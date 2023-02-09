Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Ислам Махачев — Александр Волкановски, скандал с квокками, австралийские кенгуру

Австралийская полиция интересуется Махачевым? Шёл за Волкановски, споткнулся о кенгуру
Роман Дёмин
Ислам Махачев
Комментарии
Кто же знал, что в Австралии всё так серьёзно.

Грандиозный бой Ислама Махачева и Александра Волкановски всё ближе — уже через несколько дней россиянин и австралиец выйдут в октагон. Лидеры рейтинга вне весовых категорий будут биться за пояс в лёгком весе, сейчас принадлежащий Махачеву. Волкановски невероятно силён и опытен, он много лет доминировал в полулёгком весе, но Ислам должен превзойти австралийца. Наш спортсмен крупнее, хитрее и лучше борется — ждём, что он разобьёт Волкановски. Однако сначала Махачеву нужно разобраться с небольшим скандалом.

Волкановски — Махачев. Ислам бросил вызов судьбе и лучшему бойцу мира. LIVE! Волкановски — Махачев. Ислам бросил вызов судьбе и лучшему бойцу мира. LIVE!
«Живёт в Дагестане, что он знает о раскрутке?» Президент UFC поставил на место Махачева «Живёт в Дагестане, что он знает о раскрутке?» Президент UFC поставил на место Махачева

Все знают об уникальности австралийской природы. В числе самых необычных животных Австралии находятся и квокки — маленькие забавные существа, которых ещё называют карликовыми кенгуру. Квокки находятся под охраной государства, поскольку абсолютно беззащитны перед хищниками и человеком. Они остались только на нескольких австралийских островах, где отсутствуют главные враги квокк — кошки и лисы. Человеку же строго-настрого запрещено кормить маленьких кенгуру, поскольку любая пища, которую квокки добыли не сами, может нанести им вред.

Увы, об этом запрете не знали ни Махачев, ни его команда. Звёздный боец на одном из островов покормил дружелюбную квокку, как и его товарищ. Всё происходящее попало на видео: сначала шумиху подняли журналисты, а потом и местные экологи. Запрет на кормление квокк настолько серьёзен, что можно даже попасть в тюрьму, а штраф за подобный проступок порой составляет десятки тысяч долларов! Неудивительно, что Махачеву пришлось объяснять произошедшее на последней пресс-конференции.

Махачев и квокка

Махачев и квокка

«Мы поехали здесь на остров, забыл его название, там вообще много их. Они кушают то, что там на земле лежит — траву, листья. То, что есть на видео, там я просто поднял листочек с земли и покормил одного. Мне никто не сказал, что этого делать нельзя. Оказывается, нельзя их кормить. И потом из команды кто-то орешки им дал или что-то такое. По поводу полиции – мы только утром проснулись и это прочитали. Пока никто не звонил», — рассказал Ислам.

Нет сомнений, что полиция уже в курсе о «неудачном кормлении» квокк российской командой. Будем надеяться, что никаких последствий для наших спортсменов не будет. Они — гости в Австралии и не могли знать, что кормить очаровательных животных запрещено. Махачев правильно сделал, что признался в содеянном перед журналистами и объяснил, почему так произошло. Не хочется, чтобы важнейший бой Ислама оказался омрачён подобной ерундой. Пусть он спокойно сосредоточится на поединке.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023