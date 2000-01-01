«Братишка, ты хочешь драться?» Соперник Махачева был регбистом, а в ММА попал случайно

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Удивительные факты об Александре Волкановски
Удивительные факты об Александре Волкановски
Жизнь австралийского бойца — сплошной триллер. Вот ты мешаешь бетон, а затем убираешь соперника на ринге, оказавшись на грани смерти.
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Александр Волкановски открыл мир спорта через греко-римскую борьбу. В 12 лет он выиграл чемпионат Австралии, но уже через два года решил сменить направление.
Александр Волкановски открыл мир спорта через греко-римскую борьбу. В 12 лет он выиграл чемпионат Австралии, но уже через два года решил сменить направление.
Юный спортсмен предпочёл регби и попал в команду из полупрофессиональной лиги. В 2011 году он стал лучшим игроком сезона, однако вновь карьера застопорилась.
Юный спортсмен предпочёл регби и попал в команду из полупрофессиональной лиги. В 2011 году он стал лучшим игроком сезона, однако вновь карьера застопорилась.
Волкановски получил травму, из-за чего не мог полноценно тренироваться. Вследствие этого он набрал вес и был вынужден возвращать форму в зале. Волей судьбы там специализировались на ММА.
Волкановски получил травму, из-за чего не мог полноценно тренироваться. Вследствие этого он набрал вес и был вынужден возвращать форму в зале. Волей судьбы там специализировались на ММА.
Александр познакомился с тренером Джо Лопесом, который не уследил за рьяным подопечным, который оказался в случайном спарринге с профессиональным бойцом.
Александр познакомился с тренером Джо Лопесом, который не уследил за рьяным подопечным, который оказался в случайном спарринге с профессиональным бойцом.
«Другой тренер уговорил Алекса выйти против его спортсмена. Я поздно заметил, а пока шёл остановить это — спарринг начался. Я заволновался, но буквально через минуту Алекс поймал парня на болевой и победил», — рассказывал Лопес.
«Другой тренер уговорил Алекса выйти против его спортсмена. Я поздно заметил, а пока шёл остановить это — спарринг начался. Я заволновался, но буквально через минуту Алекс поймал парня на болевой и победил», — рассказывал Лопес.
«Позже я спросил Волкановски: «Братишка, ты хочешь драться?» А он ответил: «Да. Я всегда мечтал об этом». Эти слова навсегда изменили жизнь австралийца, который окончательно ушёл в смешанные единоборства.
«Позже я спросил Волкановски: «Братишка, ты хочешь драться?» А он ответил: «Да. Я всегда мечтал об этом». Эти слова навсегда изменили жизнь австралийца, который окончательно ушёл в смешанные единоборства.
Но для того, чтобы добиться поставленных целей, спортсмену нужно было пойти на жертвы. Он кардинально поменялся, похудев на 30 килограммов. Это позволило ему бороться в полулёгком весе.
Но для того, чтобы добиться поставленных целей, спортсмену нужно было пойти на жертвы. Он кардинально поменялся, похудев на 30 килограммов. Это позволило ему бороться в полулёгком весе.
Кстати, уменьшившись в габаритах, Волкановски пришлось также отказаться от любимого прозвища Халк, которое теперь не подходило ему. Александр стал Великим, как Македонский, что не так далеко от правды.
Кстати, уменьшившись в габаритах, Волкановски пришлось также отказаться от любимого прозвища Халк, которое теперь не подходило ему. Александр стал Великим, как Македонский, что не так далеко от правды.
В UFC австралиец выступает невероятно мощно: победная серия из 22 боёв — не предел. Но у всего есть своя цена. Однажды спортсмен едва не умер, победив при этом Жозе Альдо.
В UFC австралиец выступает невероятно мощно: победная серия из 22 боёв — не предел. Но у всего есть своя цена. Однажды спортсмен едва не умер, победив при этом Жозе Альдо.
Волкановски не без труда вынес соперника, но проигнорировал боли в ноге, а последствия были страшными — опухшая ступня, головокружение и температура под 40 градусов.
Волкановски не без труда вынес соперника, но проигнорировал боли в ноге, а последствия были страшными — опухшая ступня, головокружение и температура под 40 градусов.
К счастью, теперь с Александром всё в порядке, он готовится к бою с Исламом Махачевым, который состоится в ночь на 12 февраля. Удастся ли ему утвердить своё лидерство — это новая интрига в его невероятной карьере.
К счастью, теперь с Александром всё в порядке, он готовится к бою с Исламом Махачевым, который состоится в ночь на 12 февраля. Удастся ли ему утвердить своё лидерство — это новая интрига в его невероятной карьере.
Жизнь австралийца реально напоминает триллер: вот ты мешаешь бетон (Волкановски когда-то работал строителем), а затем сносишь конкурентов на ринге.
Жизнь австралийца реально напоминает триллер: вот ты мешаешь бетон (Волкановски когда-то работал строителем), а затем сносишь конкурентов на ринге.
Хотя по натуре Александр не так уж и агрессивен. Боец обожает свою жену и двух чудесных дочек. Даже выпустил детскую книжку со своей историей. Невероятно круто!
Хотя по натуре Александр не так уж и агрессивен. Боец обожает свою жену и двух чудесных дочек. Даже выпустил детскую книжку со своей историей. Невероятно круто!
«Братишка, ты хочешь драться?» Соперник Махачева был регбистом, а в ММА попал случайно
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