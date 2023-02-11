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Алекс Волкановски — Ислам Махачев: дата боя, когда, где смотреть UFC 284 онлайн 12 февраля 2023

Величайший бой в истории UFC! Триумф Ислама Махачева Хабиб увидит по ТВ. LIVE
Игорь Брагин
Алекс Волкановски — Ислам Махачев: онлайн боя
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Все подробности вокруг исторического для российских ММА поединка — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В ночь на 12 февраля 2023 года в Перте (Австралия) на «RAC Arena» состоится турнир UFC 284. В главном бою встретятся чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски и чемпион в лёгком дивизионе Ислам Махачев. На кону будет стоять пояс россиянина. Откроет же турнир бой ещё одного бойца команды Хабиба — Зубайры Тухугова. Это будет его дебют в лёгком весе.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию события.

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Где смотреть прямой эфир боя Александра Волкановски и Ислама Махачева Когда состоится UFC 284 с главным боем Волкановски — Махачев Полный кард UFC 284 с боем Волкановски — Махачев
Live Игорь Брагин

Следующий важный, а для кого-то и ключевой этап подготовки к бою — взвешивание. Техническая церемония начнётся в 06:00 по московскому времени.

00:17 Игорь Брагин

Ислам и Волкановски провели медосмотр друг друга на битве взглядов

Между Махачевым и Волкановски во время стердауна возникла неожиданно оживлённая беседа. Сначала Ислам решил проверить на крепость мышцы Алекса, потом тот начал уже и пресс россиянину прощупывать. В итоге, всё это вылилось в оживлённую и дружелюбную беседу. Любопытно, они столь учтивы будут и в октагоне?

00:13 Игорь Брагин

Алекс Волкановски — о борьбе Ислама Махачева

Алекс Волкановски высказался по поводу предстоящего поединка с россиянином Исламом Махачевым.

«Мы должны найти ключ к этой дагестанской борьбе, потому что они знают, что делают. Они сильные, мощные, стойкие, выносливые — но и я такой же.

У них не будет технического преимущества, потому что мы готовимся соответствующим образом. Я буду готов. Мне не терпится доказать, что люди были неправы», — сказал Волкановски на YouTube-канале UFC.

00:12 Игорь Брагин

Ислам Махачев считает бой с Алексом Волкановски — величайшим в истории UFC

Ислам Махачев ответил на вопрос о том, является ли его бой с Алексом Волкановски величайшим в истории UFC.

«Со спортивной точки зрения, с точки зрения бойцовских навыков, я думаю, да. Ведь не было же такого, чтобы первый номер рейтинга вне зависимости от весовой категории дрался со вторым номером. Это же не просто так — кто-то пришёл слева и сделал этот список. Это же люди изучают, смотрят на достижения, уровень бойцовских навыков и качеств. Смотрят, как всё у него сопоставляется — стойка, ударка, борьба, грэпплинг. И уже на основе этого составляют рейтинги», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Ислам Махачев и Алекс Волкановски

Ислам Махачев и Алекс Волкановски

Фото: CHRIS UNGER/ZUFFA LLC VIA GETTY IMAGES

00:10 Игорь Брагин

Где смотреть прямой эфир боя Александра Волкановски и Ислама Махачева


Посмотреть трансляцию турнира UFC 284 с чемпионским боем за титул в лёгком весе Волкановски — Махачев можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.

00:10 Игорь Брагин

Пётр Ян — о переходе Зубайры Тухугова в лёгкий вес

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Пётр Ян поделился ожиданиями от перехода Зубайры Тухугова в лёгкий вес.

«Думаю, если были проблемы с весогонкой, безусловно, нужно поменять категорию. Второй момент, очень давно Зубайра находится в единоборствах. Он уже наелся, навыступался. Думаю, что он просто хочет доработать свой контракт, и всё. На этом всё, я думаю», — поделился Ян мнением в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Пётр Ян

Пётр Ян

Фото: MIKE ROACH/GETTY IMAGES

00:08 Игорь Брагин

Большая проверка для Зубайры Тухугова

В воскресенье боец из команды Хабиба, его друг Зубайра Тухугов, дебютирует в UFC в лёгком дивизионе, в котором чемпионским поясом владеет Ислам. До этого он провёл в лиге восемь боёв и одержал пять побед. Но эта веьсма приятная статистика перекрывается другой, которая напрочь портит имидж бойца. Зубайра. Во-первых, он проиграл три боя из последних пяти. Во-вторых, за восемь лет выступлений у него сорвалось семь боёв, шесть из которых по его вине. В-третьих, он подвергался двухлетней дисквалификации из-за проваленного допинг-теста.

Тухугов и в начале карьеры на экстриме входил в полулёгкий вес. А с годами это делать стало почти невозможно. Любопытно будет взглянуть на него в этом дивизионе.

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00:07 Игорь Брагин
  • Прямой эфир боя Волкановски — Махачев начнётся примерно в 8:00 по московскому времени.
00:06 Игорь Брагин

Дана Уайт “забыл” имя Ислама Махачева

Стоило Хабибу заявить, что его больше не будет в углу с бойцами своей команды, как президент UFC выкинул такой фортель, который от него вряд ли кто-то ожидал. Общаясь с журналистами после воскресного турнира он случайно (?) забыл имя чемпиона организации в лёгком весе!

«Что же касается наследия… Если у Волкановски получится победить, то это будет огромное событие для него. Ну а если… если победит… (смеётся). Ну да… Если, в свою очередь, он сумеет победить Волкановски, то это станет важной ступенью в построении его великого наследия», – сказал Уайт.

Президент UFC осадил Ислама Махачева. Это было жёстко! Президент UFC осадил Ислама Махачева. Это было жёстко!
00:05 Игорь Брагин

Когда состоится UFC 284 с главным боем Волкановски — Махачев

  • Основной кард начнётся в 6:00 по московскому времени.
  • Прелимы начнутся в 4:00 по Москве.
  • Начало турнира в 2:00 мск.
00:05 Игорь Брагин

Впервые с Исламом не будет Хабиба

Умеет Хабиб удивить и обескуражить. Едва добившись звания лучшего бойца UFC вне зависимости от дивизиона, он объявил о завершении карьеры. Сейчас же, когда его близкий друг, практически брат, подошёл к этой же черте, он объявил, что уходит с тренерского поприща и из ММА насовсем. Александр Фролов разбирается, кому это выгодно, а кому навредит.

Хабиб бросил друга в самый ответственный момент. Зачем так подставлять Махачева? Хабиб бросил друга в самый ответственный момент. Зачем так подставлять Махачева?
00:04 Игорь Брагин

Ислам Махачев провёл открытую тренировку в Перте. Фото

Ислам разместил пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографией с открытой тренировки в Перте (Австралия). Ну что сказать? Аншлаг! Фанаты были в восторге от события. А Махачев переживал, что раскрутка слабая.

«Открытая тренировка. Спасибо, Перт», — подписал фотографию Махачев.

Ислам Махачев провёл открытую тренировку в Австралии

Ислам Махачев провёл открытую тренировку в Австралии

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

00:02 Игорь Брагин

Полный кард UFC 284 с боем Волкановски — Махачев

Основной кард

  • Ислам Махачев (23-1-0) — Александр Волкановски (25-1-0), титульный бой в лёгком весе;
  • Яир Родригес (14-3-0) — Джош Эммет (18-2-0), бой за титул временного чемпиона в полулёгком весе;
  • Джек Делла Маддалена (13-2-0) — Рэнди Браун (16-4-0), средний вес;
  • Джастин Тафа (5-3-0) — Паркер Портер (12-7-0), средний вес;
  • Джимми Крут (12-3-0) — Алонзо Манифилд (13-3-0), полутяжёлый вес.

Прелимы

  • Тайсон Педро (9-3-0) — Модестас Букаукас (13-5-0), полутяжёлый вес;
  • Джошуа Кулибао (10-1-1) — Мелсик Багдасарян (7-1-0), полулёгкий вес;
  • Шэннон Росс (12-6-0) — Клейдсон Родригес (7-2-0), лёгкий вес;
  • Джейми Малларки (15-5-0) — Франциско Прадо (11-0-0), лёгкий вес;
  • Джек Дженкинс (10-2-0) — Дон Шейнис (12-4-0), средний вес.

Ранние прелимы

  • Конклак Суфисара (7-3-0) — Элис Рид (6-2-0), женский минимальный вес;
  • Шейн Янг (13-6-0) — Блэйк Билдер (7-0-1), средний вес;
  • Зубайра Тухугов (20-5-1) — Элвис Бренер Оливейра (13-3-0), лёгкий вес.
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