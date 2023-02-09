Австралийская полиция интересуется Махачевым? Шёл за Волкановски, споткнулся о кенгуру

Грандиозный бой Ислама Махачева и Александра Волкановски всё ближе — уже через несколько дней россиянин и австралиец выйдут в октагон. Лидеры рейтинга вне весовых категорий будут биться за пояс в лёгком весе, сейчас принадлежащий Махачеву. Волкановски невероятно силён и опытен, он много лет доминировал в полулёгком весе, но Ислам должен превзойти австралийца. Наш спортсмен крупнее, хитрее и лучше борется — ждём, что он разобьёт Волкановски. Однако сначала Махачеву нужно разобраться с небольшим скандалом.

Все знают об уникальности австралийской природы. В числе самых необычных животных Австралии находятся и квокки — маленькие забавные существа, которых ещё называют карликовыми кенгуру. Квокки находятся под охраной государства, поскольку абсолютно беззащитны перед хищниками и человеком. Они остались только на нескольких австралийских островах, где отсутствуют главные враги квокк — кошки и лисы. Человеку же строго-настрого запрещено кормить маленьких кенгуру, поскольку любая пища, которую квокки добыли не сами, может нанести им вред.

Увы, об этом запрете не знали ни Махачев, ни его команда. Звёздный боец на одном из островов покормил дружелюбную квокку, как и его товарищ. Всё происходящее попало на видео: сначала шумиху подняли журналисты, а потом и местные экологи. Запрет на кормление квокк настолько серьёзен, что можно даже попасть в тюрьму, а штраф за подобный проступок порой составляет десятки тысяч долларов! Неудивительно, что Махачеву пришлось объяснять произошедшее на последней пресс-конференции.

Махачев и квокка

«Мы поехали здесь на остров, забыл его название, там вообще много их. Они кушают то, что там на земле лежит — траву, листья. То, что есть на видео, там я просто поднял листочек с земли и покормил одного. Мне никто не сказал, что этого делать нельзя. Оказывается, нельзя их кормить. И потом из команды кто-то орешки им дал или что-то такое. По поводу полиции – мы только утром проснулись и это прочитали. Пока никто не звонил», — рассказал Ислам.

Нет сомнений, что полиция уже в курсе о «неудачном кормлении» квокк российской командой. Будем надеяться, что никаких последствий для наших спортсменов не будет. Они — гости в Австралии и не могли знать, что кормить очаровательных животных запрещено. Махачев правильно сделал, что признался в содеянном перед журналистами и объяснил, почему так произошло. Не хочется, чтобы важнейший бой Ислама оказался омрачён подобной ерундой. Пусть он спокойно сосредоточится на поединке.