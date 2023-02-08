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Хамзат Чимаев про Рамзана Кадырова, почему сорвался бой с Диазом, кто следующий соперник Чимаева

«Кадыров обещал $ 2 млн, но Диаз соскочил». Чимаева даже главный гангстер UFC боится
Александр Фролов
Хамзат Чимаев
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Найти Хамзату соперника — задача почти невыполнимая.

Хамзат Чимаев ворвался в UFC, выиграв два боя за 10 дней. Прошло меньше двух месяцев, и Борз снова вышел в октагон — и опять порвал соперника! Немудрено, что после такого яркого старта чеченский швед превратился сначала в звезду, а потом и в суперзвезду промоушена. После резкого повышения своего статуса Чимаев стал выступать намного реже, что огорчает болельщиков. Конечно, падение темпа можно объяснить возросшей требовательностью Хамзата, однако есть и другая причина. С парнем, который жёстко и красиво побеждает всех, попросту не хотят драться — даже за огромные деньги!

Недавно Чимаев рассказал, почему сорвался его бой с Нейтом Диазом. Оказывается, дело было вовсе не в перевесе: «За бой с Диазом мне платили $ 1 млн и процент от PPV. Когда всё поменялось, остался только миллион. Я предлагал Диазу забрать все мои деньги: и гонорар, и процент от продажи трансляций. Рамзан Ахматович мне позвонил, сказал, что даст Нейту $ 2 млн, чтобы он согласился на бой. Я сказал Диазу, но тот всё равно отказался. Он просто нашёл эту возможность соскочить. Нейт не хотел со мной драться», — рассказал Чимаев в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.

Вы только представьте, от каких денег отказался Диаз! Он мог бы положить в карман минимум $ 3 млн — невероятные деньги для любого бойца UFC, кроме, может быть, Конора Макгрегора. Вдобавок Нейт уже в серьёзном спортивном возрасте и тогда готовился к уходу из UFC: казалось бы, деньги за бой с Чимаевым могли стать отличной пенсией для главного гангстера промоушена. Но Нейт посчитал, что даже миллионы долларов не стоят того риска, который ждёт его при встрече с чеченцем в октагоне. И отказался в пользу куда менее прибыльного соперника — Тони Фергюсона.

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Неудивительно, что Чимаеву так сложно найти оппонента. Чемпионы боятся при встрече с Хамзатом потерять пояс, а топовые бойцы попросту не хотят рисковать репутацией. Чеченский швед уже пять месяцев находится в режиме ожидания: «Я сам ничего не могу понять. Сначала говорили про Колби Ковингтона, почти полгода ждём от него ответа. Кто-то там вызывает меня, но они мне не особо интересны. Те, кто интересен, сами бегают от меня. Скорее всего, Леон Эдвардс и Усман снова подерутся, а я уже подерусь с победителем».

Будем надеяться, что Чимаеву как можно скорее найдут подходящего оппонента. Чеченец слишком хорош, чтобы тратить лучшие годы карьеры на бессмысленное ожидание идеального оппонента. Хамзат заслужил титульный шанс — так пусть Дана Уайт выведет Борза против чемпионов. Пока же руководство UFC откровенно маринует свою главную звезду, что вряд ли является правильной тактикой и точно не радует болельщиков. Хамзат — потенциальный чемпион сразу в двух весовых категориях, дайте ему реализовать свой талант по максимуму!

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