Конор снова отжимает славу у дагестанцев! Наглый ирландец затмил Махачева

Уже в воскресенье, 12 февраля, Ислам Махачев проведёт свою первую защиту чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Соперник — грозный Александр Волкановски, занимающий первую строчку рейтинга лучших бойцов вне весовых категорий. Событие грандиозное: Махачев может побить самого опасного бойца промоушена, а Волкановски хочет стать двойным чемпионом. Внимание к турниру UFC 284 приковано значительное, но есть парень, который решил украсть у Махачева славу. И это — Конор Макгрегор.
Ирландец не выступает уже полтора года, но остаётся главной суперзвездой UFC. Любое событие, касающееся ирландца, вызывает огромный интерес: даже многочисленные истории с «криминальным« душком играют на руку Макгрегору — ведь его не забывают. И незадолго до турнира UFC 284 громыхнула очередная громкая новость — Конор официально возвращается, да ещё и в самом интересном формате! Бывший чемпион примет участие в шоу The Ultimate Fighter в качестве тренера, а в финале подерётся с Майклом Чендлером!
И теперь на каждой пресс-конференции президент UFC Дана Уайт отвечает на бесконечные вопросы про Макгрегора. Где и когда состоится бой ирландца с Чендлером, чего он ждёт от этого поединка, что там с допинг-тестами — всем интересен Конор, а не главный бой грядущего турнира. Пока возвращение ирландца попросту затмевает главное событие в карьере Махачева. Да, Макгрегор давно превратился в сбитого лётчика, а Ислам — настоящий супербоец, но всё решает хайп. Вокруг Ноториуса его всегда будет больше.
Самое интересное, что возвращения Конора искренне ждут не только болельщики, но и профессиональные бойцы. Золотые времена Макгрегора как спортсмена давно прошли, но его всё равно любят и ждут. Например, звёздный Шон О'Мэлли с нетерпением ждёт возвращения Конора: «Для меня сейчас самый захватывающий бой года — это поединок Майкла Чендлера и Конора Макгрегора. Просто потому, что это Конор. Как же я рад его возвращению». Про Махачева или Волкановски такого не говорят.
Макгрегор умудряется оставаться главной звездой, даже когда проигрывает — такой у него талант. Вчистую уступив Хабибу Нурмагомедову в 2018 году, ирландец всё равно умудрился украсть часть славы дагестанца — своими агрессивными высказываниями и громкими заявлениями после боя. Все обсуждали Конора, а не гениального борца из России. Кажется, ситуация повторяется, только теперь с Махачевым. Впрочем, Исламу пока нужно победить Волкановски — тогда свою минуты славы он точно получит.
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