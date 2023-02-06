Президент UFC осадил Ислама Махачева. Это было жёстко!

Осталось меньше недели до бойцовского вечера UFC 284, где в главном поединке встретятся россиянин Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски. Событие ожидается максимально масштабное: новый чемпион промоушена в лёгком весе против лидера рейтинга Р4Р! Наблюдать за схваткой в австралийском Перте будет весь спортивный мир, но Дана Уайт раскручивает турнир не слишком активно. Во всяком случае так кажется Махачеву, который позволил себе покритиковать президента UFC.

«Вижу, что не такая большая раскрутка. У Даны Уайта свои большие проблемы, он не уделяет раскрутке много внимания. Здесь, в Перте, все знают о поединке и ждут его. А что касается платных трансляций, то можно было сделать больше. Виделись с Волкановски всего раз, в Сиднее. Хотя можно было организовать турне, устроить пресс-конференцию в США», — рассказал Махачев «РИА Новости Спорт».

Бывший двукратный чемпион UFC Генри Сехудо поддержал Ислама: «Бой Махачева с Волкановски действительно не получает должного внимания, которого он заслуживает. Это супербой, а не просто четвёртая встреча каких-то парней. Здесь подерутся первый и второй номера рейтинга бойцов вне зависимости от весовых категорий. Почему он не вызывает шумихи? Это столкновение стилей. Волкановски в жёстком стиле разделался со всеми в полулёгком весе, а Махачева называют вторым пришествием Хабиба. Его место в рейтинге справедливо», — цитирует Сехудо Sportskeeda.

Шумиха вокруг «плохой» работы промоушена поднялась серьёзная — поклонники ММА в социальных сетях активно соглашаются с Махачевым и Сехудо. Многоопытный менеджер Али Абдель-Азиз, занимающийся делами Махачева, поспешил оправдать своего клиента, заявив, что «журналисты исказили слова Ислама». Но было поздно — Дана Уайт, естественно, всё узнал. А президент UFC, при всём к нему уважении, весьма мстителен и одновременно мелочен. Уайт поспешил отреагировать на ближайшей пресс-конференции, сделав вид, что «забыл» имя Махачева!



«Что же касается наследия… Если у Волкановски получится победить, то это будет огромное событие для него. Ну а если… если победит… (Смеётся.) Ну да… Если, в свою очередь, он сумеет победить Волкановски, то это станет важной ступенью в построении его великого наследия», — отметил Уайт.



Естественно, Дана никак не мог забыть имя одной из главных звёзд промоушена. Глава UFC попросту решил немного «осадить» наглого чемпиона, который посмел критиковать порядки в его королевстве. Уайт не разрешает подобных острых замечаний никому, включая суперзвёзд. Выражать недовольство финансами и организацией UFC любил Фрэнсис Нганну — и где он теперь? Понятно, что Махачева не уволят после одного неосторожного высказывания. Но Дана точно возьмёт наглого чемпиона на карандаш.