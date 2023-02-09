Махачев загордился. Считает свой бой величайшим, но как же Хабиб — Конор?

Хотя Ислам Махачев успел выразить недовольство слабой раскруткой своего боя с Александром Волкановски, на самом деле руководство промоушена активно пиарит турнир UFC 284. Интервью и пресс-конференции идут потоком: Махачева успевают спросить буквально обо всём. Российский спортсмен отвечает весьма бодро, не стесняясь выказывать своё мнение даже по самым спорным вопросам. Например, Ислам весьма смело высказался о значении своего поединка с Волкановски.

«Является ли наш бой величайшим в истории UFC? Со спортивной точки зрения, с точки зрения бойцовских навыков, я думаю, да. Ведь не было же такого, чтобы первый номер рейтинга вне зависимости от весовой категории дрался со вторым номером. Это же не просто так — кто-то пришёл слева и сделал этот список. Это же люди изучают, смотрят на достижения, уровень бойцовских навыков и качеств. Смотрят, как всё у него сопоставляется — стойка, ударка, борьба, грэпплинг. И уже на основе этого составляют рейтинги», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Действительно, первый и второй номер рейтинга UFC вне весовых категорий никогда не встречались в октагоне. Обычно такое невозможно, потому что на соседних позициях могут находиться тяжеловесы, легковесы и средневесы. Но Махачев серьёзно преувеличивает значение этого рейтинга. О какой справедливости можно говорить, если по оценкам UFC Алекс Перейра, действующий чемпион в среднем весе, находится ниже Исраэля Адесаньи, которого побил трижды по разным правилам? Исламу не стоит переоценивать значение цифр и рейтингов.

Высказывание про «уникальность бойцовских навыков» — тоже весьма спорное. Например, чем был хуже легендарный бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора? Россиянин тогда владел поясом в лёгком весе, а Конор был экс-чемпионом сразу в двух весовых категориях. Вдобавок Хабиб считался уникальным борцом, а ирландец по праву носил звание лучшего ударника планеты — столкновение стилей заинтриговало миллионы поклонников смешанных единоборств. Тот бой получился действительно уникальным.

Да и Махачев откровенно торопится. Такое ощущение, что он старается побыстрее перекрыть все достижения своего друга Хабиба. Бой с Волкановски ещё даже не состоялся, как можно называть его величайшим в истории UFC? Рэнди Кутюр — Антониу Родригу Ногейра, Джон Джонс — Александр Густафссон, Форрест Гриффин — Стефан Боннар — все эти схватки были великими. Посмотрим, что в октагоне покажут Махачев и Волкановски. Может, эти парни действительно устроят уникальное зрелище, а может, мы увидим тоскливые пять раундов. Посмотрим.