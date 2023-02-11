«Сегодня кайфуем, завтра подрался, послезавтра — тюрьма». Разговор по душам с Петром Яном

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе и амбассадор PARI Пётр Ян готовится к очередному бою в лучшей лиге мира. Соперником россиянина станет опасный грузинский боец Мераб Двалишвили, с которым у нашего парня давние и сложные взаимоотношения — ещё со времён знаменитого чемпионского противостояния с Алджамейном Стерлингом. Мы поговорили с российской суперзвездой про соперников, тренировки в Таиланде и образе жизни, который его семья ведёт во время тренировочных лагерей.

Разговор получился большим и откровенным — читайте скорее!

«Солнце — это гормон радости. Это необходимый витамин»

– Как ваше самочувствие, настроение? Мы следим внимательно за вашими видео в интернете, всё выглядит потрясающе. Как внутренне всё это ощущается?

– Всё отлично, всё по плану. Готовимся, самочувствие хорошее. Немногословно, да? (Смеётся.)

– Что касается подготовки. Вы очень тяжело работаете всегда, вкалываете. По вашему ощущению сейчас, на каком вы уровне готовности? Насколько тяжело или стабильно даётся двухразовая работа?

– Сейчас идёт объёмная работа, большой цикл. Всё привычно, тренировочный план всегда тяжёлый, тренировки всегда тяжёлые, так как до боя остаётся всё меньше и меньше времени. И нужно поработать. Уже через неделю пойдём на тренировочный спад. Больше начнём прорабатывать технические и тактические моменты. Скоро уже начнётся диета. В целом всё отлично.

– С врачебной точки зрения вы редкий сбор и редкий турнир находитесь в полнейшем порядке. Как вы себя сейчас ощущаете, есть ли какие-то сложности?

– Такой спорт, ты не можешь всё предугадать. В целом всё отлично – тренируюсь, готовлюсь. Желаю выйти и победить.

– Что касается базы, на которой вы готовитесь, это практически второй ваш дом сейчас. Почему Таиланд выбираете не только вы, но и невероятный десант больших крутых бойцов, с чем это связано?

– Таиланд я выбрал уже с 2014 года. Приезжаю тренироваться практически ко всем своим поединкам. И сейчас, конечно же, огромное количество ребят с СНГ, такого давно тут не было. С чем это связано? Сейчас дома зима, холодно. Декабрь, январь, февраль – здесь ещё до пандемии всегда был народ. Сейчас кто приезжает первый раз, для них это шок: как так, столько народу? Но я застал именно те времена, когда до пандемии были именно такие скопления.



– А насколько для вас важно наличие солнца в подготовке, в тренировочном процессе?

– По тому, как вы вопрос задали, видно, что вам не хватает солнца. Солнце – это гормон радости. Это необходимый витамин. И для меня очень важна атмосфера климата для тренировочного процесса. В Таиланде для меня одно из любимых мест, где можно совмещать спорт и отдых, быть здоровым.

«Tiger Muay Thai & MMA? Я — часть этого зала»

– Сейчас с вами семья, мальчишки занимаются в зале. Старший уже подумывает над тем, чтобы заниматься боями серьёзно или вы не хотите такого будущего для своих ребят?

– Семья со мной практически всегда. Что я желаю для своих детей? Сын здесь ходит в школу, учит язык, учится коммуницировать со своими сверстниками. Первостепенно стоит задача обучения, дать ребёнку образование, умение думать, жить, работать и зарабатывать. Спорт, безусловно, занимает большое место в нашей жизни, так как есть наглядный пример. Наверное, самое важное в воспитании, когда у тебя сыновья, просто наглядный пример. Мне ничего не надо делать или говорить им. Просто делай сам. То, что видят они, они просто повторяют. Что будет с ними касаемо спортивной или профессиональной сферы, всё будет видно с годами. Что будет со спортом, куда их будет клонить. Но спорт, безусловно, будет присутствовать.



– А есть уже какие-то варианты, чем они будут заниматься?

– Варианты, конечно, есть. Учиться, заниматься спортом. Старший сын, ему шесть с половиной лет, дома занимается дзюдо. Здесь он хочет заниматься всем подряд, приходится его тормозить. Для детей важно развитие, подвижные виды спорта, шахматы.

– Вы в этот раз вновь остановились в Tiger Muay Thai & MMA или у вас какая-то другая база?

– Нет, я останавливаюсь всегда в Tiger Muay Thai. Это зал, в котором я тренировался в начале своей карьеры и где тренируюсь сейчас. Я уже часть этого зала.



– На Физиева идёт странный накат, связанный с неоплатой дома. Вы не в курсе, Рафаэль никак это не обсуждает?

– Я думаю, это какой-то вброс информации. Тут не может такого быть. Заключаются договора. Определённая сумма всегда вносится вперёд. Думаю, это какая-то ерунда.



– Что касается тренировочного лагеря. Расскажите, с кем вы работаете, кто входит в вашу команду, кто и какие функции выполняет? Очень многих людей в первую очередь интересует борьба.

– Тренировочный процесс выстраиваем под соперника, работаем в зале с ребятами. Есть те, кто помогает в борьбе. Есть тренеры, которые были и продолжают работать в ударной технике. Не считаем нужным оставлять свои сильные стороны и делать уклон в одном направлении. Всегда был разносторонен, в каких-то сторонах менее силён, но стараюсь внимание уделять всему помаленьку.

«Мераб не просто так выиграл восемь боёв в UFC»

– Три года назад было понятно, что возможен поединок с Мерабом. Наверняка вы изучали соперника. На ваш взгляд, какие технические действия Двалишвили для вас могут быть наиболее опасными?

– Я думаю, что Мераб не просто так выиграл восемь боёв в UFC и идёт на этой серии. Говорить можно много. Но я понимаю, что это серьёзный соперник, у которого есть свой план, что он делает. Есть понимание, что он делает. Нужно просто сделать что-то своё либо быть готовым к той работе, которую он будет делать.

– Восемь побед в UFC у Мераба складывались довольно шаблонно. Вы такие тактические моменты разбираете, перед тем как выходить на бой против конкретного бойца?

– Да-да, безусловно. Под каждого соперника идёт индивидуальный анализ, что нужно минимизировать, какие-то риски, что нужно делать для этого. Мы работаем в этом направлении, всё увидите 11 марта.

– Что касается отношений с компанией Стерлинга вне октагона. Показалось после второго боя, что конфликт между вами практически исчерпан. Можно ли сказать, что в тот момент, когда вы подошли к ним первым, вы одержали психологическую победу?

– Да нету никакой вражды. Были соперниками, но нету какого-то стороннего негатива. Всё присутствует в совокупности – и рабочие моменты, и элементы трэш-тока, где ты вынужден в это всё втягиваться, в этом находиться. Отмалчиваться ты не можешь, приходится вступать в эти контры. После боя увиделись спонтанно, случайно и пожали руки. Наверное, встретились не в тех местах, где можно было создать какие-то инциденты. Возможно, в другом месте всё могло сложиться иначе. А так, всё было взаимно, дружелюбно.



– Мы можем готовиться к тому, что интернет-сериал с вашими весёлыми переписками с Мерабом продолжится?

– Нет, я не собираюсь в это вступать. Возможно, Мерабу это нужно, чтобы привлекать к себе какое-то внимание. Мне это не нужно. А в Таиланд он всегда может приехать. Зачем это говорить? Возьми и приедь, вот и всё.



– По поводу трэш-тока. Вам, очевидно, это не очень близко. Вам это не нравится, потому что это вообще приходит в спорт либо это мешает организации процесса и всё превращается в шоу?

– Да нет, когда я только начал выступать в UFC, вступал в какие-то контры, перепалки, на что хватало, то и делали. А сейчас я пересмотрел весь этот момент. Понимаю, что нужно просто делать свою работу. Трэш-ток должен быть. Но не всегда получается выдержать нейтралитет трэш-тока, чтобы не перейти на личные моменты, на грубости. Заокеанская аудитория не смотрит на эти вещи: что сказать можно, что нельзя. На что они смотрят, то и говорят. А ты потом сиди и думай, как с этим быть.

– После последнего боя вы высказались в адрес руководства достаточно корректно, но чувствовалось недовольство. Как сейчас складываются взаимоотношения с Даной Уайтом? У вас есть понимание, что может быть после победы над Мерабом, в которую мы все верим?

– С руководством UFC общаются менеджеры, мне это и не нужно. Саят не ругался на меня за то, что я высказался в адрес руководства, это же моё мнение, всё же аргументировано. Выбрали бой с Мерабом, так как в топ-5 не было свободных бойцов. Что будет дальше? Посмотрим. Цели и планы есть – побеждать, врываться в титульную гонку. Какие уж там планы у организации, увидим после боя.

«Сборы с Умаром Нурмагомедовым? Поступит предложение, почему нет»

– Буквально на днях Камил Гаджиев сравнил вас и Умара Нурмагомедова. Его назвали совсем молодым парнем, который только начинает свой путь в UFC. И что у него сейчас пик развития. А вы как более возрастной боец в развитии замедлились. Как считаете, у вас есть возможность сделать серьёзный рывок, чтобы переломить тех ребят, с которыми у вас не получилось?

– Как говорится, сейчас мы начинаем не с нуля, а с опыта. Кажется, я стал более спокоен. Но в тот же момент я более разбирателен в тренировочном процессе. Не сказать, что я старый, но и не сказать, что я молод. Достаточно хорошие поединки были, за два года я выиграл пояс UFC. Это всё-таки единичный случай. Выиграл – проиграл, опять выиграл – проиграл. Вот такая у меня спортивная карьера, горки американские. Интересное время, интересный опыт.

– «Ехать в Дагестан». Гаджиев посчитал, что вам с Умаром было бы неплохо провести совместный лагерь. Такие взаимодействия возможны или вы живёте исключительно интересами своей команды?

– Во-первых, мы выступаем в одной организации. Во-вторых, сложно коллаборировать, потому что все дерутся в разное время, все готовятся в разное время. Я также понимаю, что у них своя огромная команда, зачем мне туда влезать. По поводу молодости и перспектив. Всё увидим. Считаю, что есть куда развиваться и прогрессировать, есть над чем работать. Съездить в Дагестан? Возможно, когда-нибудь ещё и съезжу. Может быть, ещё потренируемся с Умаром и командой Хабиба. Но пока непонятно когда. Если такое предложение поступит, почему нет.



– В каком зале вы будете заканчивать свой тренировочный лагерь в Америке? В каком составе будет ваша команда?

– Поединок будет проходить в Лас-Вегасе. И я сразу полечу с Таиланда в Лас-Вегас, в Институт развития UFC. В углу будет Алексей, друг мой прилетит. Полетит тренер по боксу, Саят – менеджер. Визы есть не у всех, это очередная проблема. У меня есть виза. Всё уже решено: когда, что и куда.



– Есть ощущение, что немного спало общественное давление, ожидание болельщиков от постоянных побед. Как вы считаете, спал ли хайп к вашей персоне, помогает ли это?

– Для всех хорош не будешь. Я делаю это не для того, чтобы кто-то мной восхищался, я просто делаю свою работу, делаю, что люблю и умею. Я не думаю о том, какое ко мне внимание, много его или мало. Решать вам – сторонним людям. Мне до этого нет никакого дела.

Пётр Ян Фото: RCC

«Для всех хорош не будешь»

– Две тренировки, остаётся ли время на то, чтобы заняться чем-то неспортивным? Что вы предпочитаете делать вне тренировок в Таиланде?

– Вот сегодня одна тренировка утром, были спарринги. В три часа дня – баня с ледяной купелью. Это самое ожидаемое, чего ты ждёшь, среда – суббота. Также у меня в субботу после утренней тренировки и воскресенье выходной день. Провожу время с семьёй. Ездишь на пляж, стараешься проводить время с пользой, чтобы восстановить тело. Следующая неделя…

– Мы видели яркие кадры с концерта Басты, на котором было много спортсменов. Вы лично знакомы с Василием?

– Мы знакомы, знакомы. Приехали посетить его концерт, провести время. Васе за это огромное спасибо. Дал нам хорошие билеты, отличные места. Я не сказал бы, что поклонник рэпа. У Басты не только рэп, разные направления и хорошая музыка. На бой с Мерабом я буду выходить под ту же песню, под которую выходил раньше – «Стволок за поясок».

– А с Drummatix вы знакомы? Они писали песню про вас.

– Познакомились уже. Ребята вообще с Омска. Перед крайним боем буквально за сутки вышла песня с видеороликом. И мне просто захотелось ребятам ответить взаимной благодарностью. Мы встретились, и я увидел весь ролик, музыку. Я написал Саяту и попросил поменять песню в UFC. Он сказал, что времени уже мало, но получилось, поменяли. Я думаю, что ребятам тоже было приятно. А так в целом хорошая музыка, хороший видеоклип получился.

«Дома я из разряда «подать — передать»

– Чем занимается ваша супруга в Таиланде?

– Ходит в спортзал. У неё есть тут друзья-подружки. Меня быт никак не нагружает. Я в тренировочном процессе, мне никто не мешает.

– Девушки из редакции попросили узнать, а чем Пётр Ян занимается по дому?

– Что я могу делать по дому? У меня есть знакомый, который сам не знает, где у него сахар находится, ложки – чашки. По дому я делаю только что-то из разряда «подать – передать». Всё остальное на супруге.

– Вы сказали, что сын учится в школе в Таиланде. Это русская школа, английская? И на какой язык вы его ориентируете: местный или английский с русским?

– Я не сказал бы, что это какая-то серьёзная учёба. Просто отдали пацана, чтобы проводил время. Так как я нахожусь здесь в подготовке два-три месяца. Сутками ему отдыхать, смотреть телевизор и плавать – это бездейственно. Ходит в русский класс, изучает и тайский, и английский язык. Ещё куда-то ходит. Шустрый парнишка, говорят.

– А как передвигаетесь по Таиланду?

– По-разному. Когда пешком, когда на велосипеде, на мопеде, на машине. Что есть под рукой. Машины разные бывают. Как говорит Саша Емельяненко: «Сегодня кайфуем, завтра подрался, послезавтра – тюрьма».

– А как вы отнеслись к тому, что Александр снова выпил?

– Это его личное дело.

– А можете сделать прогноз? Это может быть последний срыв или Александр сможет что-то сделать на профессиональном ринге?

– Многие вкладывают и многие проигрывают.

– Учитывая любовь к Таиланду, можно ли ожидать, что вы останетесь там жить?

– Лет в 45–50, возможно. Когда у меня уже не будет желания ничем заниматься, вести ленивый образ жизни. Но навряд ли. Здесь если ты не тренируешься, то ты бездействуешь. Если ты привыкаешь к такому ритму движения, то тебе будет скучно. Если у тебя есть работа и занятость, ты можешь жить где угодно – хоть на Луне. Чтобы я ничего не делал целыми днями, нельзя такого представить. Я всегда буду что-то делать, такая сущность.

– Популярное направление – в Госдуму пойти. Довольно много спортсменов так или иначе там оказываются.

– Почему нет? Ребята хотят оставить после себя приятный след, что-то сделать, принести пользу обществу. У кого-то получается, кто-то на пути к этому. Человек всю жизнь был в спорте, потом вступает в какой-то спортивный департамент. Хочет развивать что-то в своём регионе. Это же хорошо, почему нет? То, что они идут туда и хотят заниматься общественной деятельностью, это уже хорошо. А чем они хуже тех людей, которые выучились в институте другой страны, а сейчас работают в администрации наших регионов? А человек, который родился и вырос у себя на территории, почему нет?

Пётр Ян Фото: Chris Unger/Getty Images

«Не очаровывайтесь, чтобы не разочаровываться»

– Вернёмся к делам насущным. Сколько должно пройти боёв, чтобы у вас вновь появился вариант побороться за титул? Какие соперники для этого будут нужны?

– Я думаю, что сейчас мне нужно победить Мераба. После можно будет только предполагать, с кем получится подраться дальше. У руководства организации также есть свой план. Уверен, у них есть наперёд пара боёв распланированных. Поэтому нужно ворваться ярко, уверенно. Тогда, возможно, будут какие-то подвижки.

– Есть желание завершить поединок с Мерабом досрочно?

– Любая победа – это хорошо. Досрочная победа – она гораздо лучше, чем оставлять решение за судьями.

– Вы не очень любите судей?

– Почему? (Смеётся.) Судьи… Такая у них работа.

– Не пробовали разбирать с профессиональной точки зрения эти записки? Никто не раскладывал, что судьи действительно негодяи?

– Много мнений же было, много сторонних экспертов разбирали, считали. Было понятно всё по аналитике. Я, конечно, не аналитик, но был несогласен. Можно было остаться с этим несогласием, а можно продолжать идти вперёд, что я и выбрал.

– Один из самых вредных судей, человек который вам вредил – Сол Д’Амато. Как вы относитесь к тому, что он вышел на бой девчонок исправлять оценки в октагон – под камерами на весь мир, как это вообще возможно?

– Да всё возможно в этом мире. Вообще ничему не удивляйтесь. Не очаровывайтесь, чтобы не разочаровываться, вот и всё.

– В зале Tiger Muay Thai тренируется Хамзат Чимаев, насколько он реально мощный и пугающий, как о нём говорят?

– Хамзат был здесь, готовился, уже уехал. Парень пашет, он нашёл свою тему и работает. Всё работает на него. Я бы не сказал, что он производит впечатление машины. Обычный парень, просто тренируется. Чётко знает, что ему нужно, идёт к этому. Это может делать практически каждый, если готов на это.



– Перейдём к Анатолию Малыхину. Восхитительный, замечательный, светлый человек, который неожиданно для многих лупит всех подряд таким образом, что любо-дорого посмотреть. Русский богатырь, сибиряк. Его сравнивают с Нганну, Бейдером. На ваш взгляд, Анатолий самый сильный тяжеловес в мире?

– Я скажу так. Анатолий может дать им достойную конкуренцию. Зная его, зная, как он трудится. Может создать им проблемы.

– Что касается его спора с Мерабом на $ 50 тыс. Как вы считаете, Мераб сам отказался от денег, чтобы теперь вести этот трэш-ток, снова выводить вас из себя?

– Я не знаю всех их личностных переписок и моментов. Мераб как может отказаться, от чего он может отказаться? А если он так сказал, пусть откажется. Я вообще не видел этот спор, позже узнал об этой ситуации. Почему нет, если ребята поспорили. $ 50 тыс. всё равно Анатолию придётся отдавать.

«Нужно уметь говорить «нет» и говорить «да»

– Фёдор Емельяненко завершил карьеру. Ваше мнение и впечатление от прощального боя, от того, как всё случилось? Нужно ли было ввязываться в это всё?

– Ввязываться… Пока не попробуешь, не узнаешь. Фёдор же вам сказал, что хотелось вернуться, драться с лучшими. Поэтому бой состоялся. Думаю, что в своё время Федя проводил отличные поединки. Конечно, 46 лет – это не тот возраст, чтобы конкурировать с молодыми ребятами. Наше внутреннее эго не всегда говорит то, что может произойти.

– Можете ли вы представить, что в 46 лет будете выходить на бой?

– Нет, нет, навряд ли.

– А что, если внутреннее эго будет кричать?

– У тяжеловесов другая структура. Они позже развиваются, позже становятся целостно окрепшими бойцами. У легковесов всё гораздо быстрее происходит. Опять же, есть ли у меня видение? Сейчас дерёмся, работаем. А что будет дальше – будет дальше. Ну в 46 лет я уже не планирую выступать.

– А есть мысли, что вообще будет делать Пётр Ян в 46?

– Конечно, работать. Буду детей тренировать. Своих детей. Хотя бы их натренировать, а потом уже про собственный зал думать.

– То есть всё-таки отцовская мечта есть?

– Не назову это мечтой. Просто это будет. Мальчикам это необходимо – спорт, единоборства. А что будет из этого, в какой прогрессии это будет развиваться, только время покажет.

– А если придётся ломать характер, чтобы приучить к более серьёзному подходу, готовы ли вы к такому?

– Да, почему нет. Если я буду видеть, что реально есть возможности и навыки, то нужно будет их развивать. Нужно уметь говорить «нет» и говорить «да». Такой спорт, такая работа тяжёлая.

Пётр Ян Фото: Mike Roach/Getty Images

«В бою Махачева и Волкановски главный фактор — физическая мощь»

– На выходных в Австралии пройдёт крупный турнир. Начнём с Зубайры Тухугова. У него большая история провала весогонки. Сейчас он переведён в лёгкий вес. По вашему мнению, насколько ему там будет комфортно, какие у него там перспективы?

– Думаю, если были проблемы с весогонкой, безусловно, нужно поменять категорию. Второй момент, очень давно Зубайра находится в единоборствах. Он уже наелся, навыступался. Думаю, что он просто хочет доработать свой контракт, и всё. На этом всё, я думаю.

– Ислам Махачев будет сражаться с Александром Волкановски на чужой территории. Насколько разница в габаритах может помочь Исламу?

– Это будет главное. Главным фактором будет физическая мощь Ислама. Многие ребята, которые с Исламом встречались, соприкасались говорят, что он обладает сумасшедшей физической силой. Это было и в бою с Оливейрой. Как только он прихватил Чарльза, бразилец тут же подумал: «Хватит! Не нужно мне это всё». Касаемо боя с Волкановски, я знаю Алекса, тренировался с ним. С Исламом мы не тренировались, но и его я знаю. У нас всегда были взаимоуважительные отношения. Я думаю, что бой продлится больше трёх раундов. Наверное, больше двух с половиной. Думаю, что закончится он победой Ислама. Даю 60 на 40 в пользу Махачева. За счёт того, что этого его весовая категория, он доминирующий боец. Для Алекса это будет не его категория. Не думаю, что для него это будет лёгкий бой.

– А какие слабые стороны есть у Волкановски?

– Я бы не сказал, что у него есть слабые стороны. Он достаточно атлетичен, в борьбе у него есть большая база, в стойке. Но просто взять его бои и посмотреть, не было такого, чтобы его давили, жали, били. Не было физического напора. Алекс всегда был помощнее соперников габаритами, постоянно накатывал. А здесь он столкнётся с тем, с чем он не сталкивался. И это может стать для него сложностью. Когда после первого раунда он поймёт, что физически он не успевает, не хватает антропометрии. Ключевые факторы, посмотрим. Алекс понимает, он ничего не теряет – остаётся чемпионом в своей весовой категории. Очень интересный поединок, мне самому интересно посмотреть, понять, насколько мои мысли совпадают с реальной историей этого всего.

– По статистике, у Ислама максимальная плотность нанесённых ударов в минуту в дивизионе и самый большой процент заблокированных и отражённых атак в стойке. Он сказал, что из принципа и для самоутверждения хочет победить нокаутом. Как тогда может сложиться бой?

– Думаю, у Ислама всегда есть ключ, если в стойке будет что-то не получаться. Он всегда будет пытаться навязать борьбу. У него есть тяжёлый удар, нокаутирующая мощь. Не думаю, что стоит акцентировать внимание на нокауте. Нужно просто одержать победу. Неважно, как ты одержишь победу, важно её одержать. Даже не то, что кто-то ему что-то скажет. Ислам сам в бою увидит ситуацию. Будет ли он подбираться, доносить удары. Алекс неудобен. Он невысокого роста, подсаживается, всегда маневрирует, двигается. У него большой опыт.

– Во время боя Токова было видно, что отсутствие Емельяненко и Немкова сказалось на качестве подсказов из угла. Насколько отсутствие Хабиба может сказаться на состоянии Ислама во время боя с Волкановски?

– Я не думаю, что для Ислама это будет ключевым моментом. Они находятся большой командой там, там есть тренеры, которые давно с ними работают, знают сильные и слабые стороны. Не думаю, что это большой ключевой момент. Там достаточно людей, которые подсказывают, помогают. Другое дело, когда ты прилетаешь один. Или взять ребят, которые подсказывали Анатолию Токову. Там были молодые ребята. Просто по бою Анатолий проигрывал поединок. Много факторов. Возможно, прилетели рано, функционально просел. Плюс технические моменты, в которых они немного отстали, он неправильно защищался. Со стороны были видны моменты, как работал американский боец – кисть, колено.

– Огромная мышечная масса на руках Анатолия не является каким-то грузом?

– Нет, Токов был всегда физически мощным и крепким. Мощный парень. Просто время идёт, никого не ждёт.

– Что касается Кунченко, Лаврентьева. У них турнир в Тюмени. Хотели бы на него попасть, как парни к нему готовы?

– Я видел, как парни здесь готовились. Усердно работали, готовились к своим боям. Если бы не было серьёзных планов, то, возможно, тоже посетил бы этот турнир. От Екатеринбурга до Тюмени не так далеко. Вам кажется, Кунченко постоянно добавляет? Каждый боец идёт побеждать. Зачем идти, если ты заведомо знаешь, что проиграешь. Так же мыслят и они. А как сложатся поединки, мы увидим позже. У Кунченко соперник – Тибао. Он не в своих пиковых кондициях, как и Алексей.

– Что касается Дениса. Если случится ещё одна яркая победа, есть ли ещё один шанс попробовать себя в топовой лиге – Bellator, UFC?

– Я думаю, что не стоит гнаться за этим. Денис уже не молодой парень, нужно это понимать. Нужно делать свою работу. Попасть в UFC или Bellator очень сложно. Тем более сейчас.



– Большие бойцы сейчас организуют свои лиги. Учитывая наличие RCC, у вас есть какие-то варианты чуть дальше создать что-то своё, где бойцы будут расти, развиваться?

– У меня несколько раз были предложения. И по поводу кулачной лиги, и по поводу смешанных единоборств. Пока я сконцентрирован на своей деятельности. Наверное, у меня пока нет жилки промоутера, менеджера.