендерсону, окончательно утратив статус главного тяжеловеса планеты. Казалось, россиянин попросту постарел, ведь возраст побеждает всех. Но потом Фёдор объяснил, в чём заключалась причина провала.

«Были определённые причины психологического характера, тяжёлое давление. Поражения пришлись как раз на период беременности моей бывшей жены. И только пошли медицинские обследования, в каждом кабинете кричали: «Аборт! Аборт! Аборт!» Куда бы мы ни заходили. У Марины были небольшие отклонения по здоровью, и везде кричаликричали: «Аборт!» Я везде с ней ходил, так что приходилось всё это сильно и страшно переживать», — рассказывал Фёдор YouTube-каналу «Ушатайка».



Впрочем, дело может быть не только в психологических проблемах. Например, тренеры Емельяненко утверждали, что тот проиграл Вердуму из-за недооценки соперника и банального невезения. Может, сказался и возраст. Факт остаётся фактом: великая победная серия Последнего Императора закончилась, и с тех пор Фёдор уже никогда не становился чемпионом. Хотя шансы на титул, кстати, ещё остаются — 5 февраля Емельяненко может отобрать у Райана Бейдера пояс Bellator. Надеемся, что величайший боец в истории ММА громко хлопнет дверью.