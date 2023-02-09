«Вслед за Америкой последуют и другие». Реакция на бойкот США чемпионата мира по боксу

Главный тренер сборной России ожидает аналогичных решений и от других сборных, но считает, что не нужно идти на поводу у Америки.

Вечером 8 февраля Федерация бокса США на официальном сайте организации выступила с резонансным заявлением, в котором сообщалось об отказе от участия американских команд в мужском и женском чемпионате мира. Заявление содержит целый ряд пунктов аргументации занятой позиции, но главной причиной является решение Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить боксерам из России и Беларуси выступать под своими национальными флагами.

В частности, в американской федерации обратили внимание на проходящий в эти дни уникальный для российского спорта боксёрский турнир в марокканском Марракеше, где наши представители успешно выступают со своим флагом и гимном. Об этом турнире мы самым подробным образом рассказывали накануне.

Глава USA Boxing Майк Макэти перечислил и другие претензии к IBA, из-за которых, по его мнению, участие в чемпионатах мира «нарушит не только санкции МОК, подтверждённые 2 февраля, но и принципы честной игры и прозрачности».

В невероятно длинном заявлении указан целый список претензий к IBA: спонсорство «Газпрома», «непрозрачные» бюджеты, отсутствие гендерно-равных призовых, поскольку призёры-мужчины получают больше женщин, но ключевой нитью всё равно является история с российскими и белорусскими спортсменами. «Чемпионат» изучил реакцию на решение американцев в России и в самих США.

Майк Макэти Фото: teamusa.org

«Наши боксёры хотят честной игры»

Подробное объяснение позиции местной федерации бокса вышло на интернет-портале очень известной американской газеты Washington Post.

«Застряв в споре с федерацией, которая курирует любительский бокс во всём мире, в среду USA Boxing объявила, что её бойцы не будут принимать участие в чемпионатах мира этой весной. Этот шаг является последней реакцией на растущую полемику вокруг Международной боксёрской ассоциации.

Международный олимпийский комитет дважды лишал IBA контроля над проведением боксёрского турнира на Олимпийских играх на фоне многочисленных скандалов и проблем с руководством. МОК неоднократно упрекал главу IBA Умара Кремлёва за сомнительные выборы, неспособность устранить предполагаемые проблемы с судейством и финансовые нарушения, а также за очевидные попытки Кремлева получить контроль над многими профессиональными боксёрскими организациями мира.

Официальные представители американского бокса также выразили серьезную озабочённость по поводу того обстоятельства, что Кремлёв продолжает руководить Международной федерацией. Исполнительный директор USA Boxing Майк Макэти сказал, что он ожидает, что и другие страны также откажутся от выступления на мировом первенстве.

Пропуск чемпионатов мира не повлияет на квалификацию США на Олимпийские игры 2024 года в Париже. В прошлом году МОК объявил о проведении боксёрского турнира на Играх в Париже по тому же принципу, как это было на Играх в Токио в 2020 году. В столице Франции пройдёт собственный олимпийский квалификационный турнир

Макэти сказал, что за последние несколько дней представители USA Boxing объяснили ведущим бойцам, почему Соединённые Штаты пропустят чемпионат мира. По словам главы американской федерации, все боксёры на 100% поддерживают принятое решение, потому что хотят честной игры», — сказано в колонке обозревателя Леса Карпентера.

«Вслед за Америкой последуют бойкоты других западных стран»

Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов предположил, что вслед за американской федерацией и другие западные страны начнут бойкотировать боксёрский чемпионат мира. Кстати, ещё ранее стало известно, что Федерация бокса Финляндии не отправит команду на женский ЧМ из-за участия сборных России и Беларуси.

«Понятно, что отказ сборной США от участия в чемпионате мира по боксу — это глупо, с одной стороны. С другой стороны, я ничем не удивлён. К сожалению, недружественные страны будут бойкотировать или пытаться бойкотировать все соревнования — независимо от того бокс это или другой вид спорта, когда российская команда будет выходить под российским флагом и в случае победы будет играть российский гимн. Я думаю, что вслед за Америкой последуют бойкоты других западных стран.

Считаю, что не нужно идти на поводу у всего этого. Есть правила игры, которые приняли, в частности, руководство IBA. Это личное право американцев — бойкотировать или нет. Не думаю, что отсутствие американских боксёров на что-то сильно повлияет», — сказал Кравцов.

«Ожидаемая позиция. Обкрадывают своих же спортсменов»

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов высказался по поводу решения сборной США не ехать на чемпионат мира.

«Для меня отказ сборной США от участия в чемпионате мира по боксу — ожидаемая позиция. Сегодня, к сожалению, превалирует политика во всём этом. На самом деле они обкрадывают кого? Главный во всех видах спорта — это спортсмен. И история бокса пишется следующим образом: возьмите самых великих американских чемпионов — они все были чемпионами мира. Они выигрывали Олимпийские игры. И, действительно, они были признанными с точки зрения достижений в боксёрском комьюнити и были любимы именно за эти достижения. А тут не давать возможности и ограничивать спортсменов…

Ограничивают и обкрадывают они конкретно своих же спортсменов. Что они могут предложить взамен? Объяснение? А что ты объяснишь, если я занимаюсь спортом для того, чтобы стать чемпионом мира, и вдруг у меня нет такой возможности? В последнее время бокс, с учётом тех преобразований, которые происходят в Международной федерации бокса, получил подъём. Огромная мотивация, хорошие призовые, конкурентный состав. Прежде всего это удар по своим спортсменам», — сказал Хрюнов «Чемпионату».

Владимир Хрюнов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Обидно, что политика так вмешалась в спорт»

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко отреагировал на новость о том, что сборная США по боксу пропустит чемпионат мира из-за допуска россиян до турнира с правом выступать под своими флагом и гимном.

«Это неправильно, это решение неспортивное, хотя всё время говорили о том, что спорт — вне политики. Спорт должен объединять людей, помогать урегулировать конфликты, а сейчас… Спортсмены любой страны не должны от этого страдать: ни американские, ни российские, ни любой другой страны. Люди тратят свои лучшие годы в спортзале, поэтому лично для меня обидно, что политика так вмешалась в спорт», — сказал Тищенко «СЭ».

По информации редактора издания Inside The Games Данкана Маккея, ожидается, что к решению американской федерации также присоединятся федерации бокса Австралии, Канады, Англии и Нидерландов. Напомним, мужской чемпионат мира по боксу среди любителей пройдёт с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Медали будут разыграны в 13 весовых категориях. Призовой фонд турнира составит $ 5,2 млн ($ 200 тыс. за первое место, $ 100 тыс. – за второе и $ 50 тыс. – за третье). Женский чемпионат мира по боксу среди любителей пройдёт в Нью-Дели (Индия) с 15 по 31 марта.