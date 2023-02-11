Величайший бой в истории UFC! Триумф Ислама Махачева Хабиб увидит по ТВ. LIVE

В ночь на 12 февраля 2023 года в Перте (Австралия) на «RAC Arena» состоится турнир UFC 284. В главном бою встретятся чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски и чемпион в лёгком дивизионе Ислам Махачев. На кону будет стоять пояс россиянина. Откроет же турнир бой ещё одного бойца команды Хабиба — Зубайры Тухугова. Это будет его дебют в лёгком весе.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию события.
Следующий важный, а для кого-то и ключевой этап подготовки к бою — взвешивание. Техническая церемония начнётся в 06:00 по московскому времени.
Ислам и Волкановски провели медосмотр друг друга на битве взглядов
Между Махачевым и Волкановски во время стердауна возникла неожиданно оживлённая беседа. Сначала Ислам решил проверить на крепость мышцы Алекса, потом тот начал уже и пресс россиянину прощупывать. В итоге, всё это вылилось в оживлённую и дружелюбную беседу. Любопытно, они столь учтивы будут и в октагоне?
Алекс Волкановски — о борьбе Ислама Махачева
Алекс Волкановски высказался по поводу предстоящего поединка с россиянином Исламом Махачевым.
«Мы должны найти ключ к этой дагестанской борьбе, потому что они знают, что делают. Они сильные, мощные, стойкие, выносливые — но и я такой же.
У них не будет технического преимущества, потому что мы готовимся соответствующим образом. Я буду готов. Мне не терпится доказать, что люди были неправы», — сказал Волкановски на YouTube-канале UFC.
Ислам Махачев считает бой с Алексом Волкановски — величайшим в истории UFC
Ислам Махачев ответил на вопрос о том, является ли его бой с Алексом Волкановски величайшим в истории UFC.
«Со спортивной точки зрения, с точки зрения бойцовских навыков, я думаю, да. Ведь не было же такого, чтобы первый номер рейтинга вне зависимости от весовой категории дрался со вторым номером. Это же не просто так — кто-то пришёл слева и сделал этот список. Это же люди изучают, смотрят на достижения, уровень бойцовских навыков и качеств. Смотрят, как всё у него сопоставляется — стойка, ударка, борьба, грэпплинг. И уже на основе этого составляют рейтинги», — сказал Махачев на пресс-конференции.
Ислам Махачев и Алекс Волкановски
Фото: CHRIS UNGER/ZUFFA LLC VIA GETTY IMAGES
Где смотреть прямой эфир боя Александра Волкановски и Ислама Махачева
Посмотреть трансляцию турнира UFC 284 с чемпионским боем за титул в лёгком весе Волкановски — Махачев можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.
Пётр Ян — о переходе Зубайры Тухугова в лёгкий вес
Второй номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Пётр Ян поделился ожиданиями от перехода Зубайры Тухугова в лёгкий вес.
«Думаю, если были проблемы с весогонкой, безусловно, нужно поменять категорию. Второй момент, очень давно Зубайра находится в единоборствах. Он уже наелся, навыступался. Думаю, что он просто хочет доработать свой контракт, и всё. На этом всё, я думаю», — поделился Ян мнением в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Пётр Ян
Фото: MIKE ROACH/GETTY IMAGES
Большая проверка для Зубайры Тухугова
В воскресенье боец из команды Хабиба, его друг Зубайра Тухугов, дебютирует в UFC в лёгком дивизионе, в котором чемпионским поясом владеет Ислам. До этого он провёл в лиге восемь боёв и одержал пять побед. Но эта веьсма приятная статистика перекрывается другой, которая напрочь портит имидж бойца. Зубайра. Во-первых, он проиграл три боя из последних пяти. Во-вторых, за восемь лет выступлений у него сорвалось семь боёв, шесть из которых по его вине. В-третьих, он подвергался двухлетней дисквалификации из-за проваленного допинг-теста.
Тухугов и в начале карьеры на экстриме входил в полулёгкий вес. А с годами это делать стало почти невозможно. Любопытно будет взглянуть на него в этом дивизионе.
- Прямой эфир боя Волкановски — Махачев начнётся примерно в 8:00 по московскому времени.
Дана Уайт “забыл” имя Ислама Махачева
Стоило Хабибу заявить, что его больше не будет в углу с бойцами своей команды, как президент UFC выкинул такой фортель, который от него вряд ли кто-то ожидал. Общаясь с журналистами после воскресного турнира он случайно (?) забыл имя чемпиона организации в лёгком весе!
«Что же касается наследия… Если у Волкановски получится победить, то это будет огромное событие для него. Ну а если… если победит… (смеётся). Ну да… Если, в свою очередь, он сумеет победить Волкановски, то это станет важной ступенью в построении его великого наследия», – сказал Уайт.
Когда состоится UFC 284 с главным боем Волкановски — Махачев
- Основной кард начнётся в 6:00 по московскому времени.
- Прелимы начнутся в 4:00 по Москве.
- Начало турнира в 2:00 мск.
Впервые с Исламом не будет Хабиба
Умеет Хабиб удивить и обескуражить. Едва добившись звания лучшего бойца UFC вне зависимости от дивизиона, он объявил о завершении карьеры. Сейчас же, когда его близкий друг, практически брат, подошёл к этой же черте, он объявил, что уходит с тренерского поприща и из ММА насовсем. Александр Фролов разбирается, кому это выгодно, а кому навредит.
Ислам Махачев провёл открытую тренировку в Перте. Фото
Ислам разместил пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографией с открытой тренировки в Перте (Австралия). Ну что сказать? Аншлаг! Фанаты были в восторге от события. А Махачев переживал, что раскрутка слабая.
«Открытая тренировка. Спасибо, Перт», — подписал фотографию Махачев.
Ислам Махачев провёл открытую тренировку в Австралии
Фото: Из личного архива Ислама Махачева
Полный кард UFC 284 с боем Волкановски — Махачев
Основной кард
- Ислам Махачев (23-1-0) — Александр Волкановски (25-1-0), титульный бой в лёгком весе;
- Яир Родригес (14-3-0) — Джош Эммет (18-2-0), бой за титул временного чемпиона в полулёгком весе;
- Джек Делла Маддалена (13-2-0) — Рэнди Браун (16-4-0), средний вес;
- Джастин Тафа (5-3-0) — Паркер Портер (12-7-0), средний вес;
- Джимми Крут (12-3-0) — Алонзо Манифилд (13-3-0), полутяжёлый вес.
Прелимы
- Тайсон Педро (9-3-0) — Модестас Букаукас (13-5-0), полутяжёлый вес;
- Джошуа Кулибао (10-1-1) — Мелсик Багдасарян (7-1-0), полулёгкий вес;
- Шэннон Росс (12-6-0) — Клейдсон Родригес (7-2-0), лёгкий вес;
- Джейми Малларки (15-5-0) — Франциско Прадо (11-0-0), лёгкий вес;
- Джек Дженкинс (10-2-0) — Дон Шейнис (12-4-0), средний вес.
Ранние прелимы
- Конклак Суфисара (7-3-0) — Элис Рид (6-2-0), женский минимальный вес;
- Шейн Янг (13-6-0) — Блэйк Билдер (7-0-1), средний вес;
- Зубайра Тухугов (20-5-1) — Элвис Бренер Оливейра (13-3-0), лёгкий вес.
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